Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş\'ı Olcay Kılavuz\'un evinde gözaltına aldık

Zerrin Karakütük:

tutanak olayı çok ilginç kim neden ne maksatla olursa olsun nüfus ettiği yer emniyet ve tutanakları böylesi olaylar filmlerde olur sanıyorduk polis memuru kabul etmesi sahte tutanak vs vs neden niçin güven sarsıcı herkes satın alınabilir yada güçlü yerden talimat gelse kanunsuz olsada yerine getirilir mi