Üye Girişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRSAB heyetini kabul etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRSAB heyetini kabul etti

14.10.2021 18:03
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRSAB heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu TÜRSAB heyetini, parti genel merkezinde kabul ederek bir süre görüştü.

Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel eşlik etti.

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRSAB heyetini kabul etti - Son Dakika


Son Dakika

Sakatlığın her türlüsünü yaşayan Serdar Aziz'e özel gözlük 17:56 Sakatlığın her türlüsünü yaşayan Serdar Aziz'e özel gözlük Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı, ağır hasar meydana geldi 17:49 Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı, ağır hasar meydana geldi Ümit Özdağ'ın iddialarına İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan cevap: Acilen doktorunuza başvurunuz 17:34 Ümit Özdağ'ın iddialarına İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan cevap: Acilen doktorunuza başvurunuz
Yunan- ABD görüşmesinde 17:29 Yunan- ABD görüşmesinde "Doğu Akdeniz savaşı" sözleri tehdit niteliğinde Zehra Güneş, 17:10 Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi 16:54 İngiltere'de iki enerji şirketi daha iflas etti, toplam sayı 11'e yükseldi
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta 16:26 Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak 15:18 Aydın'da Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak

Son Dakika Haberleri
17:55 Sakatlığın her türlüsünü yaşayan Serdar Aziz'e özel gözlük
17:51 Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak
17:49 Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı, ağır hasar meydana geldi
17:36 Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk
17:32 Bakasetas'ın Trabzon halkı hakkındaki analizleri güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar
17:29 Yunan- ABD görüşmesinde "Doğu Akdeniz savaşı" sözleri tehdit niteliğinde
17:11 Erkek arkadaşını ezerek öldüren kadın, alkole sığındı: Hiçbir şey hatırlamıyorum
17:09 Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi
17:08 Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Ankara'daki görüşmeden ilk kare
16:53 Kumsala vuran gizemli yaratık, bilim insanlarını ayağa kaldırdı
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak         
17:52
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk         
17:36
Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF Lübnan'da yaşanan krizde son çare IMF         
17:31
Felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle dövüldü! O anlar saniye saniye kamerada Felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle dövüldü! O anlar saniye saniye kamerada         
17:18
Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Ankara'daki görüşmeden ilk kare Taliban'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret! Ankara'daki görüşmeden ilk kare         
17:09
Evinde boğularak öldürülen kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu Evinde boğularak öldürülen kadının, Müge Anlı ile ilgili paylaşımı yürek burktu         
16:47
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:58
Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis         
14:51
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı         
14:37
Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım         
14:26
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 18:08:10. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRSAB heyetini kabul etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement