Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alındı

17.05.2023 22:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. tur seçimleri öncesi AK Parti teşkilatına seslendiği konuşmasında Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun seçime beraber girdiği ortakları üzerinden tarihin "hortumlanmasına" maruz kaldığını belirten Erdoğan, "Bizzat masadaki arkadaşları tarafından 'sazan sarmalı'na alınan Kılıçdaroğlu, gördüğümüz kadarıyla fena halde çarpılmıştır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda, partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarına canlı bağlantıyla hitap etti.

6'LI MASA ÜZERİNDEN HEDEF ALDI

2. tur seçimlerine 10 gün kala teşkilatına değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 6'lı Masa üzerinden eleştirdi.

"CHP TARİHİN EN BÜYÜK 'HORTUMLANMASINA' MARUZ KALDI"

Seçimde CHP'nin oylarını artıramaması ancak 6'lı Masa'daki beş partinin CHP listesinden 34 vekil çıkarmasına değinen Erdoğan "CHP, seçime beraber girdiği ortakları üzerinden Türk siyasi tarihinin en büyük yankesiciliğine veya onların çok sevdiği bir ifadeyle tarihin en büyük 'hortumlanmasına' maruz kalmıştır.

"HESAP SORMAK PARTİNİN SEÇMENLERİNE DÜŞER"

Bizzat masadaki arkadaşları tarafından "sazan sarmalına" alınan Kılıçdaroğlu, gördüğümüz kadarıyla fena halde çarpılmıştır. Bunun hesabını CHP Genel Başkanı'ndan ve CHP Genel Merkezi'nden sormak da o partinin seçmenlerine düşer, bizi ilgilendirmez.

"ÜLKEMİZDE MUHALEFETİ MAALESEF DEĞİŞTİREMEDİK"

Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye'nin en büyük problemi vizyoner, programcı, projeci, hayırda yarışmayı esas alan bir muhalefete sahip olmamasıdır. Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik. Bu seçimlerin, inşallah, yıllardır herkesin beklediği bu değişime de vesile olacağına inanıyoruz."

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DA PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına seslendiği toplantının ardından sosyal medya hesabından bu sözlerini içeren bir paylaşım yaptı. İşte Erdoğan'ı o paylaşımı;

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu seçim sonuçları üzerinden eleştirdi: Masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alındı
YORUMLAR
500
Gelecek Partisi Kurucusu Abdullah Güzeldülger: Eleştiriler haklı; oylar beklentilerimizin altında Gelecek Partisi Kurucusu Abdullah Güzeldülger: Eleştiriler haklı; oylar beklentilerimizin altında İstifa mı etti, görevden mi alındı? Onursal Adıgüzel seçimden sonra ilk defa konuştu İstifa mı etti, görevden mi alındı? Onursal Adıgüzel seçimden sonra ilk defa konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alındı - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Hakan ve İlkay karşı karşıya! İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin adı belli oldu: Inter-Manchester City
23:38 Sarıgül canlı yayında Sinan Oğan'a çağrı yaptı: Kendine yakışan kararı vereceğine inanıyorum
23:20 Beyaz Saray'dan 2. tura kalan seçimlerle ilgili ilk yorum: Kazanan kim olursa olsun onunla çalışmaya hazır olacağız
23:11 M.City-R.Madrid maçı öncesi UEFA'dan eşi benzeri görülmemiş skandal! Bu hatanın özrü yok
22:45 111 yıl önce batan Titanik'in enkazı ilk kez görüntülendi
22:44 Bakan Soylu: Türkiye'de bir anket mafyası var, Bekir Ağırdır Türkiye'ye operasyon çekiyor
22:14 Süper Lig'deki İtalyan derbisinde gol yağmuru! Montella, Pirlo'yu üzdü
22:10 İşte Meclis'in en genç milletvekilleri! 4'ü AK Parti'den 1'i Yeşil Sol Parti'den
22:08 İstifa mı etti, görevden mi alındı? Onursal Adıgüzel seçimden sonra ilk defa konuştu
22:01 Seçimde kimseyi desteklemeyeceklerini söyleyen Perinçek, 1 haftada ağız değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2023 00:03:20. #1.12#
SON DAKİKA: Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement