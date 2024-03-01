İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli\'nin Seçim Bürosu Açılışı Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Politika

İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli'nin seçim bürosu açılışı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Kalabalığa seslenen Kdz. Ereğli Belediyesi Önceki Dönem Başkanı Murat Sesli mevcut belediye yönetiminin vatandaşları her konuda mağdur ettiğini belirtirken, belediye başkan adayları arasında dolandırıcılıktan yargılanan kişi olduğunu söyledi.

İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli'nin Yalı Caddesi'nde bulunan seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi. Sesli ve belediye meclis üyesi adayları Yalı Caddesi girişinde yakılan meşaleler ve tezahüratlarla karşılandı. Kalabalığın arasından güçlükle kürsüye çıkabilen Kdz. Ereğli Belediyesi Önceki Dönem Başkanı Murat Sesli, yaşadığı mağduriyeti anlatıp, kendisini milletin vicdanına emanet ettiğini söyledi. 2007-2009 yılları arasında yaptığı hizmetleri anlatan Sesli, Kdz. Ereğli'nin mahallelerinde halen belediye başkanlığı döneminde dökülen asfaltlarla duruğunu ifade etti. Sesli konuşmasında " Yıllardır adaletsizliğe karşı mücadele ettim, yapılan haksızlığa boyun eğmedim, kirli oyunlara karşı dimdik durdum. Şimdi tüm engellemelere rağmen işte buradayım. Ben devletime küsmedim, mücadele etmekten yılmadım. Siz bana yapılan adaletsizliği en iyi bilenlerdensiniz, her şeye rağmen, her zaman olduğu gibi bugünde yanımdasınız. Teşekkür Ederim Ereğli, Siz Hep Benimlesiniz" Dedi.

"20 ayda yaptıklarımızı gördünüz, 5 yılda yapabileceklerimizi hayal edin"

Sesli "2007- 2009 yılları arasında 20 ay belediye başkanlığı yaptım. 20 aya o kadar çok hizmet sığdırdık ki, mahallelerde hala konuşuluyor. Burada 23 yıl belediye başkanlığı yapanları da gördünüz, 5 yıl AK Parti iktidarının belediye başkanlığı dönemini de gördünüz. Birde benim 20 aylık belediye başkanlığında yaptığım hizmetleri gördünüz. Rekor hala bende. 120 bin ton asfalt döktük, mahalleler hala benim döktüğüm asfaltla duruyor. Binlerce metreküp taş duvar yaptık. Alt yapı da büyük hizmetlerimiz oldu. Bunu ben demiyorum, vatandaş söylüyor. 2007 ve 2008 yılında öyle 3-5 sanatçı ile değil, tam 15 sanatçı ile Festivalimizi yaptık. Yine yapacağız, Ereğli Türkiye'nin en büyük festivaline şahit olacak. Festivalde Ereğli esnafından kesinlikle para alınmayacak. 3 bin 500 kadınımızı 67 otobüsle Çanakkale gezisine götürdük. 5 bin kişi ile Abant gezisi yaptık. Gezilerimiz devam edecek, Mayıs'ta hazır olun. Türkiye'de ilk defa belediye olarak 700 üniversite öğrencimize burs verdik. Daha sonra AK Parti ne güzel bir örnek olmuşuz ki bizim bu projemizi alıp tüm Türkiye'deki AK Partili belediyelerde uygulamaya geçirdi. Fakat CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurması ile iptal edildi. Şimdi yine ihtiyaç sahibi tüm öğrencilerimize aylık 5 bin TL burs vereceğiz. O dönem ilçemizin 23 mahallesi vardı, biz 23 mahallede halkımızla aynı iftar sofrasında bir araya geldik. Ramazan ayını feshane şenlikleriyle çok güzel geçirdik. Kdz. Ereğli Belediyesi'nin kapılarını sonuna kadar halkımıza açtım. Bana gelen vatandaşlarımızın hiçbirini boş çevirmedim. Gücümüzün yettiği kadar hepsinin sorunlarını çözdüm. 20 aya bu kadar hizmet sığdırdıysak, 5 yılda ekibimizle neler yapacağımızı hayal edin. Siz söyleyin; yapar mıyız?"

"En büyük mahkeme milletin vicdanıdır"

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi başkanının mahkeme tutanaklarına yazdığı "Soruşturmanın başından kararın kesinleşmesine kadar geçen sürede görev alanların alayı hakkında özellikle milli irade ile göreve gelenlere karşı her türlü hile, desise, kumpas konusunda uzman olan asrın ihanet örgütü FETÖ üyeliğinden ceza alıp görevlerinden ihraç edilmiş olmaları hükümlünün kumpas iddialarını desteklediğinden büyük bir mağduriyete mani olunması için vicdanen sanığın talebinin kabul edilmesi gerektiği görüleceğinden ekseriyetin fikrine iştirak etmiyorum." Şeklindeki yazıyı okuyan Sesli, hangi hukukçuya gitseler kendilerine "Böyle bir şey olmaz, olamaz, bu kararın bozulması gerekirdi, burada bir şey var" denildiğini anlattı. Sesli "Evet var, burada siyaset var. Burada vicdana sığmayan bir haksızlık var. Ama bilmiyorlar ki en büyük mahkeme milletin vicdanıdır. Burada haksızlığa sadece ben uğramadım, Ereğli uğradı. Ereğli'nin de yıllarını çaldılar, 15 yıl Ereğli'ye bir çivi bile çakılmadı. Her yeri yıkmışlar ama yerine hiçbir şey yapmamışlar. Mahalle mahalle geziyorum; tüm mahalleler kan ağlıyor, vatandaşlar hizmet alamıyor." diye konuştu.

"Bir birlerinden farkları yok, al biri vur ötekine"

İsim vermeden rakiplerine eleştiriler yönelten Sesli, göreve geldiklerini imar, ruhsat, 18 ve iskan ile ilgili tüm sorunları çözeceklerinin sözünü verdi. Sesli konuşmasında şunları dile getirdi: "Şimdi size soruyorum, imar yolsuzluğundan müfettiş raporu ile sabıkalı müteahhitleri belediye meclis listesine neden aldınız? Bunlar 18 uygulamasında gariban vatandaşları o kadar mağdur ettiler ki, çaresizlikten vatandaşlar çatıya çıkıp intihar etmeye kalktı. Biz söz veriyoruz, 10 yıldır çözülemeyen imar, ruhsat, iskan ve 18 uygulamasında mağdur olan vatandaşlarımızın, mağduriyetlerini en kısa sürede gidereceğiz. Bu mağdurlar arasında Ereğli Belediyesi de var. Kendi yaptığı ofis yolundaki kaçak yapıya ruhsat alamadığı için atıl durumda. Halkın parasını çarçur ettiler. Ömerli deki piknik alanında yapılan yapıda ruhsatsız kaçak olduğu için. Kendine ruhsat alamayan ve kaçak yapı yapan bir belediye sizin, halkın ruhsat ve iskan sorununu nasıl çözecek? Belediyenin kaçak yapıları da dahil olmak üzere bu sorunları da biz çözeceğiz. Nedense bir türlü yapılmayan revizyonun nasıl yapılabildiğini göstereceğiz.

Şimdi sizi bir konuda uyarmam lazım. Belediye başkan adaylarından birinin dolandırıcılıktan yargılandığını biliyor musunuz? Gariban vatandaşın malına çökmekten yargılanan bu kişinin hasbelkader belediye başkanı olduğunu bir düşünün? Bunların birbirlerinden hiçbir farkı yok. Al birini vur ötekine."

"2 tane değil 31 tane, binlerce Murat Sesli var"

Seçimlere neden kuzeni ile girdiğine yönelik eleştirilere de değinen Sesli şunları söyledi: "Seçimlere neden kuzenimle girdiğim soruluyor; Bunun tek cevabı var, Mecbur bırakıldım. Bize başka yol bırakmadılar. Biz bu seçimleri kazanacağız. Sahaya indiğimiz günden bu yana sizlerde bize karşı olan ilgi alakayı görüyorsunuz. Ben halkımızın bize karşı olan sevgisine kayıtsız kalamazdım. Mecbur bırakıldığım içinde bu yolla seçime girdik. Artık bir yada iki tane Murat Sesli yok, 31 tane Murat Sesli var, hatta binlerce Murat Sesli var. Teşekkür ederim Ereğli tek ses, tek yüreğiz! Biz birlikte güzeliz ve birlikte başaracağız."

Sesli daha sonra önümüzdeki 5 yıllık süreçte ekibiyle birlikte hayata geçireceği 10 mega projenin sunumunu yaptı.

Törende konuşan İYİ Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Yasemin Erdoğan 31 Mart seçimlerinden güçlü bir şekilde çıkacaklarını söylerken Gülüç Belediye Başkanı ve Gülüç Belediye Başkan Adayı Gökhan Mustafa Demirtaş ise "Ağabeyim" dediği Murat Sesli'ye destek istedi.

İYİ Parti Zonguldak İl Koordinatörü Yavuz Erkmen ise Murat Sesli'yi belediye başkanlığı döneminden bildiğini, çok güzel hizmetler yaptığına kendisinde şahit olduğunu belirterek, kendisine destek istedi. İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Meclis Üyesi 1. Sıra Adayı Op. Dr. Evrim Balbaloğlu ise Kdz. Ereğli'nin bir beş yıl daha kaybedecek vakti olmadığına vurgu yaparak, göreve geldiklerinde Kdz. Ereğli'de hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceğini, kışın üşümeyeceğini, hiçbir anne ve babanın çocuğuna karşı alamadıkları için mahcup olmayacağının sözünü verdi. Meclis Üyesi adayları arasında belediyeden bireysel beklentisi bulunan kişi olmadığının altını çizen Balbaloğlu, seçildikleri takdirde kazananın Kdz. Ereğli olacağını anlattı.

Törende İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Meclis Üyesi adaylarını tek tek kürsüye davet ederek tanıtan Sesli ve ekibi daha sonra seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Sesli ve Belediye meclis üyesi adayları açılışa katılan vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Açılışa çok sayıda vatandaşın yanı sıra STK temsilcisi, mahalle ve köy muhtarı da katılarak Sesli'ye destek verdi. - ZONGULDAK