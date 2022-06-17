Saman fiyatlarından dert yanan vatandaşa "Besici hayvanlarına oruç tutmayı öğretti" diyen Akşener'e tepki geldi - Son Dakika
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Saman fiyatlarından dert yanan vatandaşa "Besici hayvanlarına oruç tutmayı öğretti" diyen Akşener'e tepki geldi

17.06.2022 20:31

Manisa'da vatandaşlara hitap eden İYİ Parti lideri Meral Akşener, saman fiyatlarına isyan eden bir besicinin hayvanlarına oruç tutmayı öğrettiğini dile getiren Akşener'e, bir vatandaş "Orucu insanlar tutar, hayvanlar oruç tutmaz, duygu sömürüsü yapmayın." sözleriyle tepki gösterdi. Bunun üzerine Akşener, "Vallahi, billahi, tallahi, Kayseri'de bir arkadaş bana bunu böyle söyledi." diye yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa'nın Soma ilçesinde esnafı ziyaret etti. Salihli ve Gölmarmara programının ardından Soma'ya geçen Akşener, Atatürk Caddesi'nde halka hitap etti. Bütün siyasi parti liderlerinin vatandaşlarla bir araya gelmesi gerektiğini belirten Akşener, "Sizin derdinizi dinlemesi, sorunlara çözüm üretmesi lazım. Ver her siyasi partinin bu çözümler üzerinden rekabet etmesi lazım. Kararı da sizin vermeniz lazım. Benim yapmaya çalıştığım şey bu." dedi.

"HAYVANLARINA ORUÇ TUTMAYI ÖĞRETTİĞİNİ ANLATTI"

Akşener, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini dile getirdi. Konuşmasında bir besicinin saman fiyatlarından dert yandığını hatırlatan Akşener, "Bir çiftçimiz fiyatlardan dolayı hayvanlarına oruç tutmayı öğrettiğini anlattı. Bir başka çiftçi de süt veren 7 ineğini besleyemediği için kesime gönderdiğini söyledi." diye konuştu.

BİR VATANDAŞ AKŞENER'İN SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Konuşmasının ardından esnafı ziyaret eden Akşener'e vatandaşlardan biri, "Orucu insanlar tutar, hayvanlar oruç tutmaz, duygu sömürüsü yapmayın." dedi. Bunun üzerine Akşener, "Vallahi, billahi, tallahi, Kayseri'de bir arkadaş bana bunu böyle söyledi." diye yanıt verdi.

ŞEHİT MADENCİLER İÇİN DUA ETTİ

Soma Maden Şehitliği'ni de ziyaret eden Akşener, maden faciasında yaşamını yitiren 301 madenci için dua etti, şehit madencilerin kabrine karanfil bıraktı.

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Kaynak: AA

Meral Akşener, İYİ Parti, Kayseri, Manisa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Saman fiyatlarından dert yanan vatandaşa 'Besici hayvanlarına oruç tutmayı öğretti' diyen Akşener'e tepki geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saman fiyatlarından dert yanan vatandaşa "Besici hayvanlarına oruç tutmayı öğretti" diyen Akşener'e tepki geldi - Son Dakika
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