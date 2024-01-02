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Saadet Partisi Grup Başkanı: Mitingi muhalefet yapar, iktidar dış politikayı doğru yönetmeli - Son Dakika
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Saadet Partisi Grup Başkanı: Mitingi muhalefet yapar, iktidar dış politikayı doğru yönetmeli

Saadet Partisi Grup Başkanı ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, "Mitingi muhalefet yapar. Siz, iktidar olarak dış politikayı doğru yöneteceksiniz ve Filistin'e yardım götüreceksiniz.

Saadet Partisi Grup Başkanı: Mitingi muhalefet yapar, iktidar dış politikayı doğru yönetmeli
02.01.2024 - 17:52,
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Saadet Partisi Grup Başkanı ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, "Mitingi muhalefet yapar. Siz, iktidar olarak dış politikayı doğru yöneteceksiniz ve Filistin'e yardım götüreceksiniz." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2023 yılının dünyada ve Türkiye'de acılarla geçtiğini, 2024 yılının Türkiye'ye hayırlar getirmesini diledi.

Yeni yılla birlikte zam haberlerinin gelmeye başladığını belirten Özdağ, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin arttığını, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve değerli kağıtların zamlandığını, trafik cezalarının yükseldiğini söyledi.

Özdağ, "esas zamların 31 Mart seçimlerinden sonra geleceğini" öne sürdü.

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa Finali'nin ertelendiğini hatırlatan Özdağ, Türkiye Futbol Federasyonun (TFF) "sütten çıkmış ak kaşık muamelesi gördüğünü" kaydetti.

TFF ile Suudi makamları arasında yapılan anlaşmaların açıklanmasını isteyen Özdağ, şöyle devam etti:

"Bu konuyla ilgili bir araştırma önergesi vereceğiz. Önergemizle, bu futbol müsabakasına karar verildiği günden itibaren, Suudi Arabistan yetkilileriyle ne tür görüşmeler, hangi anlaşmalar yapıldığı; Galatasaray, Fenerbahçe yöneticileri ile TFF ve Suudi Arabistanlı yetkililer arasında neler konuşulduğu, Cumhurbaşkanı ile neler konuşulduğu, krizin neden yönetilemediği, neden maç oynanmadan Türkiye'ye dönüldüğünün araştırılmasını isteyeceğiz."

Yeni yılın ilk günü İstanbul'da Galata Köprüsü'nde düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" etkinliğini hatırlatan Özdağ, iktidarın icra makamında olduğunu, miting yapmaması gerektiğini söyledi. Özdağ, "Mitingi muhalefet yapar. Siz iktidar olarak dış politikayı doğru yöneteceksiniz ve Filistin'e yardım götüreceksiniz. İsrail ile madem normalleştiniz neden yardım götüremiyorsunuz? Neden bombalara 'dur' diyemiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da ve dünyanın birçok yerinde bu tür mitinglerin yapıldığını hatırlatan Özdağ, "Orada miting yapanlar, hükümetlerini halka şikayet ediyorlar. Siz kimi kime şikayet ediyorsunuz?" dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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