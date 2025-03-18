Şamil Tayyar'dan İmamoğlu yorumu: 101. madde değiştirilebilir - Son Dakika
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Politika

Şamil Tayyar'dan İmamoğlu yorumu: 101. madde değiştirilebilir

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Eski AK Partili Milletvekili Şamil Tayyar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal olması sonrası dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Tayyar, ''Anayasanın 101. maddesinde yapılacak değişiklikler, belki çözüm olabilir. Yüksek öğrenim şartı ve 2 defa Cumhurbaşkanı seçilme sınırı kaldırılabilir'' dedi.

18.03.2025 21:06  Güncelleme: 21:25
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İstanbul Üniversitesi kamuoyuna yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiğini duyurdu. Üniversitede yapılan açıklamada toplam 28 kişinin diplomasının iptal edildiğini belirtildi.

ŞAMİL TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Verilen karara ilişkin çok sayıda tepki gelirken; dikkat çeken bir çıkışa da Eski AK Partili Milletvekili Şamil Tayyar, imza attı.

Kişisel önerisi olduğunu belirten Tayyar, Anayasa'nın 101. maddesinde yapılacak değişikliklerle ortaya çıkan gerilimin çözülebileceğini söyledi. Tayyar, "Anayasanın 101. maddesinde yapılacak değişiklikler, belki çözüm olabilir. Yüksek öğrenim şartı ve 2 defa Cumhurbaşkanı seçilme sınırı kaldırılabilir" ifadelerini kullandı.

"101. MADDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR"

Tayyar'ın açıklaması şöyle: "Diploma iptali, çözüm süreci, milletvekili transferi, yeni Anayasa, soruşturma dosyaları gibi çok sayıda tartışma konusu, toplumsal ve siyasal dinamikleri derinden etkiliyor.

Tüm bu gerginliklerin merkezinde ise önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimine dair iddialar var. Haliyle siyasi tansiyon iyice arttı, toplumsal fay hatlarında daha fazla enerji birikmeye başladı. Bu cendereden nasıl çıkılır?

Bir sade vatandaş olarak, kişisel bir önerim var. Madem, tüm tartışmalar Cumhurbaşkanlığı seçimine çıkıyor, adaylık şartlarını düzenleyen Anayasanın 101. maddesinde yapılacak değişiklikler, belki çözüm olabilir. 'Yüksek öğrenim' şartı ve '2 defa Cumhurbaşkanı seçilme sınırı' kaldırılabilir.

"BENCE DENENMELİ"

AK Parti ve CHP bu konuda uzlaşırsa, siyaset doğal mecrasında akmaya, toplumsal gerginlik azalmaya başlar, bir ihtimal. Bence denenmeli."

Şamil Tayyar'dan İmamoğlu yorumu: 101. madde değiştirilebilir

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 5 Mart'ta İmamoğlu'nun ifadesi alınmıştı.

Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne gönderdiği ilk yazısında Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırma raporunda, söz konusu dönemde KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığına işaret etmişti.

Raporda yer alan yazışmalar dikkate alındığında, yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığı aktarılan yazıda, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus'ın (UCNC) yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca YÖK kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesinde gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgelerin onaylı suretinin gönderilmesini isteyen Başsavcılık, 12 Eylül 1990'da yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ile işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve bu kişilerin açık kimlik bilgilerini talep etmişti.

Yazıda, yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın da ivedi şekilde savcılığa gönderilmesi istenmişti.

Şamil Tayyar\'dan İmamoğlu yorumu: 101. madde değiştirilebilir

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Son Dakika Politika Şamil Tayyar'dan İmamoğlu yorumu: 101. madde değiştirilebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Özcan Kuvan:
    Mevzunun sebebi anlaşıldı siz varya siz. 69 6 Yanıtla
  • KAPLAN BEY:
    Yani asıl amaç RTE nin 2 defa seçilme lartının anayasaya takılmasını engellemek sivri zekalılar 56 4 Yanıtla
  • Muro Karo:
    Len ne çakal adamlarsiniz,ne sinsi adamlarsiniz siz ya.anayasayi değiştirin kanunları işinize geldiği gibi duzenleyin iyice anamazi aglatin... 55 1 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Yok artık ilkokul mezunu cumhurbaşkanı olsun 55 0 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    CHP Ekrem baskanin yerine aday çıkarır. BOYLE BIR TEKLIFİ KABUL ETMEK AHLAKEN DOGRU OLMAZ. 12 0 Yanıtla
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