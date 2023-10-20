Şanlıurfa'da El Halaf suç örgütüne operasyon! Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında kendilerini "El Halaf" çetesi olarak isimlendiren suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 3'ü organizatör 11 şüpheli gözaltına alındı.

SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekiplerince, Karaköprü ilçesinde "El Halaf" suç örgütünün kaldığı bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, 2 bin dolar, 20 bin TL nakit para, 25 bin Suriye Lirası, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

3 ORGANİZATÖR VE 8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Operasyonda 3 organizatör ile 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.