Isparta'da 3 Yeni Fabrika Açıldı

Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "Demir-çelik üretimimiz 16,4 milyon tondan, 33,7 milyon tona çıktı"

"Sadece 22 yıla sığdırdığımız asra bedel kazanımlarımıza Türkiye Yüzyılında yenilerini eklenecek"

"Yatırım büyüklüğü 1,8 milyara yaklaşan 3 tesis 160 vatandaşa ekmek kapısı olacak"

"Son 22 yılda OSB'ler için 550 milyon lira finansmanla 3 bin 150 ilave istihdam oluşturduk"

ISPARTA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi'nde mermer, halı ve orman ürünleri üzerine faaliyetlerine yeni başlayan 3 farklı fabrikanın açılış törenine katıldı. Bakan Kacır, "Yatırım büyüklüğü 1,8 milyara yaklaşan 3 tesis 160 vatandaşa ekmek kapısı olacak" dedi.

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Isparta'ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi'nde mermer, halı ve orman ürünleri üzerine faaliyetlerine yeni başlayan 3 farklı fabrikanın açılış törenine katıldı. Açılışa Vali Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve diğer protokol üyeleri de katıldı. Açılışta Konuşan Bakan Kacır, toplam yatırım büyüklüğü 1,8 milyara yaklaşan 3 tesisin 160 vatandaşa ekmek kapısı olacağını söyleyerek, milli teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda Türkiye'yi üretimde, yatırımda, Ar-Ge ve inovasyonda öncü ülkeler arasında yer almasını sağlayacak adımları kararlılıkla attıklarını söyledi.

"22 yılda büyük kazanımlar elde ettik"

Sanayide ve teknolojide son 22 yılda büyük kazanımlar elde edildiğini vurgulayan Kacır, "Ar-Ge harcamalarını 1,2 milyar dolardan, 12 milyar dolara, Ar-Ge personeli sayısını 29 binden, 272 bine yükselttik. Sanayide çalışan sayımız 3 milyon 900 binden, 6 milyon 700 bine çıktı. Sayıları 191'den 360'a yükselen organize sanayi bölgeleri ve kurduğumuz 45 endüstri bölgesi, Türkiye'nin üretim üsleri haline geldi. 4/12 Otomotiv üretimimiz yıllık 357 binden, 1 milyon 468 bine yükseldi. Türkiye, Avrupa'nın üçüncü büyük otomobil üreticisi oldu. Beyaz eşya üretimimiz 6,7 milyon adetten, 32,3 milyon adete yükseldi. Türkiye, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük beyaz eşya üreticisi oldu. Demir-çelik üretimimiz 16,4 milyon tondan, 33,7 milyon tona çıktı. Milli Teknoloji Hamlemizin işaret fişeğini yakan savunma sanayimizin milli ve özgün ürünleri bugün dünyada savaş paradigmalarını değiştiren ve jeopolitik dengeleri belirleyen unsurlar haline geldi. Uydu teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülkemizi kendi haberleşme ve görüntüleme uydularını geliştirebilen, test edebilen, üretebilen bir seviyeye taşıdık" dedi.

"Sadece 22 yıla sığdırdığımız asra bedel kazanımlarımıza Türkiye Yüzyılında yenilerini eklenecek"

Türkiye Yüzyılı'nda gerçekleştirilecek projelerden bahseden Bakan Kacır, "Bölgesinde güvenin ve istikrarın adresi ülkemiz, küresel ve bölgesel meydan okumalara rağmen yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğuna emin adımlarla ilerliyor. Sadece 22 yıla sığdırdığımız asra bedel kazanımlarımıza Türkiye Yüzyılında yenilerini ekleyecek, Türkiye sanayisinin rekabetçiliği güçlendirecek destek enstrümanlarını adım adım devreye alıyoruz. Katma değerli ve yüksek teknolojili üretimi önceleyerek, sanayimizin yeşil ve dijital dönüşümünü gerçekleştirerek, nitelikli insan kaynağımızı en üst düzeyde harekete geçirerek ülkemizin küresel üretim ve teknoloji geliştirme üssü rolünü perçinleyecek projeleri hayata geçiriyoruz. Hızla hayata geçirdiğimiz Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programıyla; ekonomimizin yükselişine katkı verecek teknolojik ve stratejik yatırımların gerçekleştirilmesi için uzun vadeli ve uygun şartlarda finansmana erişim imkanı sunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ile Türkiye'yi yüksek teknoloji yatırımlarının odağı haline getirecek tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programını devreye aldık. Yeşil ve dijital dönüşüm destek programlarıyla işletmelerin ikiz dönüşümde kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarına cevap verecek destek mekanizmalarını kendilerine sunuyoruz. Başlattığımız Yerel Kalkınma Hamlesi ile de şehirlerimizin yerel potansiyelinin tamamını harekete geçirerek ülke sathına yayıyoruz. "Halka hizmet Hakk'a hizmettir" şiarıyla; yatırım teşvikleriyle, sanayi alanlarıyla, KOBİ'lerimize sağladığımız imkanlarla ve bölgesel kalkınma projelerimizle Isparta için, Ispartalılar için çalışıyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Son 22 yılda OSB'ler için 550 milyon lira finansmanla 3 bin 150 ilave istihdam oluşturduk"

Son 22 yılda Organize Sanayi Bölgeleri için 550 milyon lira finansmanla 3 bin 150 ilave istihdam oluşturduklarını vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, "Şehrimize yapılacak yeni ya da ilave yatırımlar için verdiğimiz 850 yatırım teşvik belgesiyle 55,2 milyar lira yatırımın ve 11 bin 500 nitelikli istihdamın önünü açtık. Gülleri kadar güzel gönüllü insanlarıyla maruf Isparta'nın sahip olduğu potansiyeli kalkınma ajanslarımız ile harekete geçiriyoruz. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansımız eliyle şehrimizde; kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 205 projesine 791 milyon lira destek sağladık. Yerel kalkınmanın sac ayağı, başat aktörü olan KOBİ'lerimizi desteklemeye devam ediyoruz. 22 yıl öncesine kadar şehrimizde KOSGEB desteklerinden bir elin parmağı kadar KOBİ yararlanmışken biz bugüne kadar 10 bin 400'den fazla KOBİ'mize 1,2 milyar lira destek sağladık. Şehrimizin araştırma ve inovasyon altyapısını güçlendirecek teknoparkımızı ve ArGe merkezimizi Isparta'ya kazandırdık. TÜBİTAK akademik, bilim insanı ve özel sektör Ar-Ge destek programları kapsamında 728 projeye ve 2 bin 300 bilim insanımıza 1,7 milyar liranın üzerinde destekte bulunduk. Şehrimizin bereketli topraklarıyla yoğurulmuş eşsiz lezzetleriyle beraber yerel ve geleneksel değerlerinin de yer aldığı 20 ürünü coğrafi işaretle tescilledik. Tarihinde nice medeniyetlere, beyliklere, imparatorluklara yoldaş olmuş Isparta'mızı Türkiye Yüzyılının da öncü şehri yapmak için gayretimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Isparta'yı yerelden genele yükselen bir güç merkezi haline getireceğiz"

Isparta'nın yeni yatırımlarla beraber sadece turizmin, kültürün değil sanayinin de öncüsü olacağını vurgulayan Kacır, "Şehirlerimizin gücüne güç katacak, üretime, kalkınmaya, istihdama, büyümeye katkı koyacak tüm yatırımcılarımızın her daim destekçisi olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde de ilgili tüm kurumlarımızla yakın iş birliği yürüterek 81 ilimizde sanayimizin katma değer, yüksek teknoloji rekabet ve verimlilik odaklı dönüşümünü hızlandıracağız. Yakın dönemde kamuoyuyla detaylarını paylaşacağımız Yerelde Kalkınma Hamlesi Teşvik Programımızla da şehirlerimizin potansiyelini, yetkinliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alan yatırım projelerini destekleyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda Isparta'mız Yerel Kalkınma Hamlemiz ile üreten, katma değer sağlayan, daha da büyüyen güçlü şehirler için başlattığımız seferberlikten en güçlü şekilde nasibini alacak. Isparta'mızı yeni yatırımlarla buluşturarak inşallah yerelden genele yükselen bir güç merkezi haline getireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından toplu açılış kurdelesi dua edilmesinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, Vali Aydın Baruş protokol üyeleri, işletme sahipleri ve çalışanlar ile birlikte kesildi.

(SO-SM-ÖZ-Y)