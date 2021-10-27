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MHP'li Özdemir: "Lübnan merkezli yaşanan her gelişmenin bekamıza yönelen tehditleri beslediğini gördük" - Son Dakika

MHP'li Özdemir: "Lübnan merkezli yaşanan her gelişmenin bekamıza yönelen tehditleri beslediğini gördük"

27.10.2021 15:05
MHP'li Özdemir:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Türk Silahlı Kuvvetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Tespit Edilen İlkeler Kapsamında;

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Türk Silahlı Kuvvetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Tespit Edilen İlkeler Kapsamında; 31 Ekim 2021 tarihinden itibaren bir yıl daha Lübnan geçici görev gücüne iştirak etmesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı tezkeresi hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz aldığı konuşmasında; "Orta Doğu'nun en kırılgan ve hassas ülkelerinin başında gelen Lübnan, 4 Ağustos 2020 tarihinde başkent Beyrut'taki limanda gerçekleşen büyük bir patlama sonrasında siyasi ve ekonomik krize sürüklenmiştir. İyi koşullarda saklanmadığı için 7.750 ton amonyum nitratın patlaması tarihteki nükleer olmayan en büyük patlama olarak kabul edilirken, yaşanan bu olay sonrası 200'e yakın insan hayatını kaybetmiş, yaralıların sayısı ise 6 bini aşmıştır" dedi.

Lübnan'da yaşanan gelişmelerin Türkiye açısından bütünün bir parçası olarak görülmesi gerektiğini belirten Özdemir; "Tarihi ve kültürel bağlarımız olan bu ülkede yaşanan her gelişmenin milli güvenliğimizi doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip olduğu akıllardan çıkarılmamalıdır. Suriye ve Irakta yaşanan istikrarsızlıklar, terör meseleleri ve hatta iç savaşın taşıdığı hesaplaşmanın diğer bir parçasının Lübnan'da olduğu her yönüyle aşikardır." açıklamasında bulundu.

LÜBNAN'DA YAŞANAN GELİŞMELER TÜRKİYE'NİN BEKASINI ETKİLEMEKTEDİR

Lübnan merkezli gözlemlenen hadiselerin Türkiye'nin bekasına yönelen tehditleri beslediğini tecrübeyle yaşanmış ve görülmüş olduğunu ifade eden Özdemir; "Bu sebeple, Lübnan'ın iç barış ve huzurunun korunması, istikrarın tesis edilmesi sadece ülkelerarası ilişkilerle, küresel prestij ve ağırlığımızla yahut tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz bir ülkeyle olan münasebetler çerçevesinden değil, milli güvenliğimiz açısından da önem arz etmektedir. Diğer yandan, Doğu Akdeniz'deki milli egemenlik haklarımızın müdafaası hususunda da Lübnan'ın sahip olduğu jeopolitik ve jeostratejik konumu gereği önemli bir etki barındırdığı dikkat edilmesi gereken bir başka husustur." dedi.

FRANSA HALA LÜBNAN'A ESKİ SÖMÜRGESİ GÖZÜYLE BAKMAKTADIR

Lübnan'ın karşı karşıya kaldığı sorunlara yönelik, meseleye insani ölçülerle yaklaşan ülke sayısının yok denecek kadar az olduğunu ifade eden Özdemir şöyle devam etti: "Fransa hala bu ülkeye eski sömürgesi gözüyle bakmaktadır. Bütün bunlara karşılık, ülkemizin insani ölçüleri tarihi bağlar ve bakiyemiz olan diyarlara yönelik sahip olduğumuz engin kültür çerçevesinde Lübnan'a bakış açısı farkımızı ortaya koyduğu gibi, doğru ölçünün ne olması gerektiğinin gösterilmesi açısından da kıymetlidir."

TİKA, LÜBNAN'DA 130 PROJEYİ TAMAMLAMIŞTIR

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi İsmail Özdemir, konuşmasının devamında TİKA'nın Lübnan'a 2010 yılından bu yana toplam bütçesi 33 milyon doları aşan 130 projeyi tamamlayarak Lübnanlı vatandaşların istifadesine sunduğunu ifade ederek, "Beyrut limanında yaşanan patlama sonrasında Türkiye, çok sayıdaki arama kurtarma uzmanları, sağlık personeli ve insani yardım ekibini buraya göndermiştir. Türk Kızılayı bölgede aynı kapsamda, aynı amaca hizmet etmek için başarılı çalışmalara imza atmıştır." açıklamasında bulundu.

LÜBNAN'DA 20 BİNİN ÜZERİNDE TÜRK NÜFUSU VARDIR

Lübnan'la münasebetlerimizi önemli kılan bir başka konunun da bu ülkede var olan ve sayılarının 20 binin üzerinde olduğu resmi kaynaklarca ifade edilen Türk nüfusu olduğuna dikkat çeken Özdemir; "Orta Doğu'daki mevcudiyetimizin yanında, Beyrut gibi tarihi ve stratejik öneme haiz bir şehirle, aynı güzergahla Kudüs-i Şerif'e uzanan sahada var olan Türk nüfus ve mevcudiyeti, bölgenin barış ve istikrarı açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Yıllardan bu yana, bu gerçek, ne yazık ki bazı çevrelerce görmezden gelinmiştir. Oysa Türklük, bu alandaki yüzlerce yıllık mevcudiyetiyle bölgeye mührünü vuran asli bir unsurdur." diyerek, bölgede yaşayan Türklerin hak ve menfaatlerinin korunmasının da son derece hayati olduğunu belirtti. Özdemir, Türkiye'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da yaşayan Trüklere sahip çıkması gerektiğini ve tezkereye Milliyetçi Hareket Partisi olarak destek verdiklerini vurgulayarak, "Beyrut Limanı'nda yaşanan patlama sonrası, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile Sayın Dışişleri Bakanımızın bölgeye kısa sürede intikal etmeleri ve Lübnan'ın yanında olup yaralarının sarılması konusunda ülkemizin dost elinin uzatılacağının belirtilmesi kadar, yine, Lübnan'da yaşayan ve "Ben Türkmen'im." diyen soydaşlarımıza Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının verileceğinin ilan edilmesi son derece müspet bir gelişme olmuştur. Bu sebeplerden dolayı, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, gündemimizde bulunan tezkereye olumlu yönde oy vereceğimizi belirtiyor, bölgede ve dünyanın pek çok yerinde üstün vazife şuuruyla mücadele eden tüm kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan üstün muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

MHP'li Özdemir: Lübnan merkezli yaşanan her gelişmenin bekamıza yönelen tehditleri beslediğini gördük
MHP'li Özdemir: Lübnan merkezli yaşanan her gelişmenin bekamıza yönelen tehditleri beslediğini gördük
MHP'li Özdemir: Lübnan merkezli yaşanan her gelişmenin bekamıza yönelen tehditleri beslediğini gördük

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye, Lübnan, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li Özdemir: 'Lübnan merkezli yaşanan her gelişmenin bekamıza yönelen tehditleri beslediğini gördük' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'li Özdemir: "Lübnan merkezli yaşanan her gelişmenin bekamıza yönelen tehditleri beslediğini gördük" - Son Dakika
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