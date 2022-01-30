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Şehit yakınına küfrederek büyük tepki çeken İYİ Partili Türkkan, uzun aradan sonra Kılıçdaroğlu'yla yan yana göründü - Son Dakika

Şehit yakınına küfrederek büyük tepki çeken İYİ Partili Türkkan, uzun aradan sonra Kılıçdaroğlu'yla yan yana göründü

30.01.2022 23:44

Şehit yakını Tahir Gümren'e küfrederek büyük tepki çeken ardından da İYİ Parti'deki genel başkan vekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Açılış kapsamında Kocaeli'ye gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na eşlik eden Lütfü Türkkan, Kılıçdaroğlu'yla yan yana durarak fotoğraf çektirdi.

Açılış kapsamında Kocaeli'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden eski CHP Kocaeli Milletvekili Salih Gün'ün (76) ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette, TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ve CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya da yer aldı.

LÜTFÜ TÜRKKAN DA EŞLİK ETTİ

Kılıçdaroğlu, daha sonra beraberindeki CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Akar' ile İzmit ilçesine geçerek Milli Kimlik ve Direniş Anıtı'na karanfil bıraktı.

"GELECEĞE GÜZEL BİR DÜNYA BIRAKMAK İSTERİZ"

İzmit Belediyesince kentte inşa edilen Balkan Dernekleri Yerleşkesi açılışına da katılan Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, Balkanlar denilince yüreklerinde derin sızı hissettiklerini dile getirdi. Balkanlar'ın türkülerini dinledikleri zaman bu sızının yüreklerinin derinliklerinde görüleceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bugün çok güzel açılış yaptık. Binanın içinde umarım tarihin derinliklerinde yer alan pek çok anıyı burada görmüş oluruz. Evet bunları yaptık, acıları unutmayalım diye. Acıları unutmamak, geleceği daha sağlıklı inşa etme açısından son derece değerlidir. Yoksa acılar elbette ki tarihin tozlu raflarında kalacaktır ama biz geleceğe güzel dünya bırakmak isteriz. Güzel dünya bıraktığımız zaman da evlatlarımız, o güzel dünyada neşeyle sevinçle ve gelecek umuduyla yaşarlar." diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDECEĞİZ"

Yerleşkeyi Kocaeli halkına açan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Pek çok sıkıntıyı bugün de yaşıyoruz. Bu sıkıntıları birlikte dostlarımızla Türkçesi, Millet İttifakı ile aşacağız ve beraber güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz." dedi.

Soğuk hava nedeniyle konuşmasını kısa tutan Kılıçdaroğlu, daha sonra açılışını yaptığı yerleşkeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfü Türkkan, İYİ Parti, Kocaeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Şehit yakınına küfrederek büyük tepki çeken İYİ Partili Türkkan, uzun aradan sonra Kılıçdaroğlu'yla yan yana göründü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit yakınına küfrederek büyük tepki çeken İYİ Partili Türkkan, uzun aradan sonra Kılıçdaroğlu'yla yan yana göründü - Son Dakika
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