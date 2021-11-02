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AK Parti'li Yayman, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Yayman, gündemi değerlendirdi Açıklaması

02.11.2021 12:49
AK Parti'li Yayman, gündemi değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman,"Seçimlerin 5 yılda bir olacağı Anayasa ile güvence altına alındı.

AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman,"Seçimlerin 5 yılda bir olacağı Anayasa ile güvence altına alındı. Durum bu merkezde iken seçim istemek çok anlamlı değil. Seçim zamanında olacak." dedi.

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Facebook temsilcisinin 4 Kasım'da Dijital Mecralar Komisyonu'na bilgi vereceğini belirtti.

Sosyal ağların Türkiye'de temsilcilik açmalarının önemli olduğunu ifade eden Yayman, "Kendilerine iletilen taleplerle ilgili cevap vermeleri en büyük arzumuzdur. " diye konuştu.

Hüseyin Yayman, günümüz dünyasının en önemli meseleleri arasında bulunan şiddet, ırkçılık, nefret dili, ötekileştirme, siber faşizm, dezenformasyon ve kişisel verilerin korunması konularında doğru iletişim içinde olmak istediklerini vurguladı.

Gündeme ilişkin açıklamalar da yapan Yayman, geçen hafta yapılan tezkere oylamasında "hayır" oyu veren CHP'yi eleştirdi.

Yayman, bu adım sonrasında Millet İttifakı'nda tartışmaların ortaya çıktığını ileri sürerek, "Tezkere oylamasını, PKK terör örgütü sözde elebaşlarının açıklamalarıyla alt alta getirdiğimizde, terörist başları Duran Kalkan ve Mustafa Karasu'nun açıklamalarıyla yan yana koyduğumuzda, yapbozun parçalarının tamamlandığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin, Kandil'den HDP'ye gönderilen talimata uygun hareket ettiğini savunan Yayman, "CHP tezkere oylamasındaki tavrıyla milletimizden kırmızı kart görse de belli ki Kandil'deki terör baronlarını mutlu etmiş gözüküyor." ifadesini kullandı.

Yayman, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini "kaynayan kazana" benzeterek, "Buhar kazanı ya patlayacaktır ya infilak edecektir veya gerçekten imha olacaktır. Önümüzdeki dönemde Kemal Kılıçdaroğlu mu aday olacak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı mı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mı, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül mü aday olacak konusunun daha çok tartışılacağını, bunun üzerinden kriz çıkacağını hep beraber göreceğiz." görüşünü paylaştı.

"Seçim zamanında olacak"

Muhalefetin erken seçim çağrılarını da değerlendiren Yayman, "Seçimlerin 5 yılda bir olacağı Anayasa ile güvence altına alındı. Durum bu merkezde iken seçim istemek çok anlamlı değil. Seçim zamanında olacak. Siz kendinize çok güveniyorsanız seçimin zamanında olmasını beklersiniz ve çalışırsınız." sözlerini sarf etti.

Yayman, AK Parti'nin 2023 seçimleri için çok çalışacağını vurgulayarak, "AK Parti ve MHP bir ve beraber olarak, iyi günde kötü günde, Türkiye'nin kalkınması, milletimizin refahı için, Türkiye'nin reformlarla AB'ye tam üyeliği için, muasır medeniyet düzeyinde mümtaz yerini alması, ülkemizin küresel güç haline gelmesi için çalışmaktayız." düşüncesini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Yayman, "Eğer bir analiz yapılacaksa 20 dakikalık görüşmenin 1 saat 10 dakikaya uzaması ve Amerikan sözcülerinin yaptığı açıklamalar, aslında Türkiye ile ABD'nin, yaşanan bir takım problemler olmakla beraber nasıl bir müttefik olduğunu, nasıl iş birliği içinde olduğunu ortaya koydu." yorumunda bulundu.

Hüseyin Yayman, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'la bugün bir görüşme yapacaklarını kaydetti. Sosyal ve dijital ağlarla ilgili Türkiye'de çalışan akademisyenler, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini komisyonda dinleyeceklerini aktaran Yayman, sosyal medyayı, siyasetin üzerinde bir konu olarak gördüklerinin altını çizdi.

Dijital Mecralar Komisyonu, Hüseyin Yayman, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Yayman, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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