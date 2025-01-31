Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Tersane İşçileriyle Bir Araya Geldi

Politika

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Yalova 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak için bulunduğu Yalova'da tersane ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. Tersane işçilerinin çalışma koşullarına yönelik bilgi alan Arıkan, "İşçilerin sorunlarının çözülmesi için elimizden gelen tüm sorumlulukları yerine getireceğiz. Bu sorunları meclis gündemine taşıyacağız" dedi.

Tersanelerin bulundukları bölgelere büyük bir ekonomik değer kattığını vurgulayan Arıkan, yerli üretimin ülke ekonomisinin kalkınmasına büyük katkı sağladığını belirtti. Tersane işçilerinin milli üretimin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Tersaneler, sadece istihdam oluşturmakla kalmaz; aynı zamanda yerli ve milli üretim konusunda ülkemize büyük katkı sunar. Sizler, aslında bir nevi milli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Sizlerin emeği, ülkemizin kalkınmasına büyük bir katkı sağlıyor. Türkiye, gemi üretiminde dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdiyse bunda en büyük pay, özveriyle ve fedakarca çalışan tersane işçilerimize aittir."

Arıkan, "Saadet Partisi olarak emekçilerin haklarını her platformda savunuyoruz. Tersane işçilerinin sorunlarını da yakından takip ediyoruz. Yerli üretim kapasitemizi artırmak, bağımsız bir ekonomi için büyük önem taşıyor. Tersaneler, bu hedefin önemli bir parçasıdır ve bu üretim, işçilerimizin alın teriyle gerçekleşmektedir. Bu sebeple, tersanelerin desteklenmesi ve işçilerin haklarının korunması, ülkemizin geleceği adına kritik bir adımdır. Tersane işçilerimizin sorunlarının çözüme kavuşturulabilmesi için Meclis'te de takipçisi olacağız. Tersane işçilerimize daha iyi çalışma koşulları sağlanması, sadece işçilerimizin değil, tüm toplumun yararına olacaktır" ifadelerini kullandı.

Tersane ziyaretinin ardından 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybedenlerin anısına oluşturulan Deprem Anıtı'nı ziyaret ederek dua eden Arıkan, daha sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı.