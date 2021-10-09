Üye Girişi
'Talas Belediyesi Yerel Yönetim Politikaları Çalıştayı' gerçekleştirildi - Son Dakika

'Talas Belediyesi Yerel Yönetim Politikaları Çalıştayı' gerçekleştirildi

09.10.2021 16:59
'Talas Belediyesi Yerel Yönetim Politikaları Çalıştayı' gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu'nun himayesinde hazırlanan 'Belediye Hizmet Rehberleri Öncülüğünde Talas Belediyesi Yerel Politikaları Çalıştayı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu'nun himayesinde hazırlanan 'Belediye Hizmet Rehberleri Öncülüğünde Talas Belediyesi Yerel Politikaları Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "CHP'li belediyelerin hizmet gibi bir niyetleri yok" derken, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, "Hizmetin doruğunda projeler yapmak zorundayız" diye konuştu.

Bir düğün salonunda düzenlenen çalıştaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Görevimizi yaparken gönlümüzü katmak olmazsa olmazımızdır. Bizlerin ferdi başarısı takım başarısını getirecektir. Bugüne kadar her birimin görevini iyi yaptığına inanıyorum ama bu yetmez. Çok daha iyi çalışacağız. Böylelikle doğduğumuz topraklara ve vatanımıza borcumuzu ödemek durumundayız. Bir konu dikkatinizi çekecektir. Devletimizin 350 bin askeri var, 50 bini sınır ötesinde. Bunların çocukları ve ailesi yok mu? En azından bu kardeşlerimizle helalleşmek adına çalışmalıyız. İşimizi iyi yapmalıyız. Bugün hizmetin doruğunda projeler yapmak zorundayız. 2023 devletimizin her ferdi için çok önemli bir eşiktir. 15 Temmuz'da ülkemiz 100 yıl geriye götürülmeye çalışılmış, Allah'ın izniyle milletimiz buna izin vermemiştir. Burada 2 önemli ayak var. birincisi fikir ve projede gayret gerekiyor. Bu rehberlerin ışığında güncelleştirmemiz icap ediyor. İkincisi de işlerimizin siyasi ayağı göz ardı edilemez. Şükürler olsun ki Ankara'daki büyüklerimizin kapısı bize daima açık olarak elimizden tutuyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu bizim için bulunmaz bir fırsat. Ayrıca, biz sandığa giderken ödediğimiz bir bedelde var. Bunları siz çok iyi biliyorsunuz. Bunun önü var arkası var. Gelecekte fedakarlıklar olacak. En çokta Cumhur İttifakı'nın bize sağladığı bir göz aydınlığı var. bizde bunlar sayesinde başarı ve hizmet zincirinin halkası olma bilincini her zaman yüreğimizde hissedeceğiz" diye konuştu.

"CHP'li belediyelerin hizmet gibi bir niyetleri yok"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, "Birçok büyükşehirde CHP taş üstüne taş koydu mu? Aradan 3 sene geçti, yine koymadı. Algı idare ediyorlar. Demek ki burada başka bir şey var. Ben İstanbul ve Ankara'yı yakından izliyorum. Şimdiye kadar gördüğüm hizmet, birkaç tane heykel açtılar. Geçenlerde Adana'da tek katlı küçücük kreşin temelini atmak için 9 tane büyükşehir belediye başkanı, milletvekili suphanallah boncuğu gibi dizilmişler. Çünkü bilmiyorlar, hizmet gibi bir niyetleri de yok. Orada ayrı bir şey var ama algı idare ediyorlar. CHP'den avukatları ayrıldı, 'bu parti 1-2 sene içerisinde 650 milyon ajanslara döktüğüne göre ben burada duramam. Vicdanım sızlıyor' diyor. İş vatandaşı kandırma tarafına döndü. Hizmet tarafında bir dertleri yok. Eser bırakmak gibi bir dertleri yok. Türkiye'nin geleceği gibi bir dertleri yok. Şimdi algı operasyonları çekiyorlar. Bu algı nedir. Doğru yaparsanız, hakkıyla yaparsanız güzel bir şey. Değilse, Allah hiçbirimizi yaklaştırmasın, hiçbir belediyemize yaptırmasın, yalandır, iftiradır. Olmayanı olmuş gibi göstermek. Yapılmayanı yapılmış gibi göstermek. Dürüst olmayan ahlaksızları dürüstmüş gibi göstermek. Algı dediğiniz böyle bir şey. Bizden uzak olsun. Şimdi zamanımızda böyle bir şey başladı. hiç hizmet edilmediği halde hizmet varmış gibi, acayip şeyler yapılıyormuş gibi, her şey güzel oluyor gibi bir hava. Ankara'da ve İstanbul'da işe başlarken 'hiçbir arkadaşını işinden etmeyeceğiz' dediler. Oradaki emekçi arkadaşların dışarı atılması hususunda dışarıda bir dedikodu vardı. 'Onları işinden eden namussuzdur, şerefsizdir' dediler. İstanbul'da 13 bin kişiyi işten attılar. Aylarca belediyenin önünde adamlar bekledi. Sonrada grup başkanvekilimiz açıkladı, 40 bin kişiyi işe aldılar. Hizmet mi büyüdü, hizmet yok ki zaten. Nasıl oluyorsa 40 bin kişiyi işe alıyorsunuz? El insaf. Yüzde 35 CHP'nin, yüzde 15 İYİ Parti'nin ondan sonraki dilimleri de utandıkları partinin. Utandıkları parti mecliste çıkıp 'sayemizde oradasınız. Adımızı söyleyin' diyor. Milleti kandıracaklar ya adını söyleyemiyorlar" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

'Talas Belediyesi Yerel Yönetim Politikaları Çalıştayı' gerçekleştirildi
'Talas Belediyesi Yerel Yönetim Politikaları Çalıştayı' gerçekleştirildi
'Talas Belediyesi Yerel Yönetim Politikaları Çalıştayı' gerçekleştirildi
'Talas Belediyesi Yerel Yönetim Politikaları Çalıştayı' gerçekleştirildi
'Talas Belediyesi Yerel Yönetim Politikaları Çalıştayı' gerçekleştirildi

Talas Belediyesi, Yerel Yönetim, AK Parti, Talas, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 'Talas Belediyesi Yerel Yönetim Politikaları Çalıştayı' gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika

Uzmanlardan çarpıcı araştırma! Zihinsel engellilerin koronavirüsten ölme ihtimali 30 kat daha yüksek 16:47 Uzmanlardan çarpıcı araştırma! Zihinsel engellilerin koronavirüsten ölme ihtimali 30 kat daha yüksek Rus turist Alanya'da otel odasında ölü olarak bulundu 16:37 Rus turist Alanya'da otel odasında ölü olarak bulundu 16:36 "Bu takım 6 ay geriye gitmiş" diyen Hamit Altıntop, Şenol Güneş'e mi gönderme yaptı?
Squid Game Belçika'da panik yarattı! Öğrenciler ders aralarında tehlikeli oyunu oynuyor 16:17 Squid Game Belçika'da panik yarattı! Öğrenciler ders aralarında tehlikeli oyunu oynuyor Traktörün arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi 16:11 Traktörün arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi 11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti 15:42 11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme 15:12 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Formula 1 pilotlarına yol süpürme araçlı gönderme Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor 14:29 Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor

Son Dakika Haberleri
16:37 Rus turist Alanya'da otel odasında ölü olarak bulundu
16:36 "Bu takım 6 ay geriye gitmiş" diyen Hamit Altıntop, Şenol Güneş'e mi gönderme yaptı?
16:25 Ahmet Davutoğlu'na "İhanet ettin" diye tepki gösteren vatandaş, açıklamalarda bulundu: Koruması parmağımı büktü
16:22 Sıralamayı Hamilton kazandı ancak 11. sırada başlayacak! İstanbul'daki büyük yarış için nefesler tutuldu
16:17 Squid Game Belçika'da panik yarattı! Öğrenciler ders aralarında tehlikeli oyunu oynuyor
16:14 Kişisel sosyal medya hesabından paylaşıldı: Fenomen Banu Parlak haince bir saldırı sonucu öldürüldü
16:04 Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı
15:49 Adliyede polislerin elinden firar eden şüpheli, kamyonet kasasında yakalandı
15:43 Ailesiyle yürüyüşe çıkan 6 yaşındaki çocuğun ayağına 12 bin yıl önce yaşayan hayvanın dişi takıldı
15:41 11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti
Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı         
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankartı hatırlattı: Hala aklımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankartı hatırlattı: Hala aklımda         
16:40
Hesabından öldüğü yönünde paylaşım yapılan Banu, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı Hesabından öldüğü yönünde paylaşım yapılan Banu, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı         
16:36
Ahmet Davutoğlu'na Ahmet Davutoğlu'na "İhanet ettin" diye tepki gösteren vatandaş, açıklamalarda bulundu: Koruması parmağımı büktü         
16:26
Kişisel sosyal medya hesabından paylaşıldı: Fenomen Banu Parlak haince bir saldırı sonucu öldürüldü Kişisel sosyal medya hesabından paylaşıldı: Fenomen Banu Parlak haince bir saldırı sonucu öldürüldü         
16:14
Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı         
16:05
Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu         
15:16
Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı         
14:30
Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı         
14:02
Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak Bakan Varank, yerli otomobil ile soruları cevapladı:2023'te satışa çıkacak         
12:36
Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı         
12:07
Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber         
11:52
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 17:07:22. #1.13#
SON DAKİKA: 'Talas Belediyesi Yerel Yönetim Politikaları Çalıştayı' gerçekleştirildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement