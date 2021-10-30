Üye Girişi
TBMM Başkanı Şentop, Bursa'daki misafir öğrencilerle buluştu - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Bursa'daki misafir öğrencilerle buluştu

30.10.2021 13:56

TBMM Başkanı Şentop, Bursa'daki misafir öğrencilerle buluştu.

TBMM Başkanı Şentop, Bursa'daki misafir öğrencilerle buluştu.

TBMM Başkanı Şentop: "İşi en iyi yapan siz olun"

BURSA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, üniversite eğitimi için yurt dışından Bursa'ya gelen gençlerle buluştu. Yurtdışından gelen öğrencilerin yabancı değil misafir öğrenci olduğunu dile getiren Şentop, "Hangi iş olursa olsun o işi en iyi yapan siz olmalısınız. Böyle bir iddiamız olmalıdır" diyerek gençlere tavsiyelerde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bursa'da, yurt dışından eğitim için Bursa'ya gelen üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 300'e yakın yabancı öğrencinin katıldığı etkinliğe TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Osman Mesten ve Ahmet Kılıç, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Ünivresitesi Rektörü Prof.Dr. Arif Karademir ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.

Başkan gençlerin abisi

Etkinlikte, Bursa'da eğitim gören misafir öğrenciler adına söz alan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Azeri Şeker Hüseyinova, öğrencilere sağladıkları kolaylıklar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'a teşekkür etti. Hüseyinova, "Evet o bir belediye başkanı ama biz gençlerin de abisi. Her günümüzde yanımızda oluyor. Biz pandemi döneminde çok sıkıntılı bir süreç yaşadık. Birçok arkadaşımız ailesini göremedi, evine gidemedi. O süreçte bize, ailesini, sofrasını açtı bizi evinde ağırladı. Bu gerçekten bizim için çok kıymetli, çok değerli, çok unutulmaz bir davranış bunun için de Alinur Bey'e tekrar çok teşekkür ediyorum" dedi.

En iyi şekilde ağırlıyoruz

Konuşmasına Bursa'daki üniversite ve yurt kapasiteleri hakkında bilgi vererek başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da iki üniversitedeki 82 bin öğrencinin yüzde 46-47 civarının şehir dışından geldiğini ve yaklaşık 7000 civarında da yurtdışından gelen misafir öğrenci olduğunu söyledi. Misafir öğrencilerin huzur ve rahatı için gerekli her türlü çalışmayı yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Yurt sorunu yaşayan 250'ye yakın öğrencimizin konaklama sorununu çözdük. Yine kiracı olarak evlerde kalan öğrencilerimizin su faturalarında yüzde 50 uyguluyoruz. İki üniversitemiz de çorba çeşmelerimiz var. Bu sayede öğrencilerimiz güne sıcak çorba içerek başlıyorlar. Yine Büyükşehir Gençlik Kulübü uygulamamızla 15-29 yaş arası gençlerimize 4GB ücretsiz internetten birçok alışverişlerde indirimlere kadar çeşitli fırsatlar sunuluyor. Bunun yanında Bursa'da Gençlik Yollarda projemizle, gençlerimizin kentimizi daha iyi tanımalarını sağlıyoruz. Tabi anne babalarının yanındaki sıcaklığı göstermemiz mümkün değil ala onları Bursa'mızda en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"İşi en iyi yapan siz olun"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da her ne kadar kayıtlarda, işlemlerde yabancı öğrenci olarak geçse de yurt dışından gelen öğrencilerin yabancı değil misafir olduğunu vurguladı. Milletvekili seçildiği 2011 yılına kadar 18 yıl boyunca Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi görev yaptığını bu nedenle gençlere hitap etmeyi sevdiğini belirten Şentop, "Kendi evlerimizden, hanelerinizden, memleketimizden ayrılıp buralara geldiniz. Biz sizi misafir öğrenci olarak kabul ediyoruz. Türkiye kendi gönül coğrafyasını, önceki büyük devletimizin o geniş coğrafyasında yaşayan bütün farklı renkten, dilden, farklı ırk kökeninden olan bütün insanların anavatanıdır Türkiye. Bu bakımdan misafir demek bile aslında fazla Türkiye hepimizin. Bursa'da 7000'in üzerinde bu şekilde misafir öğrencimiz varmış, bu önemli bir sayı. Şüphesiz bu öğrenciler kendi ülkelerinden belli bir başarı düzeyinin, yetenek düzeyinin üstünde, seçilerek buraya gelmiş öğrenciler. Biz bundan da ayrıca büyük memnuniyet duyuyoruz. Hangi iş olursa olsun o işi en iyi yapan siz olmalısınız, böyle bir iddianız olmalıdır. Tek tek bunu hepinizin yapabileceğine inanıyorum. Başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş, günün anısına TBMM Başkanı Şentop'a BUSMEK kursiyeri tarafından yapılan vazo hediye etti.

TBMM Başkanı Şentop, Bursa'daki misafir öğrencilerle buluştu
TBMM Başkanı Şentop, Bursa'daki misafir öğrencilerle buluştu
TBMM Başkanı Şentop, Bursa'daki misafir öğrencilerle buluştu
TBMM Başkanı Şentop, Bursa'daki misafir öğrencilerle buluştu
TBMM Başkanı Şentop, Bursa'daki misafir öğrencilerle buluştu
TBMM Başkanı Şentop, Bursa'daki misafir öğrencilerle buluştu
TBMM Başkanı Şentop, Bursa'daki misafir öğrencilerle buluştu

Mustafa Şentop, Üniversite, Misafir, Bursa, Toplum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Bursa'daki misafir öğrencilerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika

15:22 "Parkta ceset gömüyorlar" ihbarı sonrası işin aslı başka çıktı Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu 15:19 Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan 15:08 Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan
G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tercüman olarak Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti 14:56 G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tercüman olarak Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz 13:39 Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unutunca ortaya ilginç görüntüler çıktı 13:20 Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unutunca ortaya ilginç görüntüler çıktı
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı 12:38 Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu 12:01 Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu

Son Dakika Haberleri
15:18 Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
15:12 Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı
15:10 Eve tavuk kanadı siparişi eden kadın, gelen karşısında neye uğradığını şaşırdı
15:08 Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan
15:03 Bıçaklı kavgada yaralayan da yaralanan da kaçtı
15:01 Gülşen konserinde 15 yaşındaki genç, kavga ettiği 17 yaşındaki kişi tarafından öldürüldü
14:58 İzmir depreminde ikiz yeğenlerini kaybeden İclal Aydın'dan duygulandıran paylaşım
14:57 Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay hikayesi hala gündemde
14:56 G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tercüman olarak Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti
14:52 Galatasaray'a devre arasındaki ilk transfer
Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı         
15:23
AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz         
15:20
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Gülşen konserinde 15 yaşındaki genç, kavga ettiği 17 yaşındaki kişi tarafından öldürüldü Gülşen konserinde 15 yaşındaki genç, kavga ettiği 17 yaşındaki kişi tarafından öldürüldü         
15:02
Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım         
14:02
Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim         
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı         
12:53
Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin         
12:02
17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı 17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı         
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız         
11:17
KDK'den internetten satışlarda plastik poşetler için tavsiye kararı: Alternatif taşıma ekipmanı sunulmalı KDK'den internetten satışlarda plastik poşetler için tavsiye kararı: Alternatif taşıma ekipmanı sunulmalı         
10:11
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 15:29:22. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Bursa'daki misafir öğrencilerle buluştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement