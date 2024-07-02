Sağlık Bakanlığı görevine getirilen Kemal Memişoğlu kimdir? - Son Dakika
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Politika

Sağlık Bakanlığı görevine getirilen Kemal Memişoğlu kimdir?

Sağlık Bakanlığı görevine getirilen Kemal Memişoğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı görevine İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı. Peki Kemal Memişoğlu kimdir, daha önce hangi görevleri üstlendi? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

02.07.2024 07:42
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı görevine İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu getirildi.

KEMAL MEMİŞOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Memişoğlu atama kararı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 53. Sağlık Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Vatanımız ve milletimiz için bu onurlu göreve beni layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Görevimin gerektirdiği ağır sorumluluğu hakkıyla ifa edebilmek için var gücümle çalışacağım. Allah utandırmasın. Saygı ve hürmetlerimle" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı görevine getirilen Kemal Memişoğlu kimdir?

İSMİ MERAK KONUSU OLDU

Fahrettin Koca'nın yerine Sağlık Bakanı olarak atanan Kemal Memişoğlu'nun ismi ise Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında internette en çok yapılan aramalar arasına girdi. Peki Kemal Memişoğlu kimdir? Memişoğlu daha önce görevlerde bulunmuştur? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU KİMDİR?

Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aslen Rizeli olup, 1966'da Trabzon'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini 1990 yılında bitiren, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 1995'te Genel Cerrahi Uzmanlığını alan Memişoğlu, 1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı.

1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde bulunan Memişoğlu, 2000-2002 yıllarında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında Başasistanlık yaptı. Memişoğlu, 2002 yılı sonunda PTT Hastanesine Başhekim olarak atandı, 2008'de Genel Cerrahi Doçenti oldu.

Beykent Üniversitesinde 2007'da başladığı Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini 2009'da bitiren Memişoğlu, 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yaptı. Kasım 2012'de İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atanan Prof. Dr. Memişoğlu, Mayıs 2014'te aynı Birliğin Genel Sekreteri oldu.

Prof. Dr. Memişoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Sağlık Uygulama Araştırma Merkezine 2016'da Genel Cerrahi Öğretim Üyesi olarak Profesör kadrosuna atandı. Ekim 2016'dan bu yana İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Memişoğlu, evli ve 3 çocuk babası.

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Son Dakika Politika Sağlık Bakanlığı görevine getirilen Kemal Memişoğlu kimdir? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Mustafa Bayrak: karadenizin adamı kurumlarda eskiden çaycı olanlarda hep müdür şef oldu 44 22 Yanıtla
    Beşiktaş 1903: Ee baştaki 16 5
  • Selim Sariali: Pandemi süresi boyunca halkı bilgilendiren, içimize su serpen, gözlerinden uyku aksada kameraların karşısında bize umut veren sayın bakan. Hakkını helal et bizler halk olarak ettik... 37 27 Yanıtla
    murat salih başçı: servetine servet katan yağlı teşvikleri alan özel hastaneler kralı bakana hakkını helal etmeyen halkta var benim gibi. Yapması gerekeni zaten vazifesi gereği yapti diyede ayrıca bir şükran borcumuz yok. 25 3 Ahmed Mehmed: Hastahanelerşn hali ortada, randevu bile alamıyorsun 9 3
  • Beşiktaş 1903: Hep kendiniz ve çevreniz yiyin hiç gariban hak edeni getirmeyin başa zaten hep torpil 28 12 Yanıtla
    Ayhan Cansever: adamdaki CV senin sülalende herhangi birinde var mi 10 6 Çağatay Kurt: Tiner mi çektin sen :))) 0 0
  • Abuzer Yavuz: Bu ülkede karadenizliden başkası yokmu hangi kuruma baksan kurum müdürü karadenizli 23 5 Yanıtla
    Okay Örüm: acıları var Atatürk zamanından 13 3
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