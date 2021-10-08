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Kemal Kılıçdaroğlu: "İktidara geldiğimizde, sağlıklı bir sanat ve kültür politikası oluşturmak zorundayız" - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu: "İktidara geldiğimizde, sağlıklı bir sanat ve kültür politikası oluşturmak zorundayız"

08.10.2021 13:17

Kemal Kılıçdaroğlu: "İktidara geldiğimizde, sağlıklı bir sanat ve kültür politikası oluşturmak zorundayız" Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Kültür Stratejisi Forumu'nda konuştu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Kültür Stratejisi Forumu'nda konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu: "İktidara geldiğimizde, sağlıklı bir sanat ve kültür politikası oluşturmak zorundayız"

Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Kültür Stratejisi Forumu'nda konuştu

İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Kültür Stratejisi Forumu'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimizde ki inşallah geleceğiz. O zaman sağlıklı bir sanat ve kültür politikası oluşturmak zorundayız. Sanatın ve kültürün olmadığı bir ülke çöldür" dedi.

Ataşehir'de Türkiye Kültür Stratejisi Forumu düzenlendi. Forma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi Parti üyeleri, akademisyenler sanat dünyasından oyuncular ve yazarlar katıldı.

Türkiye Kültür Stratejisi Formunda konuşan Kılıçdaroğlu, "Bize düşen görev size danışmaktır. Bir belge hazırlıyorsak ve biz gerçekten gelmeyi düşünüyorsak sizin bu konuda görüşlerinizi bu konuda görüşlerinizi almak zorundayız. İktidara geldiğimiz de yanlış bir adım atmayalım. Hatalı bir adım atmayalım. Sanat dünyasıyla bir kavga ortamı oluşturmayalım. İktidara geldiğimizde ki inşallah geleceğiz, o zaman sağlıklı bir sanat ve kültür politikası oluşturmak zorundayız. Sanatın ve kültürün olmadığı bir ülke çöldür. Tek bir ağacın bile olmadığı, tek bir yeşilliğin bile olmadığı bir çöldür. Çölün de kendine özgü bir kültürü vardır. Onu da biliyorum. Ama biz isteriz ki hayatın bütün türlerini, doğanın bütün türlerini kendi ülkemizde bulalım" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Saz çalanımız da, resim yapanımız da, tiyatroda görevinin rolünü üstleneni yapanından, piyano çalanından, sinemanın herhangi bir bölümünde aktör olarak çalışanın da herkesin sözü olsun isteriz. ve herkes nasıl bir dünya, sanat dünyasını beklediğimize yansıtmasını ister. Bu toplantının temel felsefesi budur. O nedenle geliyor gelmekte olan diyoruz. Geleceğiz, beraber geleceğiz. Birlikte geleceğiz. Türkiye'yi sanat ve kültür açısından çölleşen bir Türkiye'yi, çölün içindeki güzel bir vaha haline getirmek istiyoruz. Herkesin yeşillikler altına uzanıp suyunu içtiği, gökyüzüne baktığı zaman sonsuzluğu keşfettiği, Merak duygusunu büyüttüğümüz bir kültür, sanat dünyası inşa etmek istiyoruz. Elbette biz bunun siyaseten felsefesini yapacağız. Sizler yol gösterdiğinizde biz de onun gereğini yapacağız. İnşallah bir kusur etmemişizdir. Hatalı bir şey söylememişizdir. Çünkü sanatçının siyasetçiyi eleştirmesi çok ağırdır." diye konuştu.

Forumun devamında katılımcılardan Ayşe Kulin, Burçin Altınsay, Mert Fırat, Metin Akpınar, Sibel Asna, 'Türkiye'de kültür sanatın sorunları ve ikinci yüzyıla doğru bizi bekleyenler' isimli söyleşi de gerçekleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde, sağlıklı bir sanat ve kültür politikası oluşturmak zorundayız
Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde, sağlıklı bir sanat ve kültür politikası oluşturmak zorundayız
Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde, sağlıklı bir sanat ve kültür politikası oluşturmak zorundayız
Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde, sağlıklı bir sanat ve kültür politikası oluşturmak zorundayız
Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde, sağlıklı bir sanat ve kültür politikası oluşturmak zorundayız
Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde, sağlıklı bir sanat ve kültür politikası oluşturmak zorundayız
Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde, sağlıklı bir sanat ve kültür politikası oluşturmak zorundayız
Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde, sağlıklı bir sanat ve kültür politikası oluşturmak zorundayız
Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde, sağlıklı bir sanat ve kültür politikası oluşturmak zorundayız
Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde, sağlıklı bir sanat ve kültür politikası oluşturmak zorundayız

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu: 'İktidara geldiğimizde, sağlıklı bir sanat ve kültür politikası oluşturmak zorundayız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu: "İktidara geldiğimizde, sağlıklı bir sanat ve kültür politikası oluşturmak zorundayız" - Son Dakika
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