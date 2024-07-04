Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık

Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş\'ı Olcay Kılavuz\'un evinde gözaltına aldık

Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayet davasının 4. celsesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturmada görev alan dönemin Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Kerem Gökay Öner, savcılığa suç duyurusunda bulunarak "Tolgahan Demirbaş'ı MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık. Demirbaş'ın sokakta gözaltına alındığını anlatan yakalama tutanağı sahte" dedi.

04.07.2024 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Aralık 2022'de Ankara'nın göbeğinde vurularak öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayet davasının 4. celsesine soruşturmada görev alan dönemin Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Kerem Gökay Öner'in itirafı damga vurdu.

"SOKAKTA GÖZALTINA ALINDIĞINI ANLATAN TUTANAK SAHTE"

Sinan Ateş soruşturmasında görev alan dönemin Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Kerem Gökay Öner, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öner, " Tolgahan Demirbaş'ı biz dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık. Demirbaş'ın sokakta gözaltına alındığını anlatan yakalama tutanağı sahte" dedi.

"OLAY YERİNDE BULUNMAYAN POLİSLERCE HAZIRLANMIŞ"

Öner, dilekçesinde Tolgahan Demirbaş'ın sokakta gözaltına alındığını anlatan polis tutanağının olay yerinde bulunmayan polisler tarafından hazırlandığını açıkladı. Ayrıca, Öner, Demirbaş'ı gözaltına alan polislerin tanık olarak ifadesinin alınmasını istedi.

"TANIK OLARAK DİNLENMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Avukat Süleyman Kavak ise Öner'in yaptığı suç duyurusunu gündeme getirerek "Söz konusu Asayiş Şube Müdür Yardımcısı'nın dosyada tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Tolgahan Demirbaş, Olcay Kılavuz, Milletvekili, Sinan Ateş, Mersin, Kurban, Ankara, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yunus Uslu: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu davayı sonu nereye giderse gitsin aydınlatmak boynunun borcudur . Türki Adaletine ve İçişleri Bakanlığına güveniyoruz . İnsanların bu dava sonucunda içlerinin ferahlaması şart oldu . Kadın iki yetimiyle tek başına mücadele ediyor. Devlet garibanı yetimi hakkı yenileni sahipsiz bırakmamalıdır 89 3 Yanıtla
  • Şükrü null: helal olsun kadına tek başına mücadele ediyor. kadının çabası boşa çıkartılmasına kimse izin vermemeli. 36 1 Yanıtla
    Ozgur Turker: Tek basina mucadele etmiyor kardes, arkasinda Reis var, muhalefet parti liderleri var ve Turkiye’nin gozu kulagi bu dava uzerinde. Ama esinin verdigi mucadele de takdire sayandir, desteklemek lazim. Turkiye 1980’lerin Turkiye olmadigini kanitlamali! 11 3
  • Zerrin Karakütük: tutanak olayı çok ilginç kim neden ne maksatla olursa olsun nüfus ettiği yer emniyet ve tutanakları böylesi olaylar filmlerde olur sanıyorduk polis memuru kabul etmesi sahte tutanak vs vs neden niçin güven sarsıcı herkes satın alınabilir yada güçlü yerden talimat gelse kanunsuz olsada yerine getirilir mi 4 1 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN: Yargıya intikal etmiş bir olay hakkında yorum yapmak yanlış olur. Türk milleti olarak ilgili adalet mensuplarının da bu olayın işleyişini iyice araştırıp, her ayrıntıyı ince ince sorgulayıp sonra da olayın içinde olan kişiler hakkında en doğru kararı vereğine de güvenimiz tamdır. 2 2 Yanıtla
  • Mustafa gültekin: Dökülün dökülün.. 0 0 Yanıtla

16:32 Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş’ı Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına aldık Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık
16:09 Erdoğan’dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail’in bir an önce durdurulması lazım Erdoğan'dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail'in bir an önce durdurulması lazım
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
11:17 Sinan Ateş’in annesi mahkemede fenalaştı Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı Sinan Ateş'in annesi mahkemede fenalaştı! Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı
16:41 Gözlerinin yaşına bakmadılar İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası
16:34 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Montella’nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın
16:24 Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu
16:23 Cristiano Ronaldo’dan Merih Demiral’a telefon Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
14:31 Sunucu Kadir Ezildi evleniyor Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
14:30 Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı
14:04 Yok artık Aboubakar Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
12:32 “Kebap diyarının hastalığı“ için uyarı Özellikle erkeklerde görülüyor "Kebap diyarının hastalığı" için uyarı! Özellikle erkeklerde görülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 18:01:15. #1.11#
SON DAKİKA: Polis şefinden davanın seyrini değiştirecek itiraf: Tolgahan Demirbaş'ı Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına aldık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement