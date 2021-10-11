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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Bursa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Bursa'da konuştu Açıklaması

11.10.2021 17:01
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Bursa'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Biz inanıyoruz ki kadınlar, 19 yılda kapattığımız makası gelecek dönemde çok daha hızlı kapatarak hem eğitimde yerlerini daha da artıracaklar hem de istihdamda, karar alma mekanizmalarında artıracaklar.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Biz inanıyoruz ki kadınlar, 19 yılda kapattığımız makası gelecek dönemde çok daha hızlı kapatarak hem eğitimde yerlerini daha da artıracaklar hem de istihdamda, karar alma mekanizmalarında artıracaklar." dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, AK Parti Bursa Kadın Kolları teşkilatları ile bir araya gelen Keşir, programda yaptığı konuşmada, 19 yıldır özellikle kadınlar için eğitim, sağlık, kadın yoksulluğuyla mücadele ve kadın istihdamı gibi konularda pek çok çalışma yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldıkları güçle, her yeni sorun alanına çözüm üretebilen, dinamik, kendini yenileyen yegane parti olduklarını dile getiren Keşir, her alanda kadınların ayak izlerinin olduğunu ve bunun son 20 yılda artarak katlandığını vurguladı.

Ayşe Keşir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün kamuda çalışan kadınların oranı yüzde 45'i aştı. Avukatlık, mimarlık, hekimlik, sağlık sektörü meslek grubunda kadınların varlığı yüzde 40'ı, 50'yi aştı. Sadece 2019-2020 yılında, ortaöğretim mesleki eğitim programlarına, sadece 1 yılda 1 milyon 608 bin öğrenci devam ediyor. Geçtiğimiz yıl itibarıyla söylüyorum, bunların yüzde 56'sı kız öğrenci, yani ara eleman yetiştiren ortaöğretim meslek okullarında öğrencilerin yüzde 56'sı kız. Bu öğrencilerimizin her biri mezun olduğunda sektörde yerlerini alacak ve üretime katkı sağlayacaklar."

Üniversiteye gittiği 1985 yılında kız çocuklarının sadece yüzde 7'sinin yükseköğrenim imkanından faydalanabildiğini aktaran Keşir, AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde bu oranın yüzde 13,5 olduğunu, bugün ise 207 üniversitede yüzde 46'ya yükseldiğini bildirdi.

Keşir, üniversitelerin daha kaliteli eğitim vermesi için çabaladıklarını ifade etti. Üniversiteye giden kız öğrenci sayısının da artmasını istediklerini söyleyen Keşir, "Bunu niye istiyoruz? İş gücü piyasasında daha kalifiye kadınlar olsun diye istiyoruz. Kadınlar yoksullukla mücadelede daha başarılı olsunlar diye istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Eğitimin önemine vurgu yapan Keşir, "Biz inanıyoruz ki kadınlar, 19 yılda kapattığımız makası gelecek dönemde çok daha hızlı kapatarak, hem eğitimde yerlerini daha da artıracaklar hem de istihdamda, karar alma mekanizmalarında artıracaklar." ifadesini kullandı.

Ayşe Keşir, omuz omuza siyaset yapmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrendiklerini belirtti.

Yine 2023 yolunda kadın erkek omuz omuza siyaset yapmaya devam edeceklerini aktaran Keşir, "Bundan sonra şiddetle mücadele, kadın yoksulluğuyla mücadele, kadının karar alma mekanizmasındaki varlığının artırılması, iş gücü piyasasındaki varlığının artırılması, bütün bunları hep birlikte elde edeceğiz ve burada en önemli dayanağımız, gücümüz yine Kadın Kolları teşkilatlarımız olacak." diye konuştu.

Basına kapalı devam eden programa, AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İl Başkanı Davut Gürkan ve partililer katıldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Bursa'da konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Bursa'da konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Bursa'da konuştu Açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, Ayşe Keşir, AK Parti, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Bursa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Bursa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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