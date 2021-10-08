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Ankara'da Ordu rüzgârı - Son Dakika

Ankara'da Ordu rüzgârı

08.10.2021 15:24
Ankara'da Ordu rüzgârı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ankara'da yaşayan Ordulular ile bir araya gelerek yapılan ve planlanan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ankara'da yaşayan Ordulular ile bir araya gelerek yapılan ve planlanan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Kültür ve Sanat Derneği tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen programa Ankara'da yaşayan Ordulu bürokratlar başta olmak üzere, iş insanları, STK'lar ve birçok davetli katıldı.

30 Mart 2019 yerel seçimleri sonrası Ordu'da yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgi veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, görev süresinin ilk yarısını dolu dolu geçirdiklerini geriye kalan ikinci bölümü ise daha fazla yatırım ve daha fazla çalışma ile tamamlanacağını söyledi.

"Ordu ile Ankara arasında gönül bağı kurmak istiyoruz"

Ordu ve Ankara arasında bir gönül bağı kurmak istediklerini belirten Başkan Güler, " Bizim şu an üst kimliğimiz Ordulu olmak. Ordulu olmanın bilinci ile hiçbir fikir ayrımı olmadan, görüş ayrımı olmadan, siyasi fark gözetmeden, inanç farkı gözetmeden Ordulu üst kimliği ile burada bir aradayız" dedi.

Güler, şöyle devam etti:

"Amacımız bunu hem kurumsal hem geleneksel hale getirmek. Bu birlikteliği daha somut uygulanabilir projelerle Ordu ile Ankara arasında bir gönül köprüsü halinde bir araya getirmektir. Müthiş bir gücümüz var. Bu potansiyel bir enerji olarak gözüküyor, biz bunu kinetik enerjiye dönüştüreceğiz. Durgun su olarak baraj da değil onu hareket haline getiren enerjiye çevirmemiz lazım. Ordu'nun bu denli büyük bir kabiliyeti var. Mesela İstanbul'da ikinci nüfusuz. Ama bununla doğru orantılı olarak siyasete de bürokrasiye de bu yansımıyor. Bunun bilincinde hareket edeceğiz. Yani gücümüze ve kuvvetimize inanacağız. Bununla doğru orantılı olarak da iş yükleneceğiz. Gölgede duranın gölgesi olmaz. Biz büyükşehir olarak Ordu olarak buna hazırız"

"Ordu dünyanın en güzel şehirlerinden birisi"

Ordu'nun dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olduğunun altını çizen Başkan Güler, yaptığı açıklamalarda şunları belirtti:

"Ordu dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesidir. Bu güzel şehrin 19 tane de birbirinden güzel kardeşleri var. Biz bu güzelliği kinetik enerjiye dönüştürmek istiyoruz. Ordu hem siyasette hem bürokrasi de güçlü ancak bunu dışa vuramıyor. Yapacağımız çalışma ile bunu ortaya çıkartacağız. 19 ilçenin 19'unda da çok farklı bir tabiat zenginliği var. Yayları, kanyonları, vadileri. Şelaleler şehri aslında Ordu. Kırsal yol ağı en uzun iliz. 27 bin 500 km yol var. Birkaç tane Davos var, sahilde birkaç tane Portofino var. Birkaç tane Monoco, bir kaçtane İnsburg var. Yani Ordu'da yok yok. Bunların hepsi sizleri bekliyor. Gelin bunları değerlendirelim. Bizim komşularımız artık Giresun, Samsun, Sivas ve Tokat değil. Bizim komşularımız Rusya, Ukrayna, Gürcistan. Karadeniz- Akdeniz Yolu ile 6 saatte Mersin'e inebiliyorsunuz. Ordu ile Mersin arasında 41 vilayet var. Buralar İthalat ve İhracatını bu iki uçta yapacak. Biz Sivas'ın Kayseri'nin artık sahil kenti olduk"

"Ordu'da değişim ve dönüşüm yapıyoruz"

Ordu'da değişim ve dönüşümün mimarı olduklarını ifade eden Başkan Güler, şöyle konuştu: "ORBEL şirketimiz otoparklar ile uğraşıyordu. 15 milyon TL değeri vardı şimdi 135 milyon TL. Şu anda iş yapıyor. Tarım şirketimiz ORTAR var. Biz tüm ürünleri deniyoruz. Bunun yanına halkı üretime dahil ettik. Bizim başından bu yana sloganımız, "Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu" bu sloganla Ordu'da bir dönüşümü oluşturuyoruz. Tarım şirketimiz bu manada siyez buğdayı üretiyor, Mesudiye'de Salep üretiyor. Bunların dışında tıbbi aromatik bitkilere girdik. Bir dönüm fındıktan ortalama 2 bin TL kazanılıyor. Tıbbi aromatik bitkilerde bu oran 25-30 bin TL aralığına çıkıyor. Fındık bize Allah'ın bir lütfu, bu lütufların sayısı sınırsız Ordu'da var"

"Tarım ve hayvancılığa ağırlık verdik"

Klasik belediyecilik anlayışının dışına çıkarak önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Başkan Güler, Ordu'da tarım ve hayvancılığın tekrar yaygınlaşması için çalışma yaptıklarını söyledi.

Başkan Güler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ordu'da tarım ve hayvancılığın tekrar artması için çalışma başlattık. Bunun için Mesudiye ilçemizde Hayvan Oteli ve İnek kiralama merkezini ilçe belediyemiz ile kurduk. Bu sayede vatandaşlarımız hayvanlarını buraya bırakıp il dışına gidebiliyor. Yazın geldiklerinde tekrar hayvanlarını alıp onu etinden veya sütünden yararlanabiliyor. Bunun haricinde atıl durumdaki arazileri tekrar tarıma kazandırdık. Seralar kurduk. Birçok ürünün tekrar ekilmesi için çalışma yaptık. Bu ürünleri yine belediye olarak üreticilerimizden satın alarak hem onların ev bütçelerine katkı sunduk, hem de ürün çeşitliliği sağladık. Ayrıca bu ürünlerin satışı için ilimizde satış noktaları oluşturduk. Ayrıca Akkuş ilçemizde üretimi yapılan Akkuş fasulyesinin satışı ve Mesudiye'de üretimi yapılan ürünlerin satışı için İstanbul'da mağazalar açtık. Damızlık kaz'lar'dan tutunda, yarka pilici, halep keçisi, manda, damızlık koyun, bıldırcın ve daha birçok üretim ve hayvancılığı teşvik konusunda önemli çalışmalara imza attık. Bu yapılan çalışmalarla birçok hemşehrimiz kendilerine ekonomik girdi sağlıyor"

"Ordu sıra dışı bir il olma yolunda hızla ilerleme gösteriyor"

Ordu'nun sıra dışı bir il olma yolunda önemli adımlar attığını söyleyen Başkan Güler, "Ben Ordu'nun geleceğini çok iyi görüyorum. Sizlerle başlattığınız bu birlikteliği her alanda devam ettirelim. Bunu sadece Ankara ile değil, İstanbul'da ve diğer şehirlerde bulunan Ordulularla yapalım. Bu toplantıyı birlik ve beraberliğimizin ilk adımı olarak görün. Daha sonra yapacağımız çalışmalarla ve toplantılarla daha kapsamlı çalışma yapalım. Çok güçlü bir kadromuz var. Burada dışardan gelen ancak bir Ordulu arkadaşımızdan daha Ordulu olan bürokrat arkadaşlarımız var. Biz bu toplantı ile farklı bir boyuta geçtik. Ordu sıra dışı bir olma yolunda sağlam adımlarla hızla yürümeye devam ediyor. Bu ilerleme yolunda Ankara'da bulunan siz kıymetli Orduluların bu konuda bizleri desteklemenizi bekliyorum" diye konuştu.

"Ordu ile gönül bağı kurun"

Ankara'da yaşan Orduluların Ordu ile gönül bağı kurmalarını isteyen Başkan Güler, "Biz sizlerin emrinizdeyiz. Sizlerin her zaman yanında ve destekçininiz. Bizim de tabi sizlerden istediğimiz. Bakanlıklarda ve kurumlarda olmanız nedeniyle buradaki imkanlardan ve projelerden bizlerin haberi olsun. Hepiniz bizlerin buralardaki elçilerimiz olun. Ankara'da bulunan tüm bürokrat arkadaşlardan Ordu ile bir gönül bağı kurmalarını istiyoruz. Bizim çalışmalarımızda sizlerin de katkılarını bekliyoruz" diye konuştu

Ordu Kültür Sanat Derneği Başkanı Ayhan Cürebal ise konuşmasında düzenlenen etkinlik dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini iletti.

Programın son bölümü ise soru cevap şeklinde devam etti. Ankara'da yaşayan Orduluların sorularına içtenlikle cevap veren Başkan Güler, aynı zamanda talep ve önerileri de dinledi. Başkan Güler'in çalışmalarını memnuniyetle takip ettiklerini belirten Ordulular, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ettiler. - ORDU

Ankara'da Ordu rüzgârı
Ankara'da Ordu rüzgârı
Ankara'da Ordu rüzgârı
Ankara'da Ordu rüzgârı

Mehmet Hilmi Güler, Ankara, Tarım, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ankara'da Ordu rüzgârı - Son Dakika


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