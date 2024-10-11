Savunma Sanayi Destekleme Fonu İçin Yeni Düzenleme

Politika

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Teklif ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu kaynaklarını artırmak amacıyla vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar bedel alınacak." dedi.

Güler, AK Parti milletvekilleri Hüseyin Altınsoy ve Necmettin Erkan ile birlikte Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda yapay zeka, çocukların korunması ve kadına şiddet konularında araştırma komisyonları kurulduğunu hatırlattı.

Üye seçimlerinin ardından komisyonların çalışmaya başlayacağını dile getiren Güler, balıkçılıkla ilgili araştırma komisyonu ile İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu raporlarının da TBMM Başkanlığına sunulacağını bildirdi.

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 12 maddeden oluştuğunu belirten Güler, teklifin TBMM Başkanlığına sunulduğunu aktardı.

Güler, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sürdüğünü anımsattı.

Gazze'deki katliamla yetinmeyen İsrail'in, Lübnan'ı ve İran'ı da hedefe koyduğuna işaret eden Güler, "Bölgede savaş ortamı yaşanırken, sınırımızda terör koridoru kurma çabaları da tüm hızıyla devam ediyor. Coğrafi olarak tüm bu sıcak gelişmelerin tam ortasındayken bizim savunma sanayimizi her zamankinden daha güçlü hale getirmemiz önem arz ediyor." dedi.

"Bize düşen, nasıl ki bugüne kadar dört tarafımız ateş çemberiyken ülkemize tek bir kıvılcım sıçratmadıysak bundan sonrasında da aynısını yapıp ülkemizi güvenli liman yapmaya devam etmektir." diyen Güler, savunma sanayisindeki gücün en önemli kozlardan birisi olduğunu vurguladı.

Savunma sanayisinin her geçen gün geliştiğini ve büyüdüğünü aktaran Güler, yıllar önce başlatılan projelerin sonuçlarının ortaya çıktığını kaydetti.

Abdullah Güler, "Geldiğimiz noktada, ülkemiz İHA ve SİHA teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesinden birisi olmuştur. Elektronik harp alanında dünyada öncü olan ülkemiz, kendi savaş gemisini yapabilen 10 ülkeden birisi durumundadır." diye konuştu.

Savunma sanayisinin, 3 bin 500 firmayla ekonomiye katkı sunduğunun altını çizen Güler, "Çelik Kubbe Projesi" ile çok alçak irtifadan çok yüksek irtifaya ve çok kısa menzilden uzun menzile kadar uzanan tehditlere karşı hava sahasının tamamını kapsayan güvenlik şemsiyesi inşa edileceğini anlattı.

Projelerin Savunma Sanayii Destekleme Fonundan yapılan harcamalarla hayata geçirildiğini bildiren Güler, Fonun en önemli kaynağını, genel bütçe vergi gelirlerinden düzenli olarak ayrılan payların oluşturduğunu dile getirdi.

"ÖTV matrahı 5 bin lira üzerinde olan kol saatlerini vergi kapsamına alıyoruz"

Güler, savunma sanayisindeki yatırımlar için ihtiyaç duyulan ek kaynağın oluşturulması amacıyla teklifin hazırlandığını söyleyerek "Teklif ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu kaynaklarını artırmak amacıyla vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar bedel alınacak." bilgisini paylaştı.

Teklifte yer alan yeni düzenlemeleri anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere 750 lira, tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 lira, noterlerde yapılan sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, ikinci araç alım satımında 1500 lira, diğer işlemlerde ise 75 lira gelir alınacak. Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonuna katılma payı alınmasına ilişkin düzenleme yapıyoruz. Yine tahsilatından Fona pay verdiğimiz Motorlu Taşıtlar Vergisinde farklı bir düzenleme yapıyoruz. Halen vergilendirilmeyen motor silindir hacmi 100 santimetreküpün altında olan motosikletlerle, motor gücü 6 kilovat ve altında olan motosikletleri de motorlu taşıtlar vergisinin kapsamına alıyoruz. Bunları da tarifenin en düşük tutarı ile vergilendiriyoruz. Özel Tüketim Vergisinde de dronları ve ÖTV matrahı 5 bin lira üzerinde olan kol saatlerini vergi kapsamına alıyoruz."

Lübnan'daki Türk askerinin görev süresi uzatılacak

Samsun'da Organize Sanayi Bölgesinin de kurulacağını belirten Güler, Türkiye savunma sanayisinin destan yazdığını söyledi.

Abdullah Güler, savunma sanayisindeki başarının artması için gerekli kaynakların oluşumuna katkı verileceğini dile getirdi.

TBMM Başkanlığına ilerleyen günlerde yargı, siber güvenlik ve diğer alanlarla ilgili yeni kanun tekliflerinin sunulacağını bildiren Güler, Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin tezkerenin de haftaya TBMM Genel Kurulu gündemine geleceğini aktardı.

İnfaz sistemiyle ilgili düzenleme olup olmayacağının sorulması üzerine Güler, 9. Yargı Paketi'nde yer almayan yargılama süreleri ve noterlik hizmetleriyle ilgili bazı düzenlemelere ilişkin yaklaşık 24 maddeden oluşan teklif sunacaklarını, infazla ilgili düzenlemelere yönelik çalışmalar yapıldığını belirtti.

2024 ile 2025 yılında emekli olacakların maaş farkına ilişkin bir soruyu Güler, şöyle yanıtladı:

"Kamuoyunda, 2024 yılı içerisinde emekli olacaklarla, 2025'te ya da sonraki yıllarda emekli olacaklar arsında enflasyondan kaynaklı maaş farklılıkları doğar mı, doğabilir mi şeklinde endişeler vardı. Bakanlığımızın buna yönelik çalışması vardı. Son aldığımız bilgilere göre yaygın bir durumun olmadığını, geçmiş yıllardaki maaş bağlama oranları, kriterleri, usulleri, çerçevesi ne ise aynı şekilde devam ediyor. Şu anda o dediğimiz riskler herhalde bazıları için duyum şekliyle kalmış durumda. Bize, farklılığın oluşacağına dair rapor ulaşmadı. Şu anda elimizde itiraz sebebi, olumsuzluk sebebi olarak gelen raporumuz olmadı ama incelemeler devam ediyor."

Abdullah Güler, dengeli ve adil bir emeklilik sisteminin inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni bir düzenleme olup olmayacağının sorulması üzerine Güler, "Şu anda yok." dedi.