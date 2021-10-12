Binali Yıldırım'dan Başkan Pekmezci'ye ziyaret - Son Dakika

Bir dizi ziyaret ve açılış töreni için Bayburt'a gelen AK Parti Genelbaşkan Vekili Binali Yıldırım kalabalık bir heyetle birlikte Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, Yıldırım'ı Bayburt'ta ve Bayburt Belediyesi'nde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Başbakanım ülkemize çok güzel hizmetlerde bulundunuz. Bizler yerel yönetimler olarak elimizden geldiği kadar ülkemize hizmet etme adına yapılması gerekenleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Şuanda çalışmalarımız planladığımız şekilde devam ediyor. İnşallah ülkemizin daha iyi, daha güzel şartlarda gelişerek bizleri de daha güçlü bir konuma getirir diye ümit ediyorum. Sizleri tekrar burada ağırlamaktan gurur duyduğumu ifade ediyor saygılar sunuyorum." diye konuştu.

Binali Yıldırım ise Bayburt'ta bulunmaktan ve Bayburtlularla buluşmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyleyerek Başkan Pekmezci'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra Belediye Başkanı Pekmezci Yıldırım'a Aydıntepe Kabartma Kilimi, Bayburt'un yöresel ürünlerinden oluşan çeşitli hediyeler ile plaket takdiminde bulunurken Yıldırım ise Başkan Pekmezci'ye çeşitli hediyeler verdi.

Yıldırım ziyaretin ardından belediye önünde vatandaşlara hitap etti.

Ziyarette Ulaştırma eski Bakanı ve Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Sivas Valisi Salih Ayhan, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Erzincan Milletvekilleri Burhan Çakır ve Süleyman Karaman, Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Erzincan eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, Vali- Mülkiye Başmüfettişi Osman Kaymak, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekili Abdulkadir İlhan, Bayburt Belediyesi Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk, Bayburt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk, Bayburt Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şentürk, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Bayburt Belediyesi eski Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Bayburt Belediyesi Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri ve Bayburt Belediyesi Birim Müdürleri yer aldı. - BAYBURT