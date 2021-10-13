AK Parti MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Çam, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, "2023 hedeflerimiz ve 2071 vizyonumuza ulaşılmasında Ankara'mızın bundan sonra da öncü rolünü sürdürebilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Çam, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli mücadele döneminde milletin mukadderatının Ankara'da şekillendiğini ve kentin Türkiye'nin istiklali ve istikbali için alınan kararların sevk ve idare merkezi olduğunu hatırlatarak, çorak ve bakımsız toprakların modern bir dünya başkentine dönüşmesi sürecini anlattı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığını, Havza'da, Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta milli mücadelenin temellerinin atıldığını dile getiren Çam, bundan sonra Milli Mücadele hareketinin tek elden yürütülmeye başlandığını söyledi.

Çam, Mustafa Kemal Atatürk ve bu süreçte oluşturulan Temsil Heyeti'nin, Ankara halkı tarafından 27 Aralık 1919'da davullar, zurnalar, ezanlar ve salalar eşliğinde karşılandığına işaret ederek, "Savaş döneminde imkan ve para yoktur, silah azdır. Fakat, Ankara'da toplanan insanların içinde vatanımızı kurtarma iradesi vardır, inanç vardır, birlik vardır, cömertlik ve mertlik vardır. Ankara halkının milli mücadeleyi büyük bir iştiyak ile sahiplenmesi, Ankara'nın başkent olarak seçilmesinde önemli bir etken olmuştur. Ayrıca Ankara'nın jeopolitik açıdan müsait bir vaziyette bulunması, ulaşım ve haberleşme imkanları, batı cephesine yakınlığı ve 20. Kolordu'nun burada konuşlanmış olması Ankara'nın faaliyet merkezi ve başkent olarak seçilmesinde de ayrıca etkili olmuştur." diye konuştu.

Ankara'nın Cumhuriyetin değerlerinin yaşatıldığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehircilik vizyonu, son 20 yıllık AK Parti icraatları ile daha da geliştirilerek muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçen bir şehir olduğunu dile getiren Çam, 13 Ekim 1923'de TBMM'de yapılan görüşmelerin ardından Ankara'nın başkent olmasının resmen kabul edildiğini hatırlattı.

"15 Temmuz darbe girişiminin en uzun gecesini de başkent yaşadı"

Bütün sıkıntılar ve zorluklar arasında dahi yeni Türkiye Cumhuriyeti idaresinin, Ankara'dan modern bir başkent oluşturma gayretleri içerisine girdiğini kaydeden Çam, bu konunun, artık ülke için önemli bir prestij meselesi olarak değerlendirildiğini söyledi.

Devam eden süreçte kent planlaması ve imarı işlerine girişildiğini ve güzel Ankara'nın inşa edildiğini belirten Çam, "Bugüne baktığımızda Ankara 21 üniversitesiyle bir öğrenci şehri iken, sanayi ve altyapı imkanlarıyla da ülkemizin önde gelen büyük şehirlerinden biridir. Devlet ve güvenlik kurumlarıyla bir bürokrasi şehridir. Sivil toplum kuruluşlarıyla ve parklarıyla bir halk şehridir. Müzeleriyle, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra binalarıyla, tiyatrolarıyla, sanat ve kültür merkezleri ile önemli bir kültür şehri de olmuştur." ifadelerini kullandı.

Ankara'da Türkiye'nin bütünlüğüne kast edecek nice girişimlerde bulunulduğunu ve 15 Temmuz darbe girişiminin en uzun gecesini de başkentin yaşadığını dile getiren Çam, şöyle devam etti:

"Fakat yaklaşık 5 buçuk milyonluk Ankaralı, tıpkı milli mücadelemizde olduğu gibi 15 Temmuz gecesi de millet iradesinin gücünü gösterdi. Günümüzde de coğrafyamızda yaşanan kritik gelişmeler ile çok hassas dönemlerin de devam ettiği görülmektedir. Fakat devletimizi yöneten bu şehrimizin mevcut idaresinin ve iradesinin bize verdiği güç ve inançla öğrettiği milletimizin azmi, teslimiyeti ve kararlılığı ile karşımıza çıkacak her engeli aşacağımıza olan inancımız tamdır. Yeter ki devletimizin, Ankara'mızın ve devletimizin başı olan Sayın Cumhurbaşkanımızın ulusal ve uluslararası arenadaki etki gücüne ve sorun çözme kabiliyetine inanalım. Ankara'yı başkent yaparak bize armağan eden en başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ter, gözyaşı veya kan akıtarak bu yolda gazi ve şehit olan nine ve dedelerimizi, emeği geçen tüm devlet büyüklerimizi şükranla ve minnetle anıyorum."

"Ümit ediyorum, ortak değerlerimizin, bir grup siyasi hareketin tekelindeymiş gibi sığ anlayışlarından vazgeçilir"

"Ümit ediyorum ki bizi biz yapan devlet gibi, Cumhuriyet gibi ya da İstiklal mücadelesi gibi ortak değerlerimizin artık bundan böyle sadece bir grup siyasi hareketin tekelindeymiş gibi çirkin ve sığ anlayışlarından vazgeçilir." diyen Çam, "Her vesile ile AK Parti ve Cumhurbaşkanı karşıtlığı üzerine inşa edilmiş bir siyaset ahlakı, artık terk edilir. Ankara'nın ve Ankaralı olmanın birinci şartının devlete ve devletin başına saygı ve sevgi gösterilmekle başlanması gerektiği öğrenilir. Ankara'daki iradeye yapılacak her türlü haksızlık ve çirkin saldırının aslında kendi milletine yapıldığına kani olunur. Aslında gerçek manada nesilden nesile milletimize aktarılan en büyük mirasın, Ankara'da dalgalanan şanlı bayrağımız, cumhurbaşkanlığı makamının forsu ve TBMM'nin iradesi olduğu hiçbir zaman unutulmaz." yorumunu yaptı.

Ankara'yı, Türkiye'nin kalbinin attığı yer olarak nitelendiren Çam, "2023 hedeflerimiz ve 2071 vizyonumuza ulaşılmasında Ankara'mızın bundan sonra da öncü rolünü sürdürebilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çam, "Kurtuluşa erdiğimiz, devletimizi yeniden inşa ettiğimiz güzel Ankara'mızın başkent oluşunun yıl dönümünü tebrik ediyorum" dedi.