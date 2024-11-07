Saadet Partisi'nden Gazze Eleştirisi - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi'nden Gazze Eleştirisi

Saadet Partisi\'nden Gazze Eleştirisi

Birol Aydın, Gazze'deki krize yönelik somut adım atılmadığını ve Türkiye'nin tutumunu eleştirdi.

07.11.2024 17:52
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SAADET Partisi İstanbul milletvekili ve parti sözcüsü Birol Aydın, " Gazze'de kan, zulüm ve gözyaşının devam ettiğini, bir tek somut adımın atılmadığını, hançerem yırtılırcasına haykırıyorum. Yüreği yeten de burada gelsin, 'Hayır, ticaret durduruldu, sevkiyatlar yapılmadı' desin" dedi.

Saadet Partisi İstanbul milletvekili ve parti sözcüsü Birol Aydın, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Gazze'de süregelen kriz ve Türkiye'nin bu süreçteki yaklaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Aydın, "Bir yıldır biriniz çıksın şuradan 'somut şu adımı attık' desin. Bakınız, sevkiyat devam ediyor. Türkiye'de 1 Ekim'den bugüne yapılan bütün gündem değişiklikleri, gerçekte Gazze'deki soykırımın örtülmesi ve Türkiye iktidarının hiçbir şey yapamadığının gösterilmemesi içindir. Bu gidişatın gidişat olmadığını, Gazze'de kan, zulüm ve gözyaşının devam ettiğini, bir tek somut adımın atılmadığını, hançerem yırtılırcasına haykırıyorum. Yüreği yeten de burada gelsin, 'Hayır, ticaret durduruldu, sevkiyatlar yapılmadı' desin" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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