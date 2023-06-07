Sırbistan'da erken genel seçim kararı alındı - Son Dakika
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Sırbistan'da erken genel seçim kararı alındı

08.06.2023 00:31

Sırbistan'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği üst üste silahlı saldırıların ardından erken genel seçim kararı alındı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ulusa sesleniş konuşmasında, "Biz birilerini müzakerelere beklemeye devam edeceğiz, ama onların başka şeyler beklediği ortada. Kimse sokaktan ya da şiddet yoluyla iktidara gelmeyecek. O zamanlar geçmişte kaldı." dedi.

Sırbistan'da mayıs ayında bir okula ve köye yapılan silahlı saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Şiddet olaylarının arttığı ülkede erken genel seçim kararı alındı.

"KİMSE ŞİDDET YOLUYLA İKTİDARA GELMEYECEK"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Başbakan Ana Brnabic başkent Belgrad'da ulusa sesleniş konuşması yaptı. Aleksandar Vucic, ülkede son zamanlarda meydana gelen silahlı saldırılar sonrası düzenlenen protestolara değinerek, "Biz birilerini müzakerelere beklemeye devam edeceğiz, ama onların başka şeyler beklediği ortada. Kimse sokaktan ya da şiddet yoluyla iktidara gelmeyecek. O zamanlar geçmişte kaldı." diye konuştu.

Sırbistan'da erken genel seçim kararı alındı

"TEK SORU, SEÇİMLERİN NE ZAMAN YAPILACAĞI"

Ülkede erken genel seçimin netleştiğini ifade eden Vucic, "Şimdi tek soru, seçimlerin ne zaman yapılacağı." ifadesini kullandı. Vucic, Cumhurbaşkanı olduğu sürece, Sırbistan'da geçiş hükümetinin olmayacağını, bunun, ülkenin dış güçler tarafından yönetilmesi anlamına geleceğini söyledi.

"İSTİFA ETMEYE HAZIRIM"

Başbakan Brnabic de "ülkede son zamanlarda yaşanan krizin çözümünün yıl sonuna kadar erken seçimlerin düzenlenmesinde" olduğuna dikkati çekerek, istifa etmeye hazır olduğunu ve seçimlerle ilgili kararı Cumhurbaşkanı Vucic'in vereceğini dile getirdi.

Sırbistan'da erken genel seçim kararı alındı

"ASLA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAĞIZ"

Sırbistan'ın hiç olmadığı kadar ilerleme gösterdiğini kaydeden Brnabic, "Her şey mükemmel değil, ama elimizden gelenin en iyisini yaptık ve vatandaşlarımızın gurur duyacağı sonuçlar aldığımızı düşünüyorum." dedi. Brnabic, ülkede bir süre önce meydana gelen silahlı saldırıların tüm ülkeyi "şok ettiğini" vurgulayarak, "Bence bu ülke ve bizler, bu tür trajedilerden sonra asla eskisi gibi olmayacağız. Kurbanların ailelerine en derin başsağlığı dileklerimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hükümet olarak, uzun vadede daha güvenli bir toplum oluşturmak ve her zaman yaptığımız gibi, ülkemizi daha güvenli hale getirmek için Cumhurbaşkanı Vucic ile bir an önce birtakım önlemler almaya çalıştık." açıklamasında bulundu.

SIRBİSTAN'DAKİ SİLAHLI SALDIRILAR

Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda, 14 yaşındaki K.K, 3 Mayıs'ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Saldırı sonucu 9'u çocuk, biri güvenlik görevlisi 10 kişi ölmüş, 5'i çocuk, biri öğretmen 6 kişi yaralanmıştı. Başkentteki okul saldırısından iki gün sonra 21 yaşındaki U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde, seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle çevreye rastgele ateş açarak 8 kişiyi öldürmüştü. Sırbistan'da 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıların ardından muhalefetin çağrısı üzerine, binlerce kişinin katılımıyla 10, 12, 19 ve 27 Mayıs'ta gösteriler düzenlenmişti.

Sırbistan'da erken genel seçim kararı alındı
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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Sırbistan, Belgrad, Politika, Son Dakika

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