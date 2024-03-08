Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye'nin SİHA'ları 30'dan fazla ülkenin semalarını koruyor - Son Dakika
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Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye'nin SİHA'ları 30'dan fazla ülkenin semalarını koruyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye\'nin SİHA\'ları 30\'dan fazla ülkenin semalarını koruyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin SİHA'ları ve insansız hava araçlarının sadece Türkiye'nin değil, 30'dan fazla ülkenin semalarını koruduğunu söyledi. Kacır, Şebinkarahisar Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'nin çehresinin değiştiğini ve bir üretim üssüne dönüştüğünü belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin insansız hava araçlarında dünyada bir numara olduğunu vurguladı.

08.03.2024 19:12
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sadece Türkiye'nin değil, 30'dan fazla ülkenin semalarını Türkiye'nin SİHA'ları ve insansız hava araçlarının koruduğunu söyledi.

Kacır, Şebinkarahisar Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 22 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm Türkiye'yi hizmetlerle donattıklarını ifade etti.

Türkiye'nin çehresinin değiştiğini, bir üretim üssüne dönüştüğünü belirten Kacır, Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) sayısını 192'den 361'e çıkardıklarını aktardı.

Kacır, OSB'lerde çalışanların sayısını 415 binden 2 milyon 600 bine çıkardıklarının altını çizerek, "OSB demek üretim, istihdam, kalkınma demektir. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız müjdesini verdi, OSB'miz Şebinkarahisar'a şimdiden hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Eğribel Tüneli'nin geçmişte bir hayal proje olarak görüldüğüne dikkati çeken Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Ama yurdun dört bir yanında, 81 şehrimizde olduğu gibi burada da Recep Tayyip Erdoğan hayalleri gerçek kıldı. Şimdi artık Giresun yanı başımıza geldi, inşallah yol bağlantılarını tamamlayacağız. Hem Şebinkarahisar- Dereli yolunu hem Şebinkarahisar'ın İstanbul istikametindeki yolunu hızla tamamlayacağız ve burayı ana ulaşım hattının merkezi haline, Karadeniz'in İç Anadolu ile bağlantı noktası haline getireceğiz. Böylelikle inşallah buradaki üretim faaliyetleri daha bereketli, daha katma değerli, daha rekabet gücü yüksek olacak."

Kacır, Türkiye'nin insansız hava araçlarında dünyada bir numara olduğunu vurgulayarak, "Sadece Türkiye'nin semalarını değil, 30'dan fazla ülkenin semalarını Türkiye'nin SİHA'ları, insansız hava araçları koruyor şimdi. Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, ANKA, Aksungur, Akıncı, Kızılelma, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey ve nihayetinde KAAN göklerde." diye konuştu.

Şebinkarahisar'daki tarihi Taşhan'ın restore edildiğini, Arasta Çarşısı'ndaki çalışmaların ise devam ettiğini belirten Kacır, restorasyon sırasının Şebinkarahisar Kalesi'nde olduğunu aktardı.

Gençlik Merkezi projesinin hayata geçirileceğini, cezaevinin ikmal ihalesinin de gelecek ay yapılacağını ifade eden Kacır, AK Parti Şebinkarahisar Belediye Başkan adayı Ömer Şentürk'e destek istedi.

32,1 milyon kişiyle istihdamda tarihin en yüksek seviyesine ulaşıldı

Bakan Kacır, daha sonra DOKAP Bölge Kalkınma İdaresince Şebinkarahisar'da bu yıl uygulanacak projelerin protokol imza törenine katıldı.

Kacır, Şebinkarahisar Halk Eğitimi Merkezi'ndeki törende, ata ocağı Şebinkarahisar'ı gerçekleştirecekleri yeni projelerle daha da büyüteceklerini, ilçenin kalkınmasını ve refahını sürdüreceklerini söyledi.

Kacır, askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada, ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya, demir-çelik ve çimento üretiminde Avrupa'da lider Türkiye'yi inşa ettiklerini belirtti.

Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasından taviz vermeyen ekonomi modeli ile son 14 çeyrektir büyümenin hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Kacır, küresel tedarik zincirinde ve enerji arzında yaşanan kırılmalara, büyük deprem felaketlerine rağmen ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarını kaydetti.

Bakan Kacır, 32,1 milyon kişiyle istihdamda tarihin en yüksek seviyesine ulaştıklarını aktardı.

Ülkenin ekonomik, bilimsel ve teknolojik kazanımlarının kalıcı olmasını sağlayacak ve Cumhuriyetin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapmayı mümkün kılacak çok önemli bir atılıma daha imza attıklarını vurgulayan Kacır, bunun da Milli Teknoloji Hamlesi olduğunu söyledi.

Bakan Kacır, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Şebinkarahisar'da gerçekleşecek 7 projeye 20 milyon lira destek sağladıklarını ifade etti.

Köylerde gerçekleşecek rehabilitasyon projeleri ile yeni sulama alanları oluşturacaklarına dikkati çeken Kacır, kapama meyve bahçelerinin yaygınlaştırılması ve kabuklu meyve yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projeleriyle su tasarrufu sağlamanın yanında tarımsal verimliliği ve çeşitliliği artıracaklarını kaydetti.

Giresun'da yetişen endemik bitkilerin potansiyelinin belirlenmesi, sektöre kazandırılması ve burley tütünü yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesi ile yeni ve modern seralar kuracaklarını ifade eden Kacır, Göçer Yetiştiricilerin Yaşam Standartlarının Yükseltilmesi ve Hayvan Refah Düzeyinin Artırılması Projesi ile hayvancılıkla uğraşanlara römorktan konteynere gerekli ekipman ve malzeme desteği sağlanacağını anlattı.

AK Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılını yaptıktan sonra esnafı, Kadınlar Dokuyor Kadın Kooperatifi'ni, AK Parti İlçe Başkanlığı'nı, MHP'nin seçim koordinasyon ve iletişim merkezini ziyaret eden Kacır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla da kadınlara çiçek verdi.

Bakan Kacır, programı kapsamında Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu'nda bir araya geldiği gençlerle sohbet etti.

Kaynak: AA

Mehmet Fatih Kacır, Türkiye, SİHA, OSB, Çevre, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye'nin SİHA'ları 30'dan fazla ülkenin semalarını koruyor - Son Dakika

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