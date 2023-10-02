Aralarında Sezgin Tanrıkulu da var! 5 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesi TBMM'de - Son Dakika

Aralarında Sezgin Tanrıkulu da var! 5 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesi TBMM'de

Son Güncelleme: 02.10.2023 12:08

Aralarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözleri nedeniyle büyük tepki çeken CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun da bulunduğu 5 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'ye ulaştı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında hazırlanan fezleke TBMM'ye ulaştı.

KOMİSYONA GÖNDERİLDİ

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 4 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu. Gelen fezlekeler arasında Beştaş ve Buldan'ın yanı sıra Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dosyaları da bulunuyor. Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz ay bir programda TSK'ya yönelik skandal iddialarda bulunmuştu. Tanrıkulu, "TSK'nın yaptığı her şey, eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül'de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz'da darbe girişimi yapan, köyleri yakan... Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen... Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorarız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı. AİHM kararı orada, 15 tane köylü, kim attı? Bu kadar köyü yaktı? Daha yeni Roboski Uludere oldu... Sizler de eleştirel yaklaşamadığınız için Türkiye bu noktaya geldi" demişti.

3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Aralarında Sezgin Tanrıkulu da var! 5 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesi TBMM'de - Son Dakika


Son Dakika
13:44 "Deprem Kahini" Frank Hoogerbeets: Pakistan'da gelecek 48 saat içinde büyük bir deprem olacak
13:25 Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunurken öldürülen teröristin Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edildi
13:20 Rıdvan Dilmen'in sorusuna İsmail Kartal'dan taraftarı mest eden yanıt: Fenerbahçe mutlu olsun bize yeter
12:54 2023 Nobel Tıp Ödülü'nü Katalin Kariko ve Drew Weissman kazandı
12:42 Ankara'daki bombalı saldırıdan yeni detaylar! Teröristler kendilerine aile izlenimi vermiş
12:08 Tarlalarını ve mahsullerini korumak isteyen köylüler, domuz sürüsünü gafil avladı
11:55 Babasını öldüren gencin ifadesi ortaya çıktı
11:43 Aralarında Sezgin Tanrıkulu da var! 5 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesi TBMM'de
11:43 Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay'da konteynerleri ve sahra hastanesini su bastı
11:37 Son Dakika: Üniversiteli gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet hizmeti bu ay başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2023 13:51:24. #1.11#
SON DAKİKA: Aralarında Sezgin Tanrıkulu da var! 5 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesi TBMM'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement