Üye Girişi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Şırnak STK'larıyla buluştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Şırnak STK'larıyla buluştu

08.10.2021 17:12

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Şırnak STK'larıyla buluştu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, Şırnak'ta bulunan Sivil Toplum Kuruluşları ile istişare toplantısı düzenledi.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Şırnak STK'larıyla buluştu

ŞIRNAK - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, Şırnak'ta bulunan Sivil Toplum Kuruluşları ile istişare toplantısı düzenledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın başkanlığında insan haklarıyla ilgili kentte bulunan bir otelde istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Usta, toplantı öncesi yaptığı konuşmada, "Kadim medeniyetimizin bize öğrettiği, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile yola çıkan AK Partimizin, 20 yıldır büyüyerek devam eden insan merkezli hizmet politikası insana olan sevgimizin, saygımızın bir sonucudur. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizdeki OHAL kaldırılarak bölgede normalleşmenin önü açılmış, vatandaşlarımız arasındaki her türlü ayrımcılık bitirilmiş, faklı dil ve lehçelerde eğitim, yayıncılık faaliyetleri artırılmış, ifade hürriyetinin sınırları genişletilmiş, vatandaşlarımızın lekelenmeme hakkı güçlendirilmiştir. Kısacası AK Parti, nice badireler atlatarak geçmişin yasakçı, vesayetçi izlerini teker teker silmiştir. Dini ve milli değerlerimizin önündeki engeller kaldırılmış; başörtüsü yasağı bitirilmiş, imam-hatip ve meslek okulların yeniden önü açılmıştır. Irkı, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun bütün vatandaşlarımız bizim için eşittir, talepleri ise başımızın tacıdır. Ayrımcılığa uğradığını, hakkının yendiğini veya kısıtlandığını söyleyen kim varsa, yardımına koşmaya hazır olduğumuzu bilmelidir. Devlet-siyaset-STK iş birliği günümüzde birçok zorluğun üstesinden gelebilmemizi sağlayan yegane unsur haline gelmiştir. STK'larımızın getirdiği öneri, teklif ve çözümler bizler için kıymetlidir, çalışmalarımızın zeminini oluşturmaktadır. Bu noktada STK temsilcilerimize de samimiyetle sorumluluk yüklenmek görevi düşmektedir. Daha demokratik bir Türkiye yolunda, bu zamana kadar olduğu gibi temel hak ve özgürlüklerin daha da genişletilmesi için genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gece gündüz çalışmakta, vatandaşlarımızın daha özgür ve refah içinde yaşamaları için büyük reformları yine vatandaşlarımız ile hayata geçirmekteyiz. Demokrasi yürüyüşümüzü sekteye uğratmak isteyenler her fırsatta birliğimizi, kardeşliğimiz hedef almaktadır. 7 yıl önce Diyarbakır'da tüm dünyanın gözleri önünde birliğimize kastedilmiştir. Yasin Börü ve arkadaşları Ahmet Dakak, Riyat Güneş, Hasan Gökguz kurban eti dağıtırlarken hain terör örgütü YPG/ PKK yandaşları tarafından vahşice katledilmişlerdir. 6-8 Ekim olaylarının üzerinden yıllar geçse de vahşice şehit edilen Yasin ve arkadaşlarının görüntüleri hafızalarımızdaki tazeliğini korumaktadır. Terör örgütü militanlarını, aldıkları karar ile sokağa davet eden HDP, bugün CHP ve ortakları tarafından etrafı çevrelenmiş sözde bir masumiyet abidesi olarak durmaktadır. Katillerin sözcülerini bu denli koruyanları, kollayanları aziz milletimiz unutmayacaktır. Terör örgütü PKK ve taşeronu HDP'nin, Diyarbakır'da masum çocuklarımızı hedef alarak dağa kaçırması üzerine Hacire ananın feryadı herkesi ayağa kaldırmıştır. Analar, babalar, aileler çocuklarını dağa kaçıran PKK ve siyasi ayağına karşı harekete geçmiş, HDP önünde eyleme başlamışlardır. Hamdolsun ailelerimizin kararlılığı meyvesini vermiş hem içeride hem de dışarıda sıkışan terör örgütünün elinden çocuklarımız kaçmaya, aileler evlatlarına kavuşmaya, örgütün insan kaynağı azalmaya başlamıştır. İşte tüm bunlar çerçevesinde Kürt kökenli vatandaşlarımıza en büyük zararı PKK ve taşeronu HDP vermektedir. Bugün ülkemizde bir Kürt sorunu yoktur, Kürt sorunu varmışçasına siyaset güden bir muhalefet sorunu vardır. Terörle arasına mesafe koyamayan siyasi figürlerin bu ülkede demokrasi, hak, hukuk havariliğine soyunması ne kadar tezattır. Biz bugün Şırnak'ta, kararlı mücadelemiz neticesinde yeniden imar edilmiş, güvenlik sorununun olmadığı, insanların gönlünce yaşayabildiği, çocukların sokaklarda oynayabildiği, esnafımızın kepenklerini rahatça açabildiği bir şehir görüyoruz. Artık bölgemiz huzurla yaşanılan ve anılan bir bölge haline gelmiştir. Dünya, savaşlar ve dramlar ile boğuşurken biz, üzerimize düşen ve insan olduğumuz için bize yüklenen görevlerimizin bilincinde olarak insanlığın umudu olmaya, mazlum, mağdur kim varsa yardımına koşmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın başkanlığında insan haklarıyla ilgili istişare toplantısı yapıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Şırnak STK'larıyla buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Şırnak STK'larıyla buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Şırnak STK'larıyla buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Şırnak STK'larıyla buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Şırnak STK'larıyla buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Şırnak STK'larıyla buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Şırnak STK'larıyla buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Şırnak STK'larıyla buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Şırnak STK'larıyla buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Şırnak STK'larıyla buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Şırnak STK'larıyla buluştu

