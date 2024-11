Samsun\'da "Bir ve Birlikte Hilal\'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi

Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, " Devlet Bahçeli'yi anlamak zaman işidir, mekan işidir ve süreç işidir. Zamanı geldiğinde Devlet Bahçeli'yi herkes anlayacaktır." dedi.

MHP tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" düzenlendi.

Samsun, Sinop ve Ordu'dan parti teşkilatlarının katıldığı toplantıda konuşan Topsakal, Türk milliyetçiliğinin Alparslan Türkeş ile siyasi hareket olarak partileştiğini ve bu hareketin Devlet Bahçeli ile devam ettiğini söyledi.

Türk milliyetçilerinin her zaman Türkiye için büyük fedakarlıkları yaptığını ifade eden Topsakal, şöyle konuştu:

"Milliyetçiler yeri geldi asker, yeri geldi hamal oldular ama asla devlete yön veren düşünce sahipleri olamadılar. Hepimiz özellikle hocalar olarak yıllarca devletin her kurumunda çalıştık, üniversitelerde, akademilerde dersler verdik ama hiçbir zaman devletin eliti olamadık, ilk defa bir lider siyasi dehasıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde milliyetçilerini entelektüeller olarak belirleyici konumuna getirdi. Türkiye'de basın yayın ve literatürle uğraşan her kesimde milliyetçi düşüncenin ağırlığı hissedildi. Devlet Bahçeli'yi anlamak zaman işidir, mekan işidir ve süreç işidir. Zamanı geldiğinde Devlet Bahçeli'yi herkes anlayacaktır."

Dünyada silahların artık her bölgede yığılmış ve her an büyük bir çatışmaya dönüşecek şekilde konumlanmış olduğunu söyleyen Topsakal, "Türk devleti ve milleti güvende olmak zorunda, bu nedenle dış politikadaki farklı konumlamaları, silahlı güç bulundurma stratejisinin yanında iç güvenliğin de sağlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Millet olma, birlik olma ve aynı duygu ve hisleri paylaşma gittikçe önem kazanan bir hadise." diyen Topsakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyüklerimiz Cumhuriyet kurulurken Kürtleri Misakımilli'nin içinde saymışlar ve sınırlarımızı ona göre belirlemişlerdir. Bizim liderimizin sözlerini iyi dinleyin. 'Misak haktır' demesi, her konuşmasında misaka dair atıfta bulunması tesadüfi değil, bizatihi derin bilginin tezahürüdür. Bu nedenle terörün sona ermesi, Türk ve Türkiye düşmanı terör örgütünün lağvedilmesi, suçluların cezalandırılması ve devlete sadakatin her şeyden evla olmasını istemesi iyi anlaşılmalıdır. Büyük liderler en kritik zamanda kimsenin söyleyemeyeceği doğruları söyler ve milletine büyük ufuklar açar. Türk milleti büyüktür, her zaman zamanı yaşar ve devleti baki kılar, ama emanetindeki milleti saydığı tebaayı da korur, bu nedenle koruma görevi de büyük lidere düşer. Evet devlet ve millet olma kolay kazanılan bir haslet değildir, binlerce yıl gerektirir. Can veren, şehit olup devletin ve milletin yükünü omuzlarında taşıyan Türkler, bu yüke alışıktır, çekerler ve devletini büyütürler. Bu yüzden Türklük devlet olabilme ve cihana hükmedebilme kabiliyetidir."

"Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, PKK terör örgütü sorunu vardır"

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ise terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de, Filistin'de, Lübnan'da 50 binden fazla masum insanı katlettiğini belirtti.

Gazze'deki soykırımda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Şanlıtürk, siyonizmin hedefinde Türkiye olduğunu dile getirerek, "Bu emperyalizmin ve siyonizmin beslediği terör örgütü ile 40 yıldır mücadele ediyoruz. Nil'den Fırat'a kadar bu alanda vadedilmiş topraklar safsatası içerisinde, bölgede kan ve gözyaşı içerisinde bölgeyi bıraktılar. Bu 40 yıllık mücadelede 40 binden fazla insanımızı feda ettik, 10 bine yakın askerimizi, polisimizi şehit verdik. Bir o kadar sivil kaybımız var, gazilerimiz var." dedi.

TUSAŞ saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Şanlıtürk, şunları kaydetti:

"Bin yıldır birlikte yaşadığımız Kürt kardeşlerimiz ile hiçbir sorunumuz yoktur. Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, PKK terör örgütü sorunu vardır. Bu sorunu ortadan kaldırmak için de 40 yıldır silahlı kuvvetlerimiz bir mücadele veriyor. Dünyada eşi benzeri olmamış bir şekilde bu silahlı mücadeleyi de kazanmıştır. Türkiye sınırları içerisinde terör örgütü yok edilmiştir ve güneyimizde, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti kendi sınırları içerisinde teröristlere göz açtırmamaktadır. Sayın Genel Başkanımızın 22 Ekim'de uzatmış olduğu bu eli ya tutacaklar ya da silahlı kuvvetlerimiz tarafından yok edileceklerdir. Bunlara başka çıkış yolu yoktur."

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur da MHP'nin Türk milletinin birliği, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milli kimliğin korunması hedefiyle Türk siyasetinin yıkılmaz kalesi olduğunu belirtti.

Toplantıya, MHP merkez yönetim kurulu üyeleri Davut Haskırış, Mustafa Çavuş, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ceyhun Çatalsakal, MHP Ordu İl Başkanı Mehmet Özçelik, MHP Sinop İl Başkanı Hikmet Çınar katıldı.