RTÜK Başkanı Şahin'den 'derbi' açıklaması: Reytingler düştü' iddiaları dezenformasyon içerikli - Son Dakika
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Politika

RTÜK Başkanı Şahin'den 'derbi' açıklaması: Reytingler düştü' iddiaları dezenformasyon içerikli

RTÜK Başkanı Şahin\'den \'derbi\' açıklaması: Reytingler düştü\' iddiaları dezenformasyon içerikli

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Bugün ATV'de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ile ilgili 'reytingler düştü' iddiaları dezenformasyon içerikli olup, kamuoyunun kasıtlı olarak yanlış yönlendirme çabasından başka bir amaç taşımamaktadır. Gerçek, bilimsel reyting oranları elimize ulaştığında kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

03.04.2025 00:29
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP tarafından hazırlanan boykot listesinde yer alan ATV'de yayınlanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisine ilişkin açıklama yaptı.

"'REYTİNGLER DÜŞTÜ' İDDİALARI DEZENFORMASYON İÇERİKLİ"

Şahin, maç esnasında kanalın reytinglerinin düştüğü şeklindeki iddiaların dezenformasyon içerikliği olduğunu belirterek, şunları kaydetti. "CHP Genel Başkanının Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde yaptığı 'boykot' çağrısı, sadece futbolseverlere değil, spor ekonomisine ve yayıncılık sektörüne yönelik manipülatif bir yaklaşım olup, spor müsabakalarının özünde var olan dostluk, sportmenlik ve centilmenlik değerlerine tamamen aykırıdır. Bugün ATV'de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi ile ilgili 'reytingler düştü' iddiaları ise dezenformasyon içerikli olup, kamuoyunun kasıtlı olarak yanlış yönlendirme çabasından başka bir amaç taşımamaktadır. Gerçek, bilimsel reyting oranları elimize ulaştığında kamuoyu ile paylaşılacaktır. Öncelikle Türkiye'de reyting ölçüm sistemi, RTÜK denetiminde, bilimsel yöntemlere dayalı ve uzun vadeli panel uygulamasıyla yürütülmektedir.

"BİREYSEL ÇAĞRILARIN VEYA KISA VADELİ YÖNLENDİRMELERİN REYTİNG VERİLERİ ÜZERİNDE ETKİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Televizyon izleme ölçümleri, RTÜK'ün yetkilendirdiği TİAK A.Ş. tarafından gerçekleştirilirken, radyo dinlenme oranı ölçümleri ise RİAK A.Ş. sorumluluğunda yürütülmektedir. Ülke genelinde 40 ilde, 5 yaş ve üzeri yaklaşık 15.000 kişiyi kapsayan 4.000 haneye yerleştirilen peoplemeter cihazlarıyla toplanan veriler, günlük olarak analiz edilmekte ve bilimsel raporlamalara konu olmaktadır. Bu sistemde, bireysel çağrıların veya kısa vadeli yönlendirmelerin reyting verileri üzerinde etkisi bulunmamaktadır. Ayrıca, izleyici ve dinleyici davranışlarını etkileyen sosyo-ekonomik statü, cinsiyet, yaş, çalışma durumu ve hanehalkı büyüklüğü gibi değişkenler, reklam stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Araştırma panellerinin hedef nüfusu doğru temsil etmesi zorunluluğu, mevzuat kapsamında denetime tabi tutulmaktadır. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik, güvenilir kaynaklara dayanmayan manipülatif bilgiler, bir kez daha doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın önemini gözler önüne sermiştir."

RTÜK Başkanı Şahin'den Reyting İddialarına Yanıt
RTÜK Başkanı Şahin'den Reyting İddialarına Yanıt

ÖZEL, "ATV BOYKOT LİSTESİNDE" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, maçın yayınlandığı televizyon kanalının boykot listesinde yer aldığını belirterek, "ATV boykot listesinde. Bugün soruyorlar, 'Fenerbahçe - Galatasaray maçı var, ne olacak?' ATV'yi boykot ediyoruz. ATV'nin elinde olmayan bir yerden, örneğin bir başka yerden radyo yayını varsa onu açar dinleriz. Onun dışında ben Fenerbahçeliyim, biricik annem Galatasaraylı. Ama biz bu akşam Fenerbahçe - Galatasaray maçını izlemek için ATV'yi açıp bakmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika RTÜK Başkanı Şahin'den 'derbi' açıklaması: Reytingler düştü' iddiaları dezenformasyon içerikli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ayhan Sevilir:
    hangi kesimden olursa olsun kendi ürünlerine boykot yapan birinin umursanacağını sanmıyorum. bu mantıklı bir şey değildi ve buna imza atan kim olursa olsun kendini bitirir. 17 7 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    CHP nin yapacağı boykotun Taaaa .... 12 10 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ya ben biktim bu rtukcuyu gormekten.. 11 0 Yanıtla
  • Mesut Vatansever:
    Halk arkadıyla gülüyor bu bir avuç şaklabana, bu maymunluk şaka gibi ya, kendi ayağına sıkmak?!! Bir kere belediye başkanlığına oy verdik ve o da son oldu, Allah ım affet bizi. 5 4 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    neden once trollerin yorumlari yayinlaniyor bizimkiler anca 30 dk sonra "yayinlanirsa" yayinlaniyor? kanitlariyla sosyal medyada paylasildi 5 2 Yanıtla
  • Erol:
    ALLAH akıl fikir vermiş.bizde biat kültürü yokki biri dedi diye sorgusuz sualsiz ever diyelim.onu başkaları yapar.normal olarak CNN türk,ATV,Ahaber bakmıyorum şimdide sadece fenerbahçemiz için baktım 5 1 Yanıtla
  • Efem0909:
    Chp liler ekranda ATV yi açıp sesi radyodan dinlemişler heralde 1 3 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    hergun kendini reklam ediyor bu denyo da 2 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    sözcü tv reytinglernide beraber paylaşın lütfen Ebubekir bey ! 2 0 Yanıtla
  • sus ceo:
    Yandaş RTÜK Başkanı istemiyorum. Bir kişi için değil Yüce Türk milleti için çalışman gerekir Ebubekir. Yoksa aldığın para haram zıkkım olsun. 0 0 Yanıtla
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