Sivil Toplum Kuruluşları, AK Parti, Şırnak, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Şırnak STK'larıyla buluştu - Son Dakika


Son Dakika

Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak 18:07 Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi 17:48 Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim 17:44 Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim
Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz 17:08 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı! Mardin'i karış karış gezdiler 17:05 Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı! Mardin'i karış karış gezdiler Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı 15:10 Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı
Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti 15:09 Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı 14:25 Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:20 "Polisin uyuşturucu tutanağını sildireceğiz" deyip 500 bin dolar talep eden iki şüpheli yakayı ele verdi
18:06 Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak
18:04 Boşanacağı eşini sokak ortasında öldüren adamdan ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim
17:47 Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi
17:45 Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı
17:44 Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim
17:30 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 8 Ekim 2021
17:09 Yüzüne yanıcı madde döktüğü sevgilisine dehşeti yaşattı! Saklandığı yerde yakalanan saldırgan tutuklandı
17:08 Yol çalışması sırasında akıma kapılan işçi, yaşamını yitirdi
17:07 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz
"Polisin uyuşturucu tutanağını sildireceğiz" deyip 500 bin dolar talep eden iki şüpheli yakayı ele verdi         
18:21
Boşanacağı eşini sokak ortasında öldüren adamdan ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim Boşanacağı eşini sokak ortasında öldüren adamdan ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim         
18:05
Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı         
17:46
Gezi Parkı davası sanığı Osman Kavala'nın tutukluğunun devamına karar verildi Gezi Parkı davası sanığı Osman Kavala'nın tutukluğunun devamına karar verildi         
17:34
Gözyaşları gerçek değil miydi? Barcelona başkanından taraftarı üzen Messi sözleri Gözyaşları gerçek değil miydi? Barcelona başkanından taraftarı üzen Messi sözleri         
17:07
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim         
15:37
"Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu         
15:09
Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı         
14:44
Öğrencinin Öğrencinin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım'dan güldüren yanıt: İş arıyorum         
14:15
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada         
12:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi         
21:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 18:32:20. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Şırnak STK'larıyla buluştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement