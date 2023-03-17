Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, milletvekili adaylığı için görevini bıraktı

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler öncesi hareketli günler yaşanıyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak açıklanırken, Millet İttifakı'nın adayı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Seçime 2 aydan az bir süre kalırken, partilerde adaylık başvuruları ise devam ediyor. Seçim takvimi kapsamında istifa için son tarih olan 16 Mart'ta istifalar art arda geldi.

VEKİLLİK İÇİN İSTİFA ETTİ

Bunlardan birisi de Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan oldu. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olumlu görüş bildirmesinin ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan görevinden istifa etti. Sayan'ın hangi ilden aday listesine gireceği ise henüz netlik kazanmadı.

ADAY OLMAK İÇİN GÖREVLERİNİ BIRAKTILAR

Öte yandan Hatay Valisi Rahmi Doğan da 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Kızılay'ın İstanbul İl Başkanı Kadem Ekşi de AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için İBB'deki Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Maltepe Meclis üyeliği görevlerini bıraktı.