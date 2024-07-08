SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı! Başkandan açıklama gecikmedi - Son Dakika
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Politika

SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı! Başkandan açıklama gecikmedi

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DEM Partili Mehmet Nuri Güneş'in belediye başkanlığını yaptığı Iğdır'da 204 işçinin SMS ile işten çıkarılması büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Belediye hizmet binası önünde oturma eylemi ve basın açıklaması yapan işçilerle belediye görevlileri arasında yaşanan olaylara polis müdahale etti. İşten çıkarılmalarla ilgili Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'ten de açıklama geldi.

08.07.2024 15:50  Güncelleme: 16:23
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Iğdır Belediyesi'nde SMS ile işten çıkarılan 204 işçi, belediye hizmet binası önünde oturma eylemi ve basın açıklaması yaptı. Zaman zaman eylemcilerle belediye görevlileri arasında yaşanan olaylara ise polis müdahale etti.

"VAATLERİNİ 3 AYLIK SÜRE ZARFINDA YAPMADIĞINI GÖRDÜK"

31 Mart Yerel Seçimleri'nde göreve gelen DEM Parti'li Mehmet Nuri Güneş tarafından gönderilen SMS ile iş akitleri sona eren 204 işçi, bugün, öğle saatlerinde Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplandı. Burada konuşma yapan AK Parti Belediye Meclis Üyesi Kürşat Şimşek, "31 Mart Yerel Seçimleri'nde Iğdır Belediyesi'ni kazanan DEM Parti adayı Mehmet Nuri Güneş'in seçimlerden önce halka vermiş olduğu şeffaf yönetim, birlikte yönetme, emeğe ve emekçiye saygı ve eşitlik ilkesi, herkese eşit mesafede davranılması, hiçbir emekçinin ekmeğiyle uğraşılmayacağı, Belediyenin hizmet kapısı olması, Iğdır için yatırım yapılması ve bunun gibi vaatlerini bu 3 aylık süre zarfında yapmadığını gördük. İlk icraatları çalışan emekçileri yıldırmak için çalışanların işlerinde sürekli değişiklik yapmak olmuştur.

SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı! Belediye başkanından açıklama geldi

"EMEKÇİLER MOBBİNG UYGULANARAK İŞTEN ÇIKARILDI"

Bir hafta çöpte çalışanı diğer hafta kanalizasyona, diğer bir hafta da park ve bahçelere sürerek emekçinin çalışma azim ve kararlılığını kırmak amaçlanmaktadır. Art niyetli olan bu mobbing uygulamalarına bir an önce son verilmesi için mücadele ederken, şimdi de Iğdır Belediyesi'nin borcunun çok olduğu algısı yaratılarak, borçlar bahane edilerek, emekçilere mobbing uygulayarak işten çıkarmalara başlamışlardır. Bu tür haksız ve hukuksuz davranışların beyhude olduğunu zaman gösterecektir. Bizler AK Parti Belediye Meclis üyeleri olarak buradan uyarıyoruz. Mobbing uygulayarak emekçinin ezilmesine, ekmeğiyle oynanmasına ve onurunun zedelenmesine yol açmaktasınız. Çalