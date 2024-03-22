Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kayserili sanayici ve işadamlarıyla bir araya geldi. Bakan Kacır, "Bugün Türkiye savunma sanayinde dünyaya parmak ısırtan başarıları elde edebilmişse bu ilmek ilmek dokunan Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin yıllar içerisinde getirdiği neticedir diye düşünüyorum" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kayserili sanayici ve işadamlarıyla bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri sanayisi hakkında bilgi vererek 2023 yılında 3 milyar 625 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Büyüksimitci, "Kayseri çevresinde yer alan 12 şehir için ticaret, lojistik ve sağlık merkezi konumunda olup, işletme sayısı bakımından yüzde 3'lük oranla İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve Konya'nın ardından 6'ncı sırada yer almaktadır. Kayseri 5 üniversitesi, 5 organize sanayi bölgesi, 1 serbest bölgesi olan, hem üreten hem de ürettikleri ile Türkiye ekonomisine 6 milyar dolar dış ticaret hacmiyle ciddi katkılar sağlayan bir ilimizdir. Toplamda 51 milyon metrekare üretim alanına sahibiz. Proje aşamasında olan 2 OSB'miz daha var. Bunlarda tamamlanınca mevcut OSB'lerizle birlikte şehrimizde 7 adet OSB'miz olacak. Burada özellikle Erciyes OSB'mize ayrı bir parantez açmak istiyorum. 1.763 sanayicimizden 32 bin metrekare arsa talebi var. Buda sanayicilerimizin yatırım iştahının fazla olduğunu gösteriyor. İnşallah sizlerin de desteklerinizle birlikte Erciyes OSB'mizi bir an önce hayata geçirip, hem sanayicilerimizin yatırım talebini karşılamak, hem de ülke ekonomisine katkı sunmak istiyoruz. OSB'lerimizde faaliyet gösteren 2 binin üzerindeki işletmemizde 100 binden fazla istihdama sahibiz. 2023 yılında 3 milyar 625 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bin 700 ihracatçı firmamız var ve bunlardan 21'i TİM ilk 1000 ihracatçı firma arasında yer alıyor. Kayserili sanayicilerimiz bu güne kadar 190 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Biz aynı zamanda ithal ettiğinin iki katını ihraç eden bir iliz. Bu anlamda cari açığa pozitif katkı sağlayan ender illerden birisiyiz. Elektrikli ev aletlerinde Türkiye'de 2. sırada, mobilya ve kablo ihracatında ise 3. sıradayız. Bunun yanı sıra Samsun Model Fabrika ve TİM'e bağlı İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birliğinin model fabrikasının da kurulum görevini üstlenmiş durumdayız. Dolayısı ile Kayseri Model Fabrika olarak hem Kayserili sanayicilerimize hem de tüm Türkiye'ye hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Sanayici ve yatırımcıların her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydeden Bakan Kacır ise, yatırımların devam edeceğini aktardı. Bakan Kacır, "İnşallah 7/24, 365 gün sanayicilerimizin, yatırımcımızın, girişimcimizin emrindeyiz. Neye ihtiyacınız varsa, elimizden gelenin daha fazlasını yapmak için gayret gösteririz. Cumhurbaşkanımız nezaretinde hükümet olarak sürdürdüğümüz kalkınma politikalarının merkezinde her daim özel sektörü görüyoruz. Özel sektörün önündeki engelleri kaldırabildiğimiz ölçüde başarılı olacağımıza inanıyoruz. Tüm çalışmalarımızda da sizlerin yatırımlarını hızlandırmaya gayret ediyoruz. Türkiye gerçekten cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 yılda muazzam bir üretim atılımı gerçekleştirdi. Allah'a hamt olsun Türkiye'nin hangi şehrine gitsek organize sanayi bölgelerinde ya fabrikaların temellerini atıyor ya da toplu açılış düzenliyoruz. OSB'lerimizn sayısı 361'e yükseldi, OSB'lerimizde istihdam 415 binden 2 milyon 600 bine çıktı, OSB'lerimizde üretime geçen parsellerimizin sayısı 60 binlere erişti. Tabii bu muazzam atılımın öncü şehirlerimizden birisi de Kayseri oldu. Çünkü Kayseri'de halihazırdaki OSB'lerde 111 bin emekçimiz istihdam ediliyor. Bu aslında Kayseri'nin üretim hususunda taşıdığı potansiyeli çok açık gösteriyor diye düşünüyorum. Yeni OSB'leri inşallah Kayseri'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Erciyes OSB'nin kuruluşunu geçtiğimiz yıl tamamlamış olduk, şimdi hızla altyapıyı tamamlayacağız. Onun peşinden iki yeni OSB'yi daha inşallah Kayseri'ye kazandırmak için gayretlerimizi sürdüreceğiz. 2024 yılında inşallah Mimarsinan OSB'de arıtma tesisi projesi ile ilgili yatırımlarımızı gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bugün 101 Teknopark'ta 10 binden fazla teknoloji girişiminden bahsediyoruz"

Teknoparkların ve yürütülen Ar-Ge çalışmalarının öneminden bahseden Bakan Kacır, "Tabii KOBİ'lerimizin her daim yanında olacağız. KOSGEB AK Parti tarafından kurulmuş bir müessese değil belki, 1990 yılında kurulmuş. Ama 2002 öncesinde Kayseri'de KOSGEB desteklerinden yararlanan KOBİ'lerin sayısı sadece 226. Bizim iktidarlığımız döneminde ise bu sayı 4,5 milyara yakın destekle 32 bin 302 olarak gerçekleşti. Yani aslında KOSGEB'i KOSGEB yapan cumhurbaşkanımız ve AK Parti iktidarı oldu. 22 yıl önce Teknoparklarımızın sayısı sadece 2'ydi. 2 Teknopark'ta 56 firma faaliyet yürütüyordu. Bugün 101 Teknopark'ta 10 binden fazla teknoloji girişiminden, onların yürüttükleri Ar-ge ve inovasyon çalışmalarından bahsediyoruz. Bugün Türkiye savunma sanayinde dünyaya parmak ısırtan başarıları elde edebilmişse bu ilmek ilmek dokunan Ar-ge ve inovasyon ekosisteminin yıllar içerisinde getirdiği neticedir diye düşünüyorum. Elbette Kayseri de Ar-ge çalışmalarına önem verdi. Kayseri'nin 2 Teknopark'ı var. Ar-ge merkezlerinin sayılarını artırmalıyız. Bu sayıyı 3 yıl içerisinde en az iki misline çıkaracağız. Bunun için ne rehberlik yapmak gerekiyorsa biz hazırız" diye konuştu. - KAYSERİ