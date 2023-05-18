Sinan Oğan'ın 2. tur kararı öncesi kritik gelişme! Ümit Özdağ yarın Kılıçdaroğlu ile görüşecek - Son Dakika
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Sinan Oğan'ın 2. tur kararı öncesi kritik gelişme! Ümit Özdağ yarın Kılıçdaroğlu ile görüşecek

18.05.2023 21:21

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı televizyon programında CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarın görüşeceğini söyledi. Özdağ, ikili görüşme ardından Sinan Oğan'ın da bulunacağı üçlü bir görüşme yapılacağını da aktardı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Flash TV'de katıldığı canlı yayında, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek olan ikinci tur seçim yarışı öncesinde açıklamalarda bulundu.

YARIN KILIÇDAROĞLU İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK

Özdağ, Kılıçdaroğlu ile bugün telefonda görüştüğünü yarın ise yüz yüze görüşeceklerini duyurdu. İkili görüşme sonrası Sinan Oğan, Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu üçlü bir görüşme yapacak.

"BİZ TEK TEK HERKESİ İKNA ETMEK ZORUNDA DEĞİLİZ"

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tur görüşmeleriyle ilgili Özdağ, şunları söyledi; "Açık ve net konuşuyorum, ortada bizim açımızdan şartlar çok net ve çok ilkesel. Bizim muhatabımız Erdoğan ve Kılıçdaroğlu.Biz tek tek herkesi ikna etmek zorunda değiliz. Bu ittifakın adayları onları ikna etmek zorunda.

Sinan Oğan'ın seçim kararı öncesi kritik gelişme! Ümit Özdağ yarın Kılıçdaroğlu ile görüşecek

"SAATİ HENÜZ BELLİ DEĞİL"

Kemal Beyle bugün telefonda görüştüm, yarın da yüz yüze güreşeceğiz. Bunlar normal şeyler. Saati henüz belli değil. Önce ayrı ayrı görüşeceğiz sonra Sinan Oğan'la birlikte de görüşme gerçekleştirilebilir. Biz ilkelerimizi ortaya koyduk, teknik olarak Hasan'ın veya Hüseyin'in araması veya görüşmesi bizim için görüşme değil. Görüşme sadece adaylarla yapılacak olan bir açıklama."

"OĞAN YARIN KARAR AÇIKLAMASI YAPMAYACAK"

Öte yandan Özdağ, Sinan Oğan'ın 19 Mayıs'ta herhangi bir karar açıklaması yapmayacağını söyledi.

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Son Dakika Politika Sinan Oğan'ın 2. tur kararı öncesi kritik gelişme! Ümit Özdağ yarın Kılıçdaroğlu ile görüşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinan Oğan'ın 2. tur kararı öncesi kritik gelişme! Ümit Özdağ yarın Kılıçdaroğlu ile görüşecek - Son Dakika
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