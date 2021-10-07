Üye Girişi
Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)

07.10.2021 13:43
Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının 2 katından 5 katına kadar arttığı bir dönemde, biz kendi vatandaşlarımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının 2 katından 5 katına kadar arttığı bir dönemde, biz kendi vatandaşlarımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz." dedi.

Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Önceki gün genel merkezde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdiklerini, dün de TBMM'nin yeni yasama yılının başlamasının ardından milletvekilleriyle ilk grup toplantısını yaptıklarını anımsatan Erdoğan, bugün de il başkanları ve teşkilat kademelerinin diğer mensuplarıyla birlikte olduklarını söyledi.

Salgın döneminde ara vermek veya uzaktan canlı bağlantıyla yapmak mecburiyetinde kaldıkları il ziyaretlerini bir süre önce tekrar başlattıklarını hatırlatan Erdoğan, son olarak Kırşehir ve Mersin'e gittiklerini, cumartesi günü de Adana'nın misafiri olacaklarını bildirdi.

Ziyaret ettikleri şehirlerde hem vatandaşlarla ve teşkilatlarla bir araya geldiklerini hem de çok sayıda eser ve hizmetin toplu açılışını yaptıklarını belirten Erdoğan, ayrıca her şehirde gençlerle bir araya geldikleri özel programlar tertip ettiklerini anlattı.

Yaptıkları toplu açılış törenlerinde kamu projeleri yanında özel sektörün yatırımlarının da yer aldığını aktaran Erdoğan, Adana'da da milyar dolarlık bir özel sektör yatırımının temel atma ve tamamlanan projelerin açılış törenlerine katılacağını ifade etti.

"Farkımızı tekrar ortaya koyduk"

Dünyanın ciddi bir bocalama dönemine girdiği salgın sürecinde Türkiye'nin, üretim çarklarını hiç durdurmayarak, yatırımları teşvik ederek ve istihdamı koruyarak kendisini diğer ülkelerden ayrıştırdığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz yıl tüm dünya küçülürken bizim büyümeye devam etmemiz bu gerçeğin en somut ifadesidir. Küresel üretim, tedarik, lojistik ve perakende kanallarında ciddi tıkanıklığın yaşandığı son dönemde de ülkemizde herhangi bir aksaklığa meydan vermeyerek, farkımızı tekrar ortaya koyduk. Her krizin fırsatları da beraberinde getirdiği inancıyla dünyayı kasıp kavuran salgın dönemini yeni ve büyük bir kalkınma atılımına dönüştürmenin gayreti içindeyiz. Hamdolsun sanayicisiyle, ihracatçısıyla, ticaret erbabıyla, esnaf ve sanatkarıyla hülasa tüm kesimleriyle milletimizin de bu kalkınma hamlesine sıkı sıkıya sahip çıktığını görüyoruz. Pek çok şehrimizde yeni organize sanayi bölgelerinin kuruluşundan kapasite büyütme gayretlerine kadar nice güzel gelişmelerin yaşandığını biliyoruz."

Erdoğan, bu yılın ilk ve ikinci çeyreğindeki ciddi büyüme rakamlarının, Türkiye'nin doğru istikamette gittiğine işaret ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii birileri biz ne yaparsak yapalım, ülkemiz hangi güzel haberlerle sevinirse sevinsin, milletimiz hangi imkanlara kavuşursa kavuşsun felaket tellallığı yapmaktan geri durmuyor. Yıllardır aynı yalanları, iftiraları, çarpıtmaları tekrarlamaktan bıkıp usanmayanların maskelerini gerekirse her seferinde tekrar tekrar indirmek mecburiyetindeyiz. Esasen hayatlarında bir defa bile milletle hasbi muhabbet etmemiş, devlet yönetmek nedir, uluslararası ilişkiler nasıl yürütülür bilmeyen herhangi bir eserleri ve hizmetleri olmayan bu çarpık zihniyetlilerin kestikleri ahkamların cehaletlerini ortaya sermekten öte bir kıymeti yoktur. Ama doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış gerçeğini de unutmamalıyız. Bizim söylenir söylenmez hakikat denizinde boğmadığımız her yalanın bir süre sonra büyüyüp ayağımıza dolaşması kaçınılmazdır."

"Milletimizin zihnine ve gönlüne kazımalıyız"

Millete yaptıkları hizmetleri anlatmak için ellerinde günlerce, haftalarca, aylarca kullanılsa bitmeyecek kadar malzeme olduğunu ifade eden Erdoğan, "Genel Merkezimizin, Cumhurbaşkanlığımızın, bakanlıklarımızın, belediyelerimizin ürettikleri bu malzemeleri her fırsatta kullanmalı, milletimizin zihnine ve gönlüne kazımalıyız. Bizim insanımız, sürekli mavra yapanı, desteksiz atıp tutanı, yalanı gerçek ciddiyetiyle söyleyerek, kendine güldüreni istihza ile de olsa bir süre takip eder ama günün sonunda tercihini daima eser ve hizmet siyasetinden yana kullanır." diye konuştu.

Erdoğan, eser ve hizmet siyasetinin gereğini yerine getirirken, millete özellikle "bu siyaset orta oyuncularının gerçek yüzünü" hatırlatmaktan da geri durmayacaklarını vurguladı.

Dünkü Grup konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili tutarsızlıklarını" bizzat kendi ağzıyla ifade ettiği görüntüleri de kullanarak anlattığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu bu durumdan çok alınmış. Görüntülerdeki kişinin kendisi değil de ben olduğumu zannederek bir sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş. Aramızda doktor arkadaşlar varsa bu ruh halinin hangi anlama geldiğini, neye işaret ettiğini gayet iyi bileceklerdir. Biz, kimsenin işine karışmayız, doktorların işine de karışmayız, ama ortada hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu da ortadadır. Bize düşen 'Allah şifa versin' deyip kendi işimize bakmaktır. Bu zat önceki gün enerji fiyatlarını da diline dolamıştı. Avrupa başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının 2 katından 5 katına kadar arttığı bir dönemde biz kendi vatandaşlarımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz Bay Kemal. Sen nerede dolaştığının farkında değilsin. İzlemiyor musun televizyonları? Enerjide Avrupa ne alemde, dünya ne alemde görmüyor musun? Adamlar şu anda benzin bulamıyor benzin. Bunları görmüyor musun? Amerika başta olmak üzere, Almanyası, İngilteresi şu anda akaryakıtta adeta müflis durumda. Hepsini geçtik şimdi kamyon şoförü bile bulamıyorlar. Salgın başladığından beri enerji sektöründe kamunun kontrolü altındaki fiyatları gerekirse sübvanse ederek, olabilecek en alt seviyede tuttuk, tutmayı sürdürüyoruz."

Enerji fiyatlarını etkileyecek uluslararası kontratları, Türkiye lehine en yüksek avantajları sağlayacak şekilde yapmak için yoğun gayret içinde olduklarını bildiren Erdoğan, "Dünyada emtia fiyatları başta olmak üzere, maliyetleri etkileyen her şeyin, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmedik düzeyde arttığı bir süreçte, biz ülkemizin en az sıkıntıyla bu dönemi atlatması için çalışıyoruz. Ülkenin de dünyanın da özellikle gerçeklerinden bihaber olanların kürsüden söyledikleri sözlerin ne bu tabloya bir faydası ne de herhangi bir anlamı vardır. Onlar konuşur biz hizmet ederiz, eser üretiriz, sorun çözeriz, yeni hedefler ve vizyonlar ortaya koyarız." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

Togo Cumhuriyeti, AK Parti, Türkiye, Enerji, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika


Son Dakika

Attığı golü ağlayarak ölen ağabeyine armağan eden futbolcu, PFDK'lık oldu 19:14 Attığı golü ağlayarak ölen ağabeyine armağan eden futbolcu, PFDK'lık oldu Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 7 Ekim 2021 19:00 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 7 Ekim 2021 Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz 18:08 Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz
Samsun'a ateş düştü! Şehit annesinin feryadı yürek parçaladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni 18:04 Samsun'a ateş düştü! Şehit annesinin feryadı yürek parçaladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı 17:34 Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştirilecek! En yüksek teklifi veren şirket ortaya çıktı 17:18 Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştirilecek! En yüksek teklifi veren şirket ortaya çıktı
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı 16:27 Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış 15:41 Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış

Son Dakika Haberleri
19:15 Son yolculuğuna uğurlanan kargo görevlisinin cenazesinde duygusal anlar yaşandı! Köpeği, sahibinin mezarının başından ayrılmadı
19:14 Attığı golü ağlayarak ölen ağabeyine armağan eden futbolcu, PFDK'lık oldu
19:13 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 7 Ekim 2021
19:00 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 7 Ekim 2021
18:34 Başbakanlık yarışını kaybeden "Türk Armin" lakaplı Armin Laschet, istifasını verdi
18:09 Bu canlı ilk defa görüldü! İsmi daha konulmazken, kan emerek hayatta kaldığı tespit edildi
18:07 Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz
18:06 Eski Fenerbahçeli Van der Wiel'in itirafı gündeme bomba gibi düştü! Aziz Yıldırım tarafından tehdit edilmiş
18:03 Samsun'a ateş düştü! Şehit annesinin feryadı yürek parçaladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni
17:53 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar
Son Dakika: Aleyna Ağgül'ün intihar notunda Son Dakika: Aleyna Ağgül'ün intihar notunda "Ölümümden sorumlu" dediği Gökhan Argın tutuklandı         
19:23
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 7 Ekim 2021 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 7 Ekim 2021         
19:13
Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu         
18:58
Eski Fenerbahçeli Van der Wiel'in itirafı gündeme bomba gibi düştü! Aziz Yıldırım tarafından tehdit edilmiş Eski Fenerbahçeli Van der Wiel'in itirafı gündeme bomba gibi düştü! Aziz Yıldırım tarafından tehdit edilmiş         
18:06
Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar         
17:54
Hemşireyi korumak isteyen güvenlik görevlisi bayıltana kadar dövdü! Acımasız saldırgan: Sen daha ölmedin mi? Hemşireyi korumak isteyen güvenlik görevlisi bayıltana kadar dövdü! Acımasız saldırgan: Sen daha ölmedin mi?         
17:28
Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu         
16:54
"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi         
15:55
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi         
15:09
3518 cinayette parmağı olan 100 yaşındaki eski Nazi subayı Almanya'da yargıç karşısında 3518 cinayette parmağı olan 100 yaşındaki eski Nazi subayı Almanya'da yargıç karşısında         
14:19
BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor         
14:16
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı         
09:33
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 19:33:02. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement