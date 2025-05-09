Pervin Buldan'a suikast girişimi mi oldu? DEM Parti'den beklenen açıklama geldi - Son Dakika
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Politika

Pervin Buldan'a suikast girişimi mi oldu? DEM Parti'den beklenen açıklama geldi

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Sırrı Süreyya Önder'in ardından İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'a yönelik de suikast girişimi iddiaları ortaya atıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, ''İtalya'da Roma da bir kaza geçirdiği iddiası var. Evet kaza olduğu doğru ancak suikast girişimi olarak değerlendirilmedi. Aracı kullanan arkadaşımızın yanlış yola girmesi nedeniyle gerçekleşti'' dedi.

09.05.2025 12:43
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DEM Parti, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in aracına rahatsızlığından bir hafta önce suikast düzeneği konulduğu iddialarını doğrulamasının ardından İmralı heyetinden bir diğer üyesi Pervin Buldan'a yönelik suikast girişimi iddiaları ortaya atıldı.

"KAZA OLDUĞU DOĞRU ANCAK..."

Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği DEM Parti kanadından ilk açıklama geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, suikast girişimi iddialarınıngerçeği yansıtmadığını belirterek " İtalya'da Roma da bir kaza geçirdiği iddiası var. Evet kaza olduğu doğru ancak suikast girişimi olarak değerlendirilmedi. Aracı kullanan arkadaşımızın yanlış yola girmesi nedeniyle gerçekleşti. Buradan başka bir şey çıkartmak doğru olmaz" dedi.

İDDİAYI BARIŞ YARKADAŞ GÜNDEME GETİRDİ

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında, DEM Partili Pervin Buldan'a yönelik dikkat çekici bir iddiayı kamuoyuyla paylaşarak "Yarın Türkiye başka bir konuyu konuşacak" diyerek başladığı açıklamasında, Buldan'ın 11 Nisan'da İtalya'ya yaptığı ziyaret sırasında şüpheli bir trafik kazası geçirdiğini öne sürdü.

FARKLI BİR SOKAĞA YÖNLENDİRİLDİ

İddiaya göre; Buldan'ın aracı gideceği rotadan farklı bir sokağa yönlendirildi ve tam o sırada karşı yönden gelen bir araç, Buldan'ın otomobiline çarptı. Bu olay, suikast girişimi iddialarını güçlendiren bir gelişme olarak değerlendirildi.

NE OLDU?

DEM Parti, 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddialarına ilişkin dün bir açıklamada bulundu. 2 Nisan'da Önder'in aracının lastiklerinden ses gelmesi üzerine yapılan incelemede, araca demirden yapılmış keskin bir düzenek yerleştirildiği tespit edildiği aktarıldı.

DEM Parti'den Önder'e suikast iddiasına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın-yayın organlarında İmralı Heyeti Üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz merhum Sırrı Süreyya Önder'e suikast düzenlendiğine dair haberlere ilişkin açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.

2 Nisan'da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder'in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir. Önder bu olayı parti kurullarına taşımış ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir. Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir."

Pervin Buldan\'a suikast girişimi mi oldu? DEM Parti\'den beklenen açıklama geldi

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Son Dakika Politika Pervin Buldan'a suikast girişimi mi oldu? DEM Parti'den beklenen açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Şevki Sünger:
    bi sttrin ya sizde hergün haber oluyorlar reklam yapıyorlar Allahtan bahçeli varda va gücü ile bu partiyi kapamaya çalışıyor töröristlere karşı dik duruyor urgan atıyor 4 23 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Hiç te umrumuzda degil.Türk kürt kardeştir bunu elbet biliyoruz .PKK ypg yi bu kategoriye sokamazsınız..onların niyetlerini gayet iyi biliyoruz biz .ayrıca onları destekleyenleri sıcak karsilamamızı kimse beklemesin .yok öyle bir dünya. 17 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    sacma 5 9 Yanıtla
  • YUSUF YUSUF:
    Aslinda cok gec kalindi daha once temizleselerdi keske pkk yı desstekleyerek keselerini doldurdular suikastmiş yok barıs elcisiymiş bunlar hikaye mal varliklarina bakın eş dost akrabalarini arastirin kqra para nasıl aklanmiş görün aslinda göruyorsunuz ama işinize gelmiyor ..... 2 0 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    PKK GERÇEKTEN SİLAH BIRAKMAYA BAŞLARSA BU ÜLKEDE KAOS ÇIKAR.. İÇİMİZE YERLEŞMİŞ, TÜRK İSİM SOYİSMİ ALMIŞ, ATATÜRK'ÜN ARKASINA SAKLANMIŞ BAZI ZİHNİYETİN EL ALTINDAN PKK NASIL DESTEKLEİĞİNİ BİLİRİZ.. 1 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    dümenden.. 0 0 Yanıtla
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