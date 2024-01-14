Perinçek: Devlet ve hükümet teröre karşı zaaf içinde

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Devlet ve hükümet, teröre karşı mücadelede zaaf içindedir. Öncelikle bu zaaf ortadan kaldırılmalıdır." dedi.

Perinçek, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, son terör saldırılarının eski terör eylemlerinin devamı olmadığını savundu.

Yeni bir durum bulunduğunu ileri süren Perinçek, "Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK terörüne karşı bundan sonra hava sahasının ABD tarafından kapatılmış olduğu koşullarda mücadele edecektir. İHA ve SİHA'larımız, teröre karşı mücadelede ABD'nin F-16'larından ve füzelerinden gelen tehditlerle karşı karşıyadır. Geldiğimiz noktada ABD'nin kendi kuvvetlerini de cepheye sürmekte olduğu görülüyor." diye konuştu.

Doğu Perinçek, "teröre karşı mücadelenin, Mehmetçiğe havale edildiğini" ifade ederek, " Hükümet, Anayasa Mahkemesi ve Meclis; ABD ve İsrail tehdidine karşı dik duramadıkları için teröre karşı mücadelenin gereklerini yapmıyor. Devlet ve hükümet, teröre karşı mücadelede zaaf içindedir. Öncelikle bu zaaf ortadan kaldırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Teröre karşı kesin çözümün "topyekun mücadele" olduğunu söyleyen Perinçek, şunları kaydetti:

"ABD güdümlü teröre karşı devletin bütün olanaklarını ve milleti seferber edecek bir 'milli hükümet' kurulmalı. Hükümet, ABD hükümetine ve NATO Genel Sekreterliğine bir nota vererek, bundan sonra Türk askerine sıkılacak ilk kurşundan kendilerini sorumlu tutacağımız bildirilmeli. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bölücü ve sahte İslamcı terör örgütlerini temizlemek amacıyla Suriye, Irak, İran ve Rusya ile derhal silahlı işbirliğine gidilmeli.

PKK güdümlü DEM Partisi derhal kapatılmalı. Devlet ve vatan bütünlüğüne karşı suç işleyen milletvekillerinin dokunulmazlıkları derhal kaldırılmalı. Meclis, İsveç'in NATO'ya alınması önerisini derhal reddetmelidir. ABD ve NATO üsleri derhal Türk Silahlı Kuvvetlerinin denetimine alınmalı."