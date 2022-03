Seçim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanvekili Celal Adan ve partilerin grup başkanvekilleri konuşma yaptı. Grup önerilerinin oylamasında CHP, İYİ Parti ve HDP'nin önerileri reddedilirken, AK Parti'nin çalışma saatleri ve gündemle ilgili grup önerisi kabul edildi. Milletvekili Seçim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören yasa teklifi gündemin başına alındı ve görüşülmeye başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Celal Adan, Meclis çalışmaları sırasında karşılaşılan bazı olaylarla ilgili düşüncelerini paylaştı. Meclis tarihine değinen Adan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, benzerlerinden farklı bir tarihe sahiptir. Pek çok ülkede önce devlet mekanizmaları kurulmuş akabinde parlamentolar ihdas edilmiştir. Bizde, Meclisimiz devleti kurmuştur. Kadim geleneğiyle Türk demokrasisi, Cumhuriyetimizin temellerini oluşturmuştur. Bu Meclis'in manevi hudutları ise Misak-ı Milli'yi dahi aşacak kadar geniştir. Bu kürsüler, Ankara merkezli bir dünya tasavvur eden herkesin yol haritası, pusulası, kılavuzudur. Buradan yükselen her farklı ses, farklı coğrafyalarda, Türkçe düşünen herkesin yüreğinde yankılanmaktadır. TBMM'de farklı düşüncelerin sulh ve selamet içerisinde ifade edilmesi ancak Meclis'in varlığıyla mümkündür. Maalesef bu kürsülerde ve bu sıralarda yükselen sesler, sık sık başka haykırışlarla kesilmektedir. Tahammülsüzlük, bağrışmalar, insicamı bozmakta ve işleyişe zarar vermektedir. Bu tavırlar milletin vekiline, milletin Meclisine, milletin iradesine uymamaktadır" açıklamasında bulundu.

'GAZİ MECLİS'İN İTİBARINI ZEDELEMEYE KİMSENİN HAKKI YOKTUR'Sık sık yaşanan sert tartışmalara vurgu yapan Adan, "Gazi Meclis'in itibarını, böyle fevri tepkilerle zedelemeye kimsenin hakkı yoktur. Milletimiz özgür, müreffeh ve demokratik bir ülkenin hayalini kurmuştur. Bu Meclis'in kurucuları da o hayalin gerçekleştirileceğine dair söz vermiştir. Girdiğimiz her seçim, millete verdiğimiz sözün, yüz yıl önce imzalanan o ahitnamenin yenilenmesidir. Yüz yıldır ayakta duran bu Meclis, milletin gerçekleşen hayalidir. Türkiye'nin asırlık geleneği, aydınlık geleceğidir" ifadelerini kullandı.Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta , sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarına dikkat çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanı, 'Sözleşmeli öğretmenler ile kadrolu öğretmenler arasındaki ayrımı ortadan kaldıracağız' dedi. Fakat şu ana kadar bununla ilgili herhangi bir ilerleme kaydedilemedi" değerlendirmesinde bulundu. MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül, Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat 2022'de başlayan çatışmaların 5'inci haftasına girildiğini hatırlatarak, "Çatışma ortamının sona erdirilmesi için büyük gayret sarf eden devletimiz, diplomasiyi her iki ülkenin de talep ve güven duyduğu bir ülke olarak yürütmektedir. Bu doğrultuda 10 Mart 2022'de Antalya Diplomasi Forumu 'nda Türkiye'nin girişimleriyle Ukrayna ve Rusya arasında Dışişleri Bakanları seviyesinde ilk temas sağlanmış, ilk görüşme gerçekleşmiş ve bu görüşme dünya kamuoyunda oldukça büyük bir yankı uyandırmıştır" ifadelerini kullandı.CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç , Seçim Yasası'nda değişiklikler öngören kanun teklifine ilişkin konuştu. Teklifin içeriğini eleştiren Özkoç, "Getirdiğiniz teklif seçim güvenliğini dinamitliyor. Bizzat kendi elinizle yaptırdığınız ittifak düzenlemesini bozuyor, partili Cumhurbaşkanına hukuksuz, adaletsiz, devlet imkanlarıyla propaganda imkanı getiriyor. Açıkça suç işliyorsunuz, Anayasa'yı ihlal ediyorsunuz. Biz bu işin peşini bırakmayı asla düşünmüyoruz. Düzenlemeyi elbette seçim güvenliği açısından Anayasa Mahkemesi 'ne götüreceğiz ama diğer maddeler kendisine güvenen bir siyasi parti için engel değildir. Ancak asıl hesap, gölgelemeye çalıştığınız hesabı sandıkta vereceksiniz" diye konuştu.AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu İstanbul 'da gerçekleşen görüşme hakkında, "Rusya ve Ukrayna heyetleri kalıcı barışın görüşmelerini heyetler halinde ifa ediyorlar. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin önderliğinde, bölgemizde barışın tesisine dönük, başından itibaren ilkeli, kucaklayıcı, kapsayıcı her 2 devleti ve halkı da adil bir barışa teşvik edici yaklaşımlarımız, her iki muhatap tarafından karşılık bulmuş, önce Antalya Diplomasi Forumu'nda 2 Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanımızın ara buluculuğunda bir araya gelmiş ve akabinde Sayın Cumhurbaşkanımızın hem iki ülke hem de bölge ülkeleriyle proaktif ilişkileri çerçevesinde neticeten hakikaten bugün ve yarın görüşmelerle bir neticeye varacağı iklimi oluşturmuştur" diye konuştu.SEÇİM KANUNU GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Konuşmaların ardından, grup önerilerine geçildi. İYİ Parti'nin gıda enflasyonu ve tarımsal üretim, HDP'nin kayyum atanan belediyeler, CHP'nin üniversitelerde öğretim üyelerine ödenen ücret konulu grup önerileri reddedildi. AK Parti'nin, gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. AK Parti'nin kabul edilen önerisine göre; Milletvekili Seçim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören yasa teklifi gündemin ön sıralarına alındı. Genel Kurul'da yasa teklifinin görüşmelerine geçildi.