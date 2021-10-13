Üye Girişi
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

13.10.2021 16:56
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

Meclis Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Meclis Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından partilerin grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Partisinin, "katı atık işçilerinin sorunları" hakkındaki araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisine ilişkin söz alan HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "sıfır atık", "çevrenin korunması" gibi söylemlerde bulunan iktidarın, katı atık işçilerini mağdur ettiğini öne sürdü.

Pekgözegü, gözaltına alınan kağıt işçilerinin serbest bırakılmasını, el konulan malzemelerinin geri verilmesini ve çalışanların iş güvenliğine kavuşturulmasını istedi.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel de katı atık geri dönüşümünde çalışanların ekmeğinin elinden alınmak istendiğini savunarak, " Türkiye'de 2019 verilerine göre, kağıt atıkların yüzde 43'ü, plastik atıkların yüzde 27'si, cam atıkların yüzde 12'si, tekstil atıklarının yüzde 8'inin geri dönüşümü sağlanmıştır. Bu geri dönüşümde, bugün ekmeği elinden alınmak istenen kağıt toplayıcılarımızın veya 'çekçekçi' diye tabir edilen vatandaşlarımızın katma değeri çok büyüktür." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kürsüye, katı atıkların bulunduğu bir çöp poşetiyle gelerek, bunları milletvekillerine gösterdi.

Gözaltına alınan kağıt toplayıcılarının ekmek parası için atık topladığını söyleyen Tanal, yoksulluk arttığı için çöp toplayanların sayısının da arttığını iddia etti. Tanal, "30 milyon doları karşılıksız Somali'ye göndereceğimize ülkemizdeki fakir fukaraya verelim." ifadelerini kullandı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesinin çevre, insan sağlığı ve ekonomiyi yakından ilgilendirdiğine işaret etti.

Türkiye'nin, katı atık yönetimi konusunda özenli çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Aydın, Türkiye'de son 10 yılda, katı atık bertarafında ciddi gelişme sağladığını belirtti.

Aydın, sosyal güvenlik mevzuatında, katı atık geri dönüşümünde çalışanların durumlarının belirlendiğini, SGK'nin, sektörel denetim programlarına, hurda ve katı atık sektöründe çalışanların da dahil olduğunu söyledi.

Aydın, şunları kaydetti:

"Katı atık toplayıcılarının İş Kanunu ile Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki haklarından faydalanabilmeleri her şeyden önce kayıt altına alınmalarına bağlıdır. Katı atık toplayıcılarının bir iş yerine bağlı ve ücret karşılığında sigortalı olarak çalışmaları halinde ücret, çalışma süresi, yıllık izin gibi İş Kanunu'nda yer alan haklar bakımından diğer işçilerden herhangi bir farkları da bulunmamaktadır. Diğer taraftan, yürütülen mevzuat ve teknik çalışmaların yanı sıra büyük oranda toplumumuzda bu alanda gerçekleştireceğimiz kültür değişime bağlı olduğunun da farkındayız."

Konuşmaların ardından yapılan oylamada HDP'nin grup önergesi kabul edilmedi.

CHP'nin "taşımalı eğitim" ve İYİ Parti'nin "üniversite mezunlarının işsizlik sorunlarına" ilişkin grup önerileri de ayrı ayrı görüşüldü. Yapılan oylamalarla, iki öneri de reddedildi.

Bu arada partisinin grup önerisi üzerinde söz alan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, İscehisar'daki servis kazasında yaşamını yitiren öğrencilerden söz ederken gözyaşlarını tutamadı.

Genel Kurulda daha sonra, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan maddelerin görüşmelerine geçildi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika


Son Dakika

Rus ve İngiliz turistler 17:57 Rus ve İngiliz turistler "kız arkadaşa bakma" tekme, tokat kavga etti 27 yıl hapis istemiyle yargılanan Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı çıktı 17:48 27 yıl hapis istemiyle yargılanan Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı çıktı 17:33 "Dünyanın en uzun boylu kadını" Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında 17:31 İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm 17:27 Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı 16:26 Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı
Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu 16:07 Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı 15:23 Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı

Son Dakika Haberleri
17:55 Kaza sonrası çıkan kavgada 5 kişi, adamı ortalarına alıp feci şekilde dövdü
17:47 27 yıl hapis istemiyle yargılanan Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı çıktı
17:34 Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim
17:33 Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı
17:29 Polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı
17:27 Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm
17:26 Basketbol Federasyonu başkan adayı Erman Kunter: Bu savurganlığı sonlandıracağız
17:23 20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı
17:18 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 13 Ekim 2021
17:07 Burak Elmas'tan alkışlanacak hareket: Yönetim kurulu masasında oturmayacağız
İddia İspanya basınından! Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı İddia İspanya basınından! Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı         
18:01
Kaza sonrası çıkan kavgada 5 kişi, adamı ortalarına alıp feci şekilde dövdü Kaza sonrası çıkan kavgada 5 kişi, adamı ortalarına alıp feci şekilde dövdü         
17:55
Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim         
17:35
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı Polis memurlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 12 yaralı         
17:29
20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı 20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı         
17:23
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış         
16:24
Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu         
16:01
Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı         
14:53
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı         
14:22
Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı         
14:13
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 18:08:52. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement