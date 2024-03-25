İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli\'nin Seçim Bürosu Açılışına Binlerce Kişi Katıldı

Politika

İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli'nin seçim bürosu açılışına binlerce kişi katılarak destek verdi. Kdz. Ereğli Belediyesi önceki dönem belediye başkanlarından Murat Sesli seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmada 80 yaşındaki Halil Posbıyık'ı eleştirerek artık kendisinin miadının dolduğunu söyledi. AK Parti adayı İbrahim Sezer'in hiçbir seçimde partisine destek vermediğini hatırlatan Sesli, kendisinden belediye başkanı değil belediye başkan yardımcısı bile olmayacağını ifade etti.

İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli'nin seçim bürosu açılışı mitinge döndü. Binlerce kişinin katıldığı seçim bürosu açılışında çarpıcı açıklamalar yapan Kdz. Ereğli Belediyesi önceki dönem başkanlarından Murat Sesli, sürekli kendilerini eleştiren hem CHP adayı Halil Posbıyık'ı hem de AK Parti Adayı İbrahim Sezer'e yüklendi. Ekip arkadaşları ile birlikte aylardır sahada kapı kapı gezip çalıştıklarını belirten Sesli "Hangi kapıyı çalsak, hangi mahalleye girsek, belediye başkanlığım döneminde döktüğümüz asfalt, yaptığımız taş duvar, döşediğimiz kaldırım var. Üzerinden tam 15 yıl geçmesine rağmen, mahallelerimize bir çivi bile çakılmamış. Yazıktır, günahtır, hizmet etmek bu kadar zor değil. Biz 20 aya neler neler sığdırmışız bunu halk söylüyor. Şimdi siz söyleyin Ereğli'nin bir 5 yıl daha kaybedecek zamanı var mı?" diye sordu.

Geçtiğimiz yıllarda kar yağdığında insanların günlerce evinden dışarı çıkamadığını, günlerce elektriksiz kaldığını anlatan Sesli, "Malum başkanımız 1994 yılında aday olduğunda ne diyordu merhum Ruhi Cöbekoğlu'na "69 yaşındasın, bırak artık, belediyeyi bastonla mı yöneteceksin?" Şimdi kendisi 80 yaşında. Soruyorum size son 5 yılda Kdz. Ereğli'ye hiçbir hizmet yapmayan başkan, 80 yaşından sonra hizmet yapar mı? Kürsüye çıkarken bile 5 kişi koluna girip çıkartıyor. Sen belediyeyi bastonla değil tekerlekli sandalyeden mi yöneteceksin? Artık senin torun sevme vaktin çoktan geldi de geçiyor. Artık miadın doldu, Ereğli'ye verecek hiç bir şeyin kalmadı. Artık bu işi genç, dinamik, enerji dolu İYİ Parti ekibine bırakmanın zamanı geldi de geçti bile. Zaten sen bırakmazsan halkımız, Allah'ın izniyle sizi 31 Mart'ta emekliliğe ayıracak ve torunlarına kavuşturacak" dedi.

Sesli "Karadeniz Ereğli'yi kaotik ortama sen sürüklüyorsun"

Sesli "Ereğli'de imar çeteleri varmış, eğer kendisi seçilmezse kaotik ortam olurmuş. Sayın başkan şöyle dön bir etrafına bak; Karadeniz Ereğli'de bahsettiğin tüm imar çetelerini etrafında göreceksin. Yıllardır Kdz. Ereğli'yi sen yönettin, bu imar çetelerine de sen yol verdin. Gariban vatandaşın arsasına, evine, yaptığın yanlış imar uygulaması ile bir gecede 20 kişiyi ortak ettin. Madem sen duayensin vatandaşlar benzin bidonlarıyla çatılara niye çıktı? Niye kendini yakmaya kalktı? Peki bunlar Başkanın umurunda mı? Zerre kadar umurunda değil. Onun tek derdi, besleyip, büyüttüğü imar çetelerine rant sağlamak? 'İmar çetesi' dediğin, 'vatandaşı mağdur etti' dediğin, rantçı müteahhit, senin listende değil mi? Sen kendin açıkladın bunları imar rantçısı diye. Bu imar rantçılarını listeye niye aldın? Niye aldığını tabi ki herkes çok iyi biliyor. Artık vatandaş bunlara kanmıyor. Karadeniz Ereğli'de en büyük imar rantçısı bu duayen başkanımızdır. En büyük imar kıyaklarını hep kendisine yapmıştır. Onu da anlatayım; Biliyorsunuz sözde iki emekli maaşıyla kendisine Karadeniz Ereğli'nin en lüks sarayını inşa etti. Bu dönem o sarayın yanındaki arsayı birtakım imar oyunları sonrası satışa çıkarmış? Peki kim almış? Tabi ki yine sözde emekli parasından biriktirdiği parayla duayen başkanımız alıvermiş. Bu emekli parası hiç bitmiyor. Emekli parasıyla saray yaptırıyor, arsa alıyor, lüks araçlar alıyor, daireler alıyor. Ama hiç bitmiyor. Türkiye'de emekliler bırakın ev, arsa, araba almayı ay sonunu nasıl getireceğim diye düşünürken, duayen başkanımız sözde emekli parasıyla bir eli yağda bir eli balda lüks bir hayat yaşıyor. Tabi o lüks hayatı nasıl yaşadığını, değirmenin suyunun nereden geldiğini herkes iyi biliyor. Sözde duayen başkan kentini değil, hep kendini düşünür. Lafa geldi mi tecrübe der, Ereğli aşkı der, Sevgi der, barış der, dostluk der. Akçeli işleri bu lafların arkasına gizler. Biz göreve geldiğimizde Karadeniz Ereğli'de imarı, rantçılara değil, halkın yararına yapacağız. Bir tek gariban vatandaşımızı bile, imar rantçılarına ezdirmeyeceğiz. Neymiş Efendim, Karadeniz Ereğli'de kaotik ortam olacakmış. Allah aşkına meclis üyelerini birbirine düşüren, yumruk yumruğa kavga ettiren, mecliste kan döktüren sen değil misin? Bundan daha büyük kaotik ortam mı olur? Belediye başkanlığı görevine gelir gelmez 150 kişiyi işten sen atmadın mı? El işi, hediyelik eşya satan kadınlarımızın tezgahlarını kaldırıp, sahilin en ücra köşesine sen atmadın mı? Halk Otobüslerine, taksilere, servis minibüslerine, esnafa yüksek vergiler koyup, festivallerde zorla para alan sen değil misin? Karadeniz Ereğli'yi kaotik ortama sen sürüklüyorsun" ifadelerine yer verdi.

"İnek dağa mı kaçtı?"

Halil Posbıyık 30 yıldır her dönem seçimlerde verdiği hiçbir sözü tutmadığını ifade eden Sesli, 2019 yılında vaad ettiği sütü neden vermediğini belirterek "Süt mü bulamadın, inek dağa mı kaçtı?" diye sordu. Sesli konuşmasında şunları dile getirdi: "Şimdi gelelim Dededen Masallara; 2019 seçimlerinde yaptığı konuşmalarda, hazırladığı kataloglar da bir sürü vaatte bulundu. Ama bir tanesini bile yapmadı. 30 yılda yapmadığı gibi, son 5 yılda da yapmadı. Mesela: Halk süt adı altında çocuklara süt dağıtacağını söylemişti. Ne oldu süt mü bulamadın? İnekler dağa mı kaçtı? Sahilde ücretsiz internet vereceğini söylemişti? Ne oldu, bağlantın mı koptu? Şimdi çıkmış aynı vaadi bu seçimde de veriyor. Yetki elinde; eğer samimiysen şimdi ver. Bir günlük iş bu. Samimiysen ver talimatı, sahile interneti ver. Elini tutan mı var? Ama samimi değilsin. Yine kandırıyorsun. Seçim biter yine tüm vaatlerini unutursun. Caz festivali diyordun ama kendin caz yaptın, festivalini yapmadın."

"Bu seçim bir siyasi parti seçimi değil"

31 Mart günü yapılacak seçimlerde AK Parti, CHP, MHP, YRP, TİP ve diğer partilere gönül verenlerinde oylarına talip olduklarını belirten Sesli, vatandaşlardan hizmet edecek ekibe oy vermelerini istedi. Sesli konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Sevgili hemşerilerim; Bu seçim bir siyasi parti seçimi değil. Elbette her kesin günlünde bir lider, bir siyasi parti vardır, olmalıdır da. Ama bu seçim Karadeniz Ereğli'nin geleceğini belirleyecek, önümüzdeki 5 yılda hizmet edecek ekibin seçileceği bir seçim. Bu seçim şehrimizin üzerine karabasan gibi çökmüş sorunlara çözüm üretecek ekibin seçileceği bir seçim. Ereğli halkını hor gören, tepeden bakan, ötekileştiren, kişisel menfaatleri uğruna, kente ihanet edenlere sandıkta hadlerini bildireceğimiz bir seçim. Ben 2007-2009 yılları arasında belediye başkanlığı yaptım. Bir kez bile makamıma gelen kişinin hangi partiden olduğuna, hangi siyasi görüşten olduğuna bakmadım. Göreve geldiğimizde de hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeyeceğiz. Karadeniz Ereğli'de yaşayan herkesin belediye başkanı olacağız. Ben AK Partili kardeşlerimin de, Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimin de, Milliyetçi Hareket Partili, Yeniden Refah Partili, Türkiye İşçi Partili kardeşlerimin de oylarına talibim. Bizler hepimiz Karadeniz Ereğli'de yaşıyoruz. Karadeniz Ereğli'de hizmet belediyeciliğinin başlaması için herkesin desteğini bekliyorum. Onlar neden bu kadar korkuyorlar, çünkü biz öndeyiz. Korkuyorlar, çünkü bu seçimi alıyoruz. İşi gücü bırakıp bizimle uğraşıyorlar. Uğraşsınlar az kaldı, gümbür gümbür hizmet için geliyoruz. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim, hepinizin ayağına yüreğine sağlık."

Seçim bürosu açılışında konuşan İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediyesi 1. Sıra Meclis Üyesi Adayı Op. Dr. Evrim Balbaloğlu, İYİ Parti ekibinin Kdz. Ereğli'ye hizmet edecek, değer katacak bir ekip olduğunu belirterek, 31 Mart günü bu genç ve dinamik ekibe destek vermelerini istedi.

Sesli ve ekibi daha sonra seçim bürosunun açılışını yaparak, kendisine destek vermeye gelenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - ZONGULDAK