TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Partisinin, "üniversitelerdeki yurt sorunu" hakkında Meclis araştırma önergesinin bugün ele alınmasına dair grup önerisi üzerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, üniversite öğrencilerinin, 1,5 yıl aradan sonra eğitime başladığını anımsattı.

Örgün eğitimdeki öğrencilerin beşte birinin yurt sorunu yaşadığını savunan Adıgüzel, "Talebin yoğunluğunu incelemeden 'yurt sorunu yok' derseniz yanılırsınız. Koskoca metropol kent İstanbul'da yurt sayısı sadece 21'dir. Ankara ve İzmir'de her 11 öğrenciden birine yurt yatağı düşüyor. Bugün eğer Türkiye'de cemaatlerin yurt sayısı, devlet yurtlarından fazlaysa bunun sorumlusu AK Parti'dir. 19 yıllık AK Parti iktidarında tablo şu; üniversiteyi kazanan öğrenci de sokakta, üniversite bitiren gençler de sokakta." dedi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de üniversite öğrencilerinin yurt sorununun nedeninin plansızlık olduğunu ileri sürdü.

Koronavirüs salgınının bu plansızlıktan doğan sorunu daha da artırdığını ifade eden Öztürk, "Her üniversite kendi bütçesinden, döner sermayesinden, kampüsü içinde kendi öğrenci kapasitesinin en az üçte biri kadar yurt yapması YÖK tarafından zorunlu hale getirilmelidir." önerisinde bulundu.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul da Türkiye'de her 5 öğrenciden birine yurt yatağı düştüğünü iddia etti.

-"Otel konforunda yurtlarda misafir edildi"

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise bugüne kadar anne ve babaların çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabilecekleri yurtlar inşa ettiklerini, yurt talebine yanıt verilemeyen tek bir öğrenci kalmayıncaya kadar da çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti iktidarlarında, öğrencilerin otel konforunda yurtlarda misafir edildiğini dile getiren Maviş, şöyle konuştu:

"Beceriksiz iktidarlardan devraldığımız Türkiye'yi biz imar ettik, inşa ettik. Yurt sayımızı 190'dan 778'e çıkardık. Yatak kapasitemizi 182 bin 258'den 730 bine çıkardık. Yeni yapılacak yurtlarımızla beraber 110 bin ilave yatak kapasitesi ile neredeyse yurtlarımızda barındırdığımız öğrencilerimizin sayısı bir milyonu bulacak. İspanya 91 bin, Almanya 291 bin, Fransa 365 bin, İngiltere 550 bin, Hollanda 113 bin kamu, özel ve üniversite yurtlarında öğrenci barındırıyor. Türkiye'de ise 729 bin öğrenci kamu yurtlarında barınıyor. Bu büyük başarıya rağmen elbette gelinen seviyenin daha da üstüne çıkmayı, talep eden tüm öğrencilerimize barınma fırsatı sunmayı elbette ki hepimiz hedefliyoruz."

Görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yapılan oylamada öneri kabul edilmedi.

HDP'nin "Türkiye'de barınma sorunu" ile İYİ Parti'nin "mültecilerin ve geçici koruma sahiplerinin ülkelerine güvenle geri gönderilmesi"ne ilişkin araştırma önergelerinin bugün görüşülmesine dair grup önerileri de kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulu'nda daha sonra Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine geçildi.