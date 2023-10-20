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Şanlıurfa'da El Halaf suç örgütüne operasyon! Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da El Halaf suç örgütüne operasyon! Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı

Son Güncelleme: 20.10.2023 11:29

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde jandarma ekipleri, El Halaf suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda silah, uyuşturucu madde ve büyük miktarda para ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 organizatör ve 8 düzensiz göçmen gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında kendilerini "El Halaf" çetesi olarak isimlendiren suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 3'ü organizatör 11 şüpheli gözaltına alındı.

SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekiplerince, Karaköprü ilçesinde "El Halaf" suç örgütünün kaldığı bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, 2 bin dolar, 20 bin TL nakit para, 25 bin Suriye Lirası, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa'da El Halaf suç örgütüne operasyon: Silah ve uyuşturucu ele geçirildi

3 ORGANİZATÖR VE 8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Operasyonda 3 organizatör ile 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da El Halaf suç örgütüne operasyon: Silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'da El Halaf suç örgütüne operasyon: Silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'da El Halaf suç örgütüne operasyon: Silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şanlıurfa'da El Halaf suç örgütüne operasyon! Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da El Halaf suç örgütüne operasyon! Çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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