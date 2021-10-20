TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika

Başta Marmara Denizi olmak üzere, denizlerdeki müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak gerekli önlemlerin alınması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir başkanlığında sekizinci toplantısını yaptı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Ergene Havzası su kirliliği deniz deşarjı ve çözüm önerilerine ilişkin komisyon üyelerine sunum yaptı.

Tecer, Marmara Bölgesi'ndeki 7 ilde 25 milyon nüfusun yaşadığını ve ülke sanayisinin yüzde 50'sinin bu bölgede bulunduğunu, Ergene Havzası'nda ise 2 binden fazla sanayi tesisinin bulunduğunu dile getirdi.

Marmara Denizi ve Karadeniz'deki kirliliğe değinen Tecer, şu değerlendirmede bulundu:

"Marmara'ya gelen toplam kirlilik yükünün en az yüzde 65'i Karadeniz kaynaklıdır. Bu kirliliğin yüzde 80-85'ini de sınırı aşan kaynaklar oluşturmaktadır. Karadeniz'deki kirliliğin büyük bir kısmı ise Orta ve Batı Avrupa'daki büyük nehirlerden denizin kuzey ve doğu kıyılarındaki madencilik, atık boşaltma, sanayileşme ve kıyıların imara açılmasından kaynaklanmaktadır. Karadeniz'e taşınan karasal kaynaklı kirleticilerin yüzde 75'i Tuna Nehri'nden, yüzde 20'si Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri nehirlerinden, kalan yüzde 5'i de Türkiye ve Bulgaristan nehirlerinden kaynaklanmaktadır."

Tecer, Marmara Denizi sahili boyunca müsilajın mekansal dağılımına ve yoğunluğuna bağlı olarak CAP/ROS teknolojisiyle reaktif oksijen türlerinin denizin yaklaşık 20 metre kadar derinlerine difüze edilmesiyle müsilajın bertaraf edilmesinin mümkün olabileceğini kaydetti.