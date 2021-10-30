Bakan Adil Karaismailoğlu, Kilis-Akbez kara yolu şantiyesini ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2003-2021 yılları arasında ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 340 kilometrenin üzerine çıkardık." dedi.

Kilis- Akbez kara yolu şantiyesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, bu yıl Cumhuriyetin 98'inci yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetin kuruluşundan gelişmesine ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesi şükranla ve saygıyla andığını belirten Karaismailoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılına sağlık, mutluluk ve esenlikler içinde ulaşmayı temenni etti.

Bir buçuk yılı aşkın süredir dünyayla birlikte mücadele ettikleri pandemi sürecinde büyük ve güçlü Türkiye hedefinden ödün vermediklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Türkiye'nin Çin ile İngiltere arasında ticari hareketlilikten aldığı payı artırmak, vatandaşlarımızın refahını geliştirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ettik." diye konuştu.

Karaismailoğlu, hizmetleri millete ulaştırırken 4 bini aşan şantiyelerdeki her bir çalışanın sağlığının öncelikleri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere harfiyen uyarak, Türkiye'nin ekonomisinin taşıyıcı sektörleri olan kara, hava, demir ve denizyolları ve haberleşme alanlarındaki yatırımlarımıza hiç ara vermeden devam ettik. Hükümetimizin yerinde ve zamanında aldığı üretim ve yatırım kararlarıyla 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme, ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüme ile dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldık. Eser ve hizmet siyasetimizin sonucu olan bu rakamlar, Türkiye'nin ne kadar aydınlık bir yolda yürüdüğünün ispatıdır. Ancak Türkiye'nin güçlenmesi birilerini rahatsız ediyor. O birileri, bu rakamlara itibar etmek yerine Türkiye'nin ekonomik şahlanışını takdirle izleyen dünyaya rağmen huzursuzluk çıkarmaya çalışıyorlar. Biz ise milletimizden aldığımız güç ve yetki ile yeni yatırımlara odaklanıyor, daha iyisi için sadece işimize bakıyoruz. Allah'ın izni, milletimizin takdiri ile yolumuza devam ediyoruz."

"Sayıları da katbekat yükselteceğiz"

Hükümetleri döneminde yapılan kara yolu yatırımları hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2003-2021 yılları arasında ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 340 kilometrenin üzerine çıkardık. Bu başarı, 'halka hizmeti Hakk'a hizmet' olarak gören kadrolarımızın canla başla çalışmasının bir sonucudur. Vatandaşlarımızın daha rahat, güvenli ve hızlı yolculuk yapabilmelerini sağlamak amacıyla 1714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu iki katından fazla artırarak 3 bin 532 kilometreye çıkardık. Geçit vermeyen dağları da tünellerle aşmasını bildik. 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 617 kilometreye çıkardık. Devam eden yatırımlarımızla bu sayıları da katbekat yükselteceğiz."

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir yanına yaptıkları yatırımlardan, ülkenin imarındaki gayretlerinden serhat şehir Kilis'in de hak ettiği payı aldığını anlatarak şöyle devam etti:

"Bu şehirdeki 2 kilometre gibi yok denecek kadar az bölünmüş yol uzunluğunu 36 kilometreye çıkardık. 2023 hedefimiz ise yaklaşık 60 kilometreye ulaşmaktır. Hükümetlerimiz döneminde bu güzel şehrimizde, 86 kilometrelik tek yol yapımına ek olarak toplam 234 metreyi bulan 6 yeni köprü inşa ettik. 2023 hedefimiz 7 köprü daha yapmaktır. İldeki kara yolu yatırımlarımız hızla devam ediyor. Kilis'teki 5 önemli kara yolu yatırımımızın toplam proje bedeli 407 milyon lirayı aşıyor."

Nurdağ- Musabeyli (Kilis-Akbez) ayrımı yolunun toplam uzunluğunun 59 kilometre olduğunu anlatan Karaismailoğlu, yolun 13 kilometresinin Kilis il sınırında yer aldığını, 2020 sonu itibarıyla yolun 3 kilometresinin tamamlandığını söyledi.

2021 yılında proje kapsamında toprak işleri ve sanat yapılarında çalışma yaptıklarını, bu yıl projenin 2 kilometresini daha yapmayı hedeflediklerini dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Projemiz sayesinde mevcut ulaşım mesafesi 6 kilometre daha kısalacak. Bu yolumuzu 2023 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Kilis'teki diğer kara yolu yatırımımız Gaziantep-Kilis ayrımı-Elbeyli- Suriye Hudud yoludur. Toplam uzunluğu 29,7 kilometre olan yolumuza 2017 yılında başladık. 2020 sonuna kadar Elbeyli Çevre Yolu'nda toprak işleri ve sanat yapıları yaptık. Bu yıl yolun 3 kilometrelik bölümünü yapacağız. Yol projemizi 2022'de tamamlamayı öngörüyoruz. Toplam 44 kilometre olan Gaziantep-Kilis yolumuzun 20 kilometresi Kilis il sınırlarında bulunuyor. Yolumuzu bölünmüş yol olarak tamamladık. Güzergahta eksik kalan imalatları ve 6 kilometre Kilis Çevre Yolu ile 6,1 kilometre Öncüpınar Sınır Kapısı'na kadar olan kesim olmak üzere 12,1 kilometre bölünmüş yolun yapımına devam edeceğiz. Bu yıl içinde yolumuzda 4,5 kilometre aşınma imalatlarını yapmış olacağız. Yolumuzu 2022'de tamamlayacağız. Nurdağ-Hassa ayrımı-Kilis Devlet Yolu Musabeyli ayrımı yolumuzun toplam uzunluğu 17,3 kilometredir. Mart ayı sonunda başladığımız yolumuzda 4 köprü öngörülmektedir. Bu yıl toprak işleri çalışmalarını yaptığımız projemizi 2023 yılında tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Nurdağ-Hassa ayrım Kilis Yolu'nda meydana gelen heyelan ıslah çalışmalarına da devam ediyoruz."

Bakan Karaismailoğlu'na ziyarette, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş ve diğer ilgililer eşlik etti.