Üye Girişi
Bakan Adil Karaismailoğlu, Kilis-Akbez kara yolu şantiyesini ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Adil Karaismailoğlu, Kilis-Akbez kara yolu şantiyesini ziyaretinde konuştu Açıklaması

30.10.2021 17:31
Bakan Adil Karaismailoğlu, Kilis-Akbez kara yolu şantiyesini ziyaretinde konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2003-2021 yılları arasında ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 340 kilometrenin üzerine çıkardık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2003-2021 yılları arasında ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 340 kilometrenin üzerine çıkardık." dedi.

Kilis- Akbez kara yolu şantiyesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, bu yıl Cumhuriyetin 98'inci yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetin kuruluşundan gelişmesine ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesi şükranla ve saygıyla andığını belirten Karaismailoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılına sağlık, mutluluk ve esenlikler içinde ulaşmayı temenni etti.

Bir buçuk yılı aşkın süredir dünyayla birlikte mücadele ettikleri pandemi sürecinde büyük ve güçlü Türkiye hedefinden ödün vermediklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Türkiye'nin Çin ile İngiltere arasında ticari hareketlilikten aldığı payı artırmak, vatandaşlarımızın refahını geliştirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ettik." diye konuştu.

Karaismailoğlu, hizmetleri millete ulaştırırken 4 bini aşan şantiyelerdeki her bir çalışanın sağlığının öncelikleri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere harfiyen uyarak, Türkiye'nin ekonomisinin taşıyıcı sektörleri olan kara, hava, demir ve denizyolları ve haberleşme alanlarındaki yatırımlarımıza hiç ara vermeden devam ettik. Hükümetimizin yerinde ve zamanında aldığı üretim ve yatırım kararlarıyla 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme, ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüme ile dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldık. Eser ve hizmet siyasetimizin sonucu olan bu rakamlar, Türkiye'nin ne kadar aydınlık bir yolda yürüdüğünün ispatıdır. Ancak Türkiye'nin güçlenmesi birilerini rahatsız ediyor. O birileri, bu rakamlara itibar etmek yerine Türkiye'nin ekonomik şahlanışını takdirle izleyen dünyaya rağmen huzursuzluk çıkarmaya çalışıyorlar. Biz ise milletimizden aldığımız güç ve yetki ile yeni yatırımlara odaklanıyor, daha iyisi için sadece işimize bakıyoruz. Allah'ın izni, milletimizin takdiri ile yolumuza devam ediyoruz."

"Sayıları da katbekat yükselteceğiz"

Hükümetleri döneminde yapılan kara yolu yatırımları hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2003-2021 yılları arasında ülke genelindeki bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden alıp, 28 bin 340 kilometrenin üzerine çıkardık. Bu başarı, 'halka hizmeti Hakk'a hizmet' olarak gören kadrolarımızın canla başla çalışmasının bir sonucudur. Vatandaşlarımızın daha rahat, güvenli ve hızlı yolculuk yapabilmelerini sağlamak amacıyla 1714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu iki katından fazla artırarak 3 bin 532 kilometreye çıkardık. Geçit vermeyen dağları da tünellerle aşmasını bildik. 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 617 kilometreye çıkardık. Devam eden yatırımlarımızla bu sayıları da katbekat yükselteceğiz."

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir yanına yaptıkları yatırımlardan, ülkenin imarındaki gayretlerinden serhat şehir Kilis'in de hak ettiği payı aldığını anlatarak şöyle devam etti:

"Bu şehirdeki 2 kilometre gibi yok denecek kadar az bölünmüş yol uzunluğunu 36 kilometreye çıkardık. 2023 hedefimiz ise yaklaşık 60 kilometreye ulaşmaktır. Hükümetlerimiz döneminde bu güzel şehrimizde, 86 kilometrelik tek yol yapımına ek olarak toplam 234 metreyi bulan 6 yeni köprü inşa ettik. 2023 hedefimiz 7 köprü daha yapmaktır. İldeki kara yolu yatırımlarımız hızla devam ediyor. Kilis'teki 5 önemli kara yolu yatırımımızın toplam proje bedeli 407 milyon lirayı aşıyor."

Nurdağ- Musabeyli (Kilis-Akbez) ayrımı yolunun toplam uzunluğunun 59 kilometre olduğunu anlatan Karaismailoğlu, yolun 13 kilometresinin Kilis il sınırında yer aldığını, 2020 sonu itibarıyla yolun 3 kilometresinin tamamlandığını söyledi.

2021 yılında proje kapsamında toprak işleri ve sanat yapılarında çalışma yaptıklarını, bu yıl projenin 2 kilometresini daha yapmayı hedeflediklerini dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Projemiz sayesinde mevcut ulaşım mesafesi 6 kilometre daha kısalacak. Bu yolumuzu 2023 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Kilis'teki diğer kara yolu yatırımımız Gaziantep-Kilis ayrımı-Elbeyli- Suriye Hudud yoludur. Toplam uzunluğu 29,7 kilometre olan yolumuza 2017 yılında başladık. 2020 sonuna kadar Elbeyli Çevre Yolu'nda toprak işleri ve sanat yapıları yaptık. Bu yıl yolun 3 kilometrelik bölümünü yapacağız. Yol projemizi 2022'de tamamlamayı öngörüyoruz. Toplam 44 kilometre olan Gaziantep-Kilis yolumuzun 20 kilometresi Kilis il sınırlarında bulunuyor. Yolumuzu bölünmüş yol olarak tamamladık. Güzergahta eksik kalan imalatları ve 6 kilometre Kilis Çevre Yolu ile 6,1 kilometre Öncüpınar Sınır Kapısı'na kadar olan kesim olmak üzere 12,1 kilometre bölünmüş yolun yapımına devam edeceğiz. Bu yıl içinde yolumuzda 4,5 kilometre aşınma imalatlarını yapmış olacağız. Yolumuzu 2022'de tamamlayacağız. Nurdağ-Hassa ayrımı-Kilis Devlet Yolu Musabeyli ayrımı yolumuzun toplam uzunluğu 17,3 kilometredir. Mart ayı sonunda başladığımız yolumuzda 4 köprü öngörülmektedir. Bu yıl toprak işleri çalışmalarını yaptığımız projemizi 2023 yılında tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Nurdağ-Hassa ayrım Kilis Yolu'nda meydana gelen heyelan ıslah çalışmalarına da devam ediyoruz."

Bakan Karaismailoğlu'na ziyarette, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş ve diğer ilgililer eşlik etti.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Kilis-Akbez kara yolu şantiyesini ziyaretinde konuştu Açıklaması
Bakan Adil Karaismailoğlu, Kilis-Akbez kara yolu şantiyesini ziyaretinde konuştu Açıklaması
Bakan Adil Karaismailoğlu, Kilis-Akbez kara yolu şantiyesini ziyaretinde konuştu Açıklaması
Bakan Adil Karaismailoğlu, Kilis-Akbez kara yolu şantiyesini ziyaretinde konuştu Açıklaması

Adil Karaismailoğlu, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Kilis, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bakan Adil Karaismailoğlu, Kilis-Akbez kara yolu şantiyesini ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Bakan Süleyman Soylu: Sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa hain oğlu hain onlardır 17:48 Bakan Süleyman Soylu: Sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa hain oğlu hain onlardır G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi 17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi 17:26 "Muz yeme" paylaşımı sonrası 8 Suriyeli daha gözaltına alındı
İstanbul hava durumu! Yarın yağmur var mı? Hangi illerde yağış var? 17:18 İstanbul hava durumu! Yarın yağmur var mı? Hangi illerde yağış var? Kim Milyoner Olmak İster'de 16:45 Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı 16:09 Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı
Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı 15:23 Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu 15:19 Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Son Dakika Haberleri
17:48 Bölge esnafı et fiyatlarının düşmesi için mezbaha istiyor
17:47 Bakan Süleyman Soylu: Sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa hain oğlu hain onlardır
17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi
17:26 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar
17:24 Otopsi raporunun değiştirildiğini ileri süren Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını talep ediyor
17:17 İstanbul hava durumu! Yarın yağmur var mı? Hangi illerde yağış var?
16:45 Beşiktaş'ta bir kayıp daha! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi
16:44 Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı
16:43 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor
16:22 Ebru Gündeş'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı
Bölge esnafı et fiyatlarının düşmesi için mezbaha istiyor Bölge esnafı et fiyatlarının düşmesi için mezbaha istiyor         
17:49
Kanarya'nın yıldızı geri döndü! Konya-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu Kanarya'nın yıldızı geri döndü! Konya-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu         
17:48
Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar         
17:27
Otopsi raporunun değiştirildiğini ileri süren Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını talep ediyor Otopsi raporunun değiştirildiğini ileri süren Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını talep ediyor         
17:24
Meteoroloji uyardı! Onlarca ile sağanak ve kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Onlarca ile sağanak ve kar yağışı bekleniyor         
16:51
Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor         
16:44
Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu         
15:32
AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz         
15:20
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım         
14:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı         
12:53
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin         
12:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 17:53:28. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Adil Karaismailoğlu, Kilis-Akbez kara yolu şantiyesini ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement