Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili açıklamaları değerlendirdi

Politika

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temuci'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili açıklamalarına ilişkin "Selim Temurci'nin düşünceleri kendisini bağlamaktadır. Partimizin düşünceleri değildir." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz'ın Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliğinin (AB) Türkiye'deki projelerine ilişkin iddialarda bulunduğuna dikkati çekerek, ilgili bakanlıkların iddialara cevap vermesi gerektiğini söyledi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yılmaz'ın, 2021 yılında kendisini ziyaret eden BM ve AB yetkililerinin Türkiye'deki Suriyeli ve Afganların meslek sahibi yapılarak, Hazine arazilerinin bazı projelerle bu kişilere tahsis edileceğine dair iddialarda bulunduğuna dikkati çeken Özdağ, iddialara dair o dönem görevde olan yetkililerin açıklama yapmasını istedi.

Hazine arazilerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait olduğunun altını çizen Özdağ, "Hazine arazileri öncelikle şehitlerimizin, sonra gazilerimizin, burada yaşayan fakirlerimizin, yoksullarımızın, bu topraklarda ter akıtanların, vergi verenlerindir." diye konuştu.

Özdağ, Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönderilmesi ve BM'nin bu imkanı sağlaması gerektiğini kaydetti.

Selçuk Özdağ, "Suriye Suriyelilerindir. İsrail Suriye'de genişliyor, büyüyor. Suriyeliler de Türkiye'ye doğru gelerek burada büyüyorlar, gelişiyorlar. O nedenle bunu stratejik olarak doğru bulmuyoruz." dedi.

Anadolu topraklarında "mülksüzleştirme ve milletsizleştirme" projesi yürütüldüğünü iddia eden Özdağ, söz konusu iddiaların araştırılması için Meclis Başkanlığına soru önergesi vereceğini bildirdi.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Temurci'nin açıklamaları

Saadet Partisi Grup Başkanı Özdağ, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temuci'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine de şöyle konuştu:

"Temurci'nin açıklamaları kendisini bağlamaktadır. Parti yönetim kurulumuz yarın toplanacak ve İstanbul'da aday çıkaracak mıyız, çıkarmayacak mıyız kararını verecek. İstanbul'da zaten Saadet Partisi ile bir işbirliğimiz var. Saadet Partisinin orada bir adayı var. O adayı mı destekleyeceğiz veya başka bir argümanla mı çıkacağız? Bunları tartışacağız. Selim Bey'in düşünceleri kendisini bağlamaktadır. Partimizin düşünceleri değildir."