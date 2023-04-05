Seccade olayına ilişkin Millet İttifakı cephesinden sert çıkış! Davutoğlu ve Karamollaoğlu ilk defa konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Seccade olayına ilişkin Millet İttifakı cephesinden sert çıkış! Davutoğlu ve Karamollaoğlu ilk defa konuştu

05.04.2023 10:29

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ve Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun çok tartışılan seccadeye ayakkabı ile basması olayı hakkında sessizliğini bozdu. Davutoğlu, "Türkiye'de Sayın Kılıçdaroğlu'nun o seccadeye ayakkabısıyla bilinçli bir şekilde bastığına inanacak aklı başında bir tek kişi bulamazsınız" şeklinde konuşurken, Karamollağlu ise "Kendi acziyetlerini örtebilmek için dönüp dolaşıp 'seccade' diyecekler" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçadaroğlu'nun ayakkabı ile seccadeye basarken verdiği poz gündem olmuştu. Fotoğrafın gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

DAVUTOĞLU VE KARAMOLLAOĞLU'NDAN İLK YORUM

Kılıçdaroğlu'nun üzgün olduğunu açıklamasına rağmen iktidar kanadından eleştiriler gelmeye devam ederken, 6'lı Masa'da yer alan Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolloğlu da olayla ilgili ilk kez konuştu.

Davutoğlu ve Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla basması hakkında ilk kez konuştu

"BİLİNÇLİ BASTIĞINA İNANACAK BİR TEK KİŞİYİ BİLE BULAMAZSINIZ"

Davutoğlu, Karar TV'deki yayında konuya ilişkin, " Türkiye'de Sayın Kılıçdaroğlu'nun o seccadeye ayakkabısıyla bilinçli bir şekilde bastığına inanacak aklı başında bir tek kişi bulamazsınız. Kılıçdaroğlu'nun niyeti o seccadeye basarak seccadeye hakaret etmek mi? Hadi Kılıçdaroğlu'nun dine saygısına inanmadınız da aklını da mı kaybetti? Türkiye'de bir siyasetçi seçim öncesinde böyle bir şey yapar mı?" ifadelerini kullandı.

"SECCADE ONLARIN ÖNÜNE BİR KURTARICI OLARAK GELDİ"

Karamolloğlu ise Sözcü TV canlı yayınında şunları söyledi: "Ben tamamını acziyet olarak görüyorum. Kendi acziyetlerini örtebilmek için seccade onların önüne bir kurtarıcı mesele olarak geldi. Dönüp dolaşıp 'seccade' diyecekler. Bundan sonra seçime kadar vazgeçmeyecekler. Bu işe yaramaz. İnadına "Ben AK Parti'yi destekleyeceğim" diyorsa o insanlar bunu kullanmakta tereddüt etmezler.

"İBADETE, İSLAM'A İTİBAR BÖYLE Mİ ARTACAK?"

Kendi dertlerine derman arayan insanlar çözümü arayan insanlar buna itibar etmezler. Yanlışlıkla, kendisi özür dileyen bir kişinin seccadeye basmış olması mı Türkiye'nin problemlerini çözecek. Veya ibadete İslam'a itibarın böyle mi arttığını göreceğiz?"

YORUMLAR (12)
  • Mustafa Aslan: Banada ömrümde görmeyeceğim vaatlerde bulunsalar ben hatta yok o basmadı ben bastım oraya basan bendim derim Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • Hammudi Dağlı: O kadar fotoğraf çektirildi o kadar zaman geçirilmiş orda göremiyorlar.ülkenin geleceğini görmeyerek karartırlar bu millet ittifakı Cevap Yaz 13 10 Yayından Kaldır
  • yusuf gürbüz: Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış ittifakında kendini buğday ambarında sanması doğal Cevap Yaz 41 24 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Sütlaç yiyen Kılıçdaroğlu, 'Hesabı kim ödeyecek?' dedi, İmamoğlu'nun yanıtı kahkahaya boğdu Sütlaç yiyen Kılıçdaroğlu, 'Hesabı kim ödeyecek?' dedi, İmamoğlu'nun yanıtı kahkahaya boğdu Seçime sayılı günler kala Kılıçdaroğlu bir vaatte daha bulundu: Kahraman astsubayım, tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim Seçime sayılı günler kala Kılıçdaroğlu bir vaatte daha bulundu: Kahraman astsubayım, tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim

Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi, Millet İttifakı, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Seccade olayına ilişkin Millet İttifakı cephesinden sert çıkış! Davutoğlu ve Karamollaoğlu ilk defa konuştu - Son Dakika


Son Dakika
13:34 Eski hakem Fırat Aydınus'tan Türk futbolu hakkında flaş itiraf! Derbide geçen VAR konuşmasını açıkladı
13:06 Eski hakem Fırat Aydınus'tan Türk futboluna bomba gibi düşen "VAR" itirafı! Derbideki konuşmayı ifşa etti
12:52 "Libya operasyonuna para lazım" diyerek 30 kişiyi 15 milyon lira dolandırdılar
12:55 26 ilde yapılan son seçim anketi! Sonuca en çok Akşener üzülecek
12:53 Seçkin Piriler, eski Kaan Tangöze'nin üzerinden çıkarmadığı montla ilgili konuştu: Ben almıştım
12:52 15 milyon dolarlık vurgun! "Libya operasyonuna para gerekiyor" diyerek 30 kişiyi birden dolandırdılar
12:34 AK Parti listelerinin kulislere sızdığı iddia edildi: Türkiye'nin tescilli güzelinin de ismi yer alıyor
12:32 Kurşunlanan Fenerbahçe takım otobüsünün şoförü, camiaya çok sert sözlerle yüklendi: Hakkımı helal etmiyorum
12:28 Haluk Levent milletvekili adayı mı oluyor? Hakkındaki iddiaları net bir dille yalanladı
12:16 Haluk Levent, milletvekili adayı olacağı iddiasını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2023 13:43:51. #1.13#
SON DAKİKA: Seccade olayına ilişkin Millet İttifakı cephesinden sert çıkış! Davutoğlu ve Karamollaoğlu ilk defa konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement