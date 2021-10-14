CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRSAB heyetini kabul etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu TÜRSAB heyetini, parti genel merkezinde kabul ederek bir süre görüştü.

Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel eşlik etti.