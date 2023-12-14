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Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı TBMM Genel Kurulu'nda gündeme oturdu - Son Dakika
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Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı TBMM Genel Kurulu'nda gündeme oturdu

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefat haberi alındı. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder oturuma ara verdi ve cenaze töreni düzenleneceğini duyurdu.

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez\'in vefatı TBMM Genel Kurulu\'nda gündeme oturdu
14.12.2023 - 14:08,  Güncelleme: 14:17
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Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı TBMM Genel Kurulu'nda gündeme oturdu.

TBMM genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bütçe görüşmeleri sırasında Saadet partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefat haberi Genel Kurul'a ulaştı. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder oturuma ara verdi. Önder, oturumu açtığında Bitmez'in vefat haberini aldıklarını belirterek, "Kendisi için saat 16'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir cenaze töreni düzenlenecektir. Cenazesi 15 Aralık Cuma günü İstanbul Fatih Camii'nde kılınacak Cuma namazını müteakip İstanbul Merkez Efendi Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

Önder daha sonra grup başkanvekillerine söz verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Kültyür ve turizm Bakanı, Grup Başkanvekilleri Saadet Partisi'ne ve Bitmez'in ailesine taziyelerini ilettiler. Daha sonra TBMM Başkanvekili Önder oturuma bir saat ara verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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