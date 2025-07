Putin ve Macron Görüşmesi Gerçekleşti

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un arasındaki görüşmenin Fransa tarafının isteğiyle gerçekleştirildiği, iki liderin "çok önemli" bir görüşme yaptığını açıkladı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sözcü Peskov dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumahurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaklaşık 3 yıl sonra gerçekleştirdiği telefon görüşmesine yönelik, "Talep Fransız tarafından geldi. Putin, diyaloga girmeye hazır olduğunu defalarca dile getirdi" ifadelerini kullandı. Peskov iki liderin 2 saatten fazla süren "çok önemli" bir görüşme yaptığını aktardı. İngiltere Başbakanı Kier Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ise Putin ile telefon görüşmesi talebinde bulunmadığını belirten Peskov, "Almanya ve İngiltere'den herhangi bir talep gelmedi" dedi.

" Ukrayna'ya ne kadar az silah verilirse savaşın sonu o kadar yakın olur"

ABD'nin Ukrayna'ya bazı silahların tedarikini azaltma kararına değinen Peskov, "Anladığımız kadarıyla bu kararın sebebi, stoklarının azalması. Ancak her halükarda Ukrayna'ya ne kadar az silah verilirse özel askeri operasyonun (savaşın) sonu o kadar yakın olur" diye konuştu.

Zelenskiy-Aliyev görüşmesi

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesini de değerlendirdi. Peskov, Ukrayna tarafının isteği üzerine gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin, "Ukrayna, ateşe benzin dökmek, Azerbaycan tarafını duygusal eylemlere devam etmeye kışkırtmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Bunu tahmin etmek çok kolay. Rusya hiçbir zaman Azerbaycan'ı tehdit etmedi ve tehdit etmiyor. Hatta Bakü'nün tepkisinin nedeni, soruşturma eylemleri ve Rusya topraklarında Azerbaycan vatandaşlarına karşı işlenenler de dahil olmak üzere bir suçu çözmeye yönelik çalışmalar. Elbette, Kiev rejimi bu durumu daha fazla gerginlik oluşturmak için mümkün olan her şekilde inceleyecek" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin görüşmede Aliyev'e Rusya'nın Yekaterinburg kentindeki baskında Azerbaycanlıların hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dilediği belirtilmişti.

Rusya-Azerbaycan arasındaki gerilim

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 27 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda, Azerbaycan asıllı Seferovlar ailesi hedef alınmış, eş zamanlı olarak 10'dan fazla adrese yapılan baskınlarda Ziyeddin ve Hüseyn Seferov adlı 2 kardeş hayatını kaybetmişti. Operasyonda 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, 9 kişi de gözaltına alınmıştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, cumartesi günü Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh'ı bakanlığa çağırmış, olayın soruşturulması ve baskınlarda şiddet uygulayan tüm faillerin en kısa sürede adalete teslim edilmesi gerektiği yönündeki beklentilerini Rusya tarafına iletmişti. Ayrıca Azerbaycan Kültür Bakanlığı da ülkedeki tüm Rus kültürel etkinliklerin iptal edildiğini duyurmuştu. Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise operasyonun geçmiş yıllarda Yekaterinburg'da işlenen bazı suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ve Rusya Ulusal Muhafızları'na bağlı Özel Hızlı Müdahale Birimi (SOBR) desteğiyle yürütüldüğü belirtilmişti. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde aramalar yapıldığı kaydedilirken, operasyon sırasında yaşanan can kayıplarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmemişti.

Azerbaycan'da dün yayınlanan otopsi raporunda ise "işkence" detayları dikkat çekmişti. - MOSKOVA