Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan Açıklaması

Politika

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Halit Doğan, Yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kıyı kenar çizgisi işinde milletvekillerinin TBMM'de oluşturdukları birlik ve beraberlikle işlerin hızlı bir şekilde yürüdüğüne dikkat çekerek, "Samsun dışından gelecek yatırımlar konusunda önümüzdeki günlerde ilginin ve sayının arttığını hep birlikte yaşayacağız" dedi.

SBB Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan başkanlığında yapıldı. Melis Toplantı Salonu'nda 7'si gündem dışı olmak üzere toplam 64 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Başkan Doğan, önemli açıklamalarda bulundu.

"1,5 milyar dolarlık ihracat ile Samsun'un büyümesi dar kapsamlı olacaktır"

İhracat rakamlarını artırmak için çalışmalara hız verdiklerini belirten Başkan Doğan, " Türkiye Yüzyılı'nda Samsun'umuzun da parlayan bir yıldız olması için hep beraber koşturuyoruz. Yeni OSB kıyı kenar çizgisi işinde ve diğer işlerde milletvekillerimizin Meclis'te oluşturdukları birlik ve beraberlikle işlerimiz hızlı bir şekilde yürüyor. OSB'lerdeki Samsun dışından gelecek yatırımlar konusunda önümüzdeki günlerde ilginin ve sayının arttığını hep birlikte yaşayacağız. Bugün 1,5 milyar dolar ihracat rakamındaki Samsun'un büyümesi, gelişmesi maalesef çok dar kapsamlı olarak yürümekte. İhracat rakamlarını arttırabilecek, sanayi rakamlarını yukarıya taşıyacak firmalarla Samsun, 4-5 milyar dolar ihracat rakamlarını bulduğunda şehrin gelişmesi, turizmi, milli gelirden aldığı pay, belediye mali bütçeleri, güçleri ve kuvvetleri paralel bir şekilde artacaktır. İnşallah şehrimizi bu duruma hazır hale getirmek için bir gayret göstermek durumundayız. Havza OSB ilçe ve çevresine, Tekkeköy OSB'leri çevresine önemli bir istihdam ve yerleşim imkanı da sağlamış olacaktır. Bu nedenle planlamalarımızı, kentsel dönüşüm ihtiyaçlarımızı bu kapsamda değerlendirmek durumundayız" ifadelerini kullandı.

Gülsan ve Eski Sanayi Sitesi'nin akıbeti

Gülsan ve Eski Sanayi Siteleri hakkında bilgi veren Başkan Halit Doğan, "Gülsan Sanayi Sitesi ve Eski Sanayi Sitesi olan bölgelerle alakalı kentsel dönüşüm modeli ile yolumuza devam etmekle alakalı gündem maddesi de bu ay görüşülecek. Komisyonda konu etraflıca tartışılacak. Bu şekilde bir modelle hem AVM arkasındaki bölgenin TOKİ'lere olan kısmının hem Gülsan'daki bazı şikayetleri olan vatandaşlarımızın da şikayetlerinin de ortadan kaldırılması adına hem oralardaki yaşam alanlarıyla biraz daha Doğu Park ile bağlanan, 24 saat yaşamın olduğu bir alanı da inşallah hep beraber ortaya çıkarmış olacağız. Hem kentsel dönüşümü hem Gülsan Sanayi Sitesi ile alakalı yapacağımız işlerle ilgili gündem maddeleri komisyonlarda değerlendirilecektir" diye konuştu.

"Sanki bakım merkezimizde 3 bin hayvan varmış gibi bir yaygara koparıldı"

Hayvan rehabilitasyon merkezi hakkında sosyal medyada çıkan iddialara da cevap veren Başkan Doğan, "Hayvan barınağımızla alakalı birkaç gün önce sosyal medyada oluşan bir durum oldu. Merkezin önünde de eylem yapanlar oldu. Arkadaşlarımıza da dedik, içeri alın ve gezsinler talimatını verdik. Tüm meclis üyeleri de istedikleri saatte istedikleri yeri gezebilirler. Samsun'un geçici bakım merkezi Türkiye'nin bu konudaki en örnek merkezlerinden bir tanesidir. Bu kadar marka bir yerimiz varken bunun adının farklı şekillerde kullanılıyor olmasına hep beraber karşı çıkmamız lazım. Beni herkesin tanıdığı sanatçılardan da arayanlar oldu. Onlara da istedikleri saatte Samsun'a gelerek bana haber vermeden merkezi gezebileceklerini söyledim. Barınağı gezdikten sonra eksiklerimizi de söyleyebilirler. Sanki bakım merkezimizde 3 bin hayvan varmış gibi bir yaygara koparıldı. Sayımız bin 700 civarında. Kapasitemiz 3 bin civarında. İlçe belediyelerinin getirdiği hayvanları ameliyat, kısırlaştırma gibi operasyonlarda tüm desteği vermeye gayret ediyoruz. En sonunda eylem yapan dernek 30 hayvanı sahiplenmek istedi. 30 tane hayvanı kulak küpeleri ile bile zimmetleyerek sahiplendirdik. Belli günlerde hayvanları gezdirmek, yasaklı ırkları gezdirmek istediklerini söylediler. Onlara da izin verdik. Hayvanları da gezdirebiliyorlar. Şehirde saldırganlığından insanların endişe ettiği hayvanları toplayan belediyelerimizden hayvanları alıyoruz. Misafir ediyoruz. Barınakta çalışan tüm arkadaşlar, hangi siyasi görüşten olursa olsun herkes var orada. 1 tane hayvan öldürsek şimdiye kadar dünya gündeminde olurduk. Kesinlikle böyle bir şeyin içerisinde olmamız mümkün değil. Onların yaşam hakkına en az onlar kadar hassasiyet gösteriyorum. Barınak çalışanları da bu hassasiyetimi bilirler" şeklinde konuştu.

Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki dükkanlar

Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki dükkanların son durumuna da değinen Doğan şunları söyledi:

"Toybelen'de SBB olarak aldığımız 501 adet dükkan vardı. Bunları ödüyoruz ama kalan borcumuza TEFE-TÜFE oranında sürekli fark geldiği için yani seçimden sonra 400 milyon TL ödedik. Bu kadar borç ödememize rağmen 2 miyar TL'lik borç devam ediyordu. Hem buradaki dükkanları kentsel dönüşüm amacıyla kullanılmasını sağlamak hem de bu dükkanları biz de alsak vatandaşa satmış olacağız. TOKİ'nin şartları vatandaş için daha iyi olabilir düşüncesiyle Murat Kurum Bakanımızla konuştuk, kendisi yardımcı oldu. Ödediğimiz para kadarını SBB olarak satın aldık. Tapu işlemleri yapılıyor. Geri kalanlarıyla alakalı bir protokolle vazgeçme yaptık. Dükkanlar tekrar TOKİ'ye bırakılmış oldu. Gülsan Sanayi Sitesi'nde de orada dükkanı olup aynı zamanda esnaflık yapanlara Toybelen Sanayi Sitesi'nden 1,6 milyon TL gibi rakamlara dükkanlar verildi. Bu dükkanı alan vatandaşlar ödemelerini yüzde 10 peşinatla verdiler, yukarıya taşındıktan sonra da taksitleri başlamış olacak. Söyleşmeleri sabitti. Orada kamulaştırma yaptığımız, dükkanını kiraya veren kendisi kullanmayan kişilerin Toybelen'den dükkan alamadığı için bir mağduriyetleri söz konusu. Emlak Konut ve TOKİ'ye devrettiğimiz dükkanları yeniden orada dükkanı olanlarla bir pazarlık konusu yapacağız. Dolayısıyla Toybelen'den dükkan alma şanslarını da sağlamış olacağız. Bu yüzden oradaki kamulaştırma işlerini kentsel dönüşüm işlemine dönüştürmek durumundayız. Şartları da komisyonda görüşülür. Alanın da yaşaması için bir kısmı ticaret olur içerisinde. Alanın tümüyle ticaret olması gibi bir durum söz konusu olmaz. Yoğunluğu düşük bir imar çalışmamız olacaktır."

64 maddenin tamamı kabul edilerek gündeme alınırken, hafta içi komisyonlarda görüşülecek maddeler, son meclis toplantısında karara bağlanacak. - SAMSUN