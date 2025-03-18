Şamil Tayyar\'dan İmamoğlu yorumu: 101. madde değiştirilebilir

İstanbul Üniversitesi kamuoyuna yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiğini duyurdu. Üniversitede yapılan açıklamada toplam 28 kişinin diplomasının iptal edildiğini belirtildi.

ŞAMİL TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Verilen karara ilişkin çok sayıda tepki gelirken; dikkat çeken bir çıkışa da Eski AK Partili Milletvekili Şamil Tayyar, imza attı.

Kişisel önerisi olduğunu belirten Tayyar, Anayasa'nın 101. maddesinde yapılacak değişikliklerle ortaya çıkan gerilimin çözülebileceğini söyledi. Tayyar, "Anayasanın 101. maddesinde yapılacak değişiklikler, belki çözüm olabilir. Yüksek öğrenim şartı ve 2 defa Cumhurbaşkanı seçilme sınırı kaldırılabilir" ifadelerini kullandı.

"101. MADDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR"

Tayyar'ın açıklaması şöyle: "Diploma iptali, çözüm süreci, milletvekili transferi, yeni Anayasa, soruşturma dosyaları gibi çok sayıda tartışma konusu, toplumsal ve siyasal dinamikleri derinden etkiliyor.

Tüm bu gerginliklerin merkezinde ise önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimine dair iddialar var. Haliyle siyasi tansiyon iyice arttı, toplumsal fay hatlarında daha fazla enerji birikmeye başladı. Bu cendereden nasıl çıkılır?

Bir sade vatandaş olarak, kişisel bir önerim var. Madem, tüm tartışmalar Cumhurbaşkanlığı seçimine çıkıyor, adaylık şartlarını düzenleyen Anayasanın 101. maddesinde yapılacak değişiklikler, belki çözüm olabilir. 'Yüksek öğrenim' şartı ve '2 defa Cumhurbaşkanı seçilme sınırı' kaldırılabilir.

"BENCE DENENMELİ"

AK Parti ve CHP bu konuda uzlaşırsa, siyaset doğal mecrasında akmaya, toplumsal gerginlik azalmaya başlar, bir ihtimal. Bence denenmeli."