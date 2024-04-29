Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde DEM Partili Belediye Başkanı ve 4 meclis üyesi istifa etti - Son Dakika
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Politika

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde DEM Partili Belediye Başkanı ve 4 meclis üyesi istifa etti

Şanlıurfa\'nın Birecik ilçesinde DEM Partili Belediye Başkanı ve 4 meclis üyesi istifa etti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin DEM Partili Belediye Başkanı ve 4 meclis üyesi, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Belediyenin dışarıdan yönetilmek istendiğini belirten Başkan Mehmet Begit, halkın iradesinin üzerinde hiçbir iradenin olmadığını vurguladı.

29.04.2024 17:04  Güncelleme: 17:09
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin DEM Partili Belediye Başkanı ve 4 meclis üyesi, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'den Şanlıurfa'nın Birecik ilçe belediye başkanlığını kazanan Mehmet Begit ile meclis üyeleri Mahmut Dirier, Sakıp Yaşar, Reşit Çelikhan ve Ahmet Arar partilerinden istifa etti. İstifa etme gerekçelerini düzenledikleri bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuran Begit, dışarıdan yapılan müdahaleleri kabul etmeyeceklerini belirtti.

"Belediyeyi dışarıdan yönetmek istiyorlar"

Belediyenin dışarıdan yönetilmek istendiğini ileri süren Begit, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen belediye başkanlığı seçimlerinde bana vermiş olduğunuz destek için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu seçim belediye başkanlığı seçim tarihinde en farklı oy ile alınmış başkanlık seçimidir. Halkımız bize inanmış ve güvenmiştir. Biz de bu inanç ile görevimize başladık. Öncelikle belirtmek gerekir ki söyleyeceğim lafların kesinlikle bize güvenip oy veren DEM Parti üyeleri ile bir ilgi ve alakası yoktur ancak seçimden sonraki süreç içerisinde özellikle bir grup tarafından bayrağımıza, Atatürk posterine ve Cumhurbaşkanı posterine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrıca seçimden sonraki süreç içerisinde dışarıdan yönetme hususunda baskılar oluşmaya başladı. Ben ilçemiz Birecik halkı ile yönetmeye talibim. Birecik ilçesini sadece Birecik halkı yönetir. Bu hususta kararlıyım. Hiçbir irade halkın iradesinin üzerinde değildir. Bu sebeplerden dolayı DEM Partiden 4 encümen arkadaşımla birlikte istifa ediyorum. Birecik Belediye Başkanlığı görevime encümen arkadaşlarımla birlikte bağımsız olarak devam ediyoruz. Birecik halkının emrindeyiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde DEM Partili Belediye Başkanı ve 4 meclis üyesi istifa etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde DEM Partili Belediye Başkanı ve 4 meclis üyesi istifa etti - Son Dakika
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