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TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu toplandı

14.10.2021 15:09
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Akar, önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, gündem dışı konuşmasında, seçim bölgesinin sorunlarını dile getirdi. Muğlalılar'ın en büyük sorunun içme suyu olduğunu belirten Gökcan, "Köy ve ilçelerimiz susuzluktan kırılıyor. Hemşerilerimiz 'CHP'li belediye bizi, bir damla suya muhtaç hale getirdi' diye şikayet ediyor." ifadesini kullandı.

Muğla'nın tüm ilçelerinde ciddi su sıkıntısı yaşandığını kaydeden Gökcan, bazı mahallelerde su sorununun had safhada olduğunu, bazı yerlerde su yerine çeşmelerden çamur aktığını, bazı bölgelerde ise kanalizasyon olmadığını, Muğla'da da suların gün aşırı kesildiğini söyledi.

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresinin ilgisiz ve yetersiz olduğunu savunan Gökcan, halkın su ihtiyaçlarını artezyen kuyuları ve kendi imkanlarıyla çözmeye çalıştığını belirtti.

Gökcan, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesinin, yağmur yağmamasını, kuraklığın artmasını bahane ettiğini aktararak, "Halbuki zamanında yatırım yapsalardı su kesintisi yaşanmayacaktı." diye konuştu.

Muğla'da yeni açılan Turgut Reis Öğrenci Yurduna su ve kanalizasyon bağlayamayan CHP'nin sınıfta kaldığını, hükümet olarak belediyenin asli işini kendilerinin yaptığını, yurtları açtıklarını dile getiren Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in de yurtla ilgili yanlış bilgiler verdiğini söyledi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, sataşmadan söz alarak, 2008'de dönemin Muğla Belediyesince Devlet Su İşlerine yapılan başvuruya rağmen su projesi başlatılmadığını ifade etti. Bu su projesi için yıllık 94,5 milyon ödenek tahsis edilmesi gerekirken sadece 2021 için 1 milyon lira ödenek verildiğini savunan Girgin, 661 milyon lira maliyetli projenin nasıl bitirileceğini sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Trabzon Araklı ilçesi Değirmencik Mahallesinde yapılmak istenen HES projesine mahalle halkının karşı çıktığını ifade ederek, o bölge insanı olarak köylüleri dinlediğini, gencinden yaşlısına projenin iyi olduğunu söyleyen tek bir kişi çıkmadığını öne sürdü.

Köylülerin, yaşamlarının tehlike altında olduğunu söylediğini aktaran Hamzaçebi, bölge için sorun oluşturacak bu projeden vazgeçilmesini istedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara'nın başkent oluşu dolayısıyla söz alarak, Ankara'nın kadim bir Türk şehri olduğuna işaret etti.

İlin tarihi ve ekonomik geçmişine dair bilgiler paylaşan Ceylan, dereleri ve bağlarıyla da ünlü olduğuna dikkati çekti.

Ceylan, Ankara'nın, 13 Ekim'de başkent ilan edildikten sonra bütün mazlum milletlerin ve bağımsızlığın da başkenti olduğunun altını çizerek, "Ankara şu anda artık bir memur şehri değildir, bir gri şehir de değildir. Ankara 6 milyon insanın yaşadığı Anadolu'nun özetidir. Ankara sağlığın, hızlı trenin, savunma sanayinin, teknoparkların başkentidir, Türkiye'nin en büyük senfoni orkestrasının, en büyük milli kütüphanesinin kurulduğu yerdir." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Muğla, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu toplandı - Son Dakika


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