Seçimin ardından sessizliğe gömülen İmamoğlu, saat 10.00'da açıklama yapacak - Son Dakika
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Seçimin ardından sessizliğe gömülen İmamoğlu, saat 10.00'da açıklama yapacak

29.05.2023 08:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha mağlup ederek yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Her iki taraftan da art arda açıklamalar gelirken Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun akşamdan beri sessiz kalması dikkat çekti. İmamoğlu'nun saat 10.00'da açıklama yapacağı öğrenildi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylardan hiçbirisi yüzde 50+1 çoğunluğu yakalayamayınca, Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gitti. Geride kalan ikinci tur seçimlerinde sonuçlar belli oldu.

ERDOĞAN SEÇİMİ KAZANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı seçimleri kazandı. Sonuçların belli olmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Millet İttifakı liderlerinden peş peşe açıklamalar geldi.

İMAMOĞLU AÇIKLAMA YAPMADI

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sessizliğe büründü. Sonuçlar belli olmasına rağmen İmamoğlu'nun hiçbir açıklama yapmaması dikkat çekti. Sosyal medyada da bu konu gündem oldu.

SAAT 10.00'DA KONUŞACAK

Sabah saatlerinde de İBB Başkanı'ndan bir açıklama gelmezken, İmamoğlu'nun saat 10.00'da açıklama yapacağı öğrenildi. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 10.00'da sosyal medya hesaplarından canlı yayında açıklama yapacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Seçimin ardından sessizliğe gömülen İmamoğlu, saat 10.00'da açıklama yapacak
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Son Dakika Politika Seçimin ardından sessizliğe gömülen İmamoğlu, saat 10.00'da açıklama yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seçimin ardından sessizliğe gömülen İmamoğlu, saat 10.00'da açıklama yapacak - Son Dakika
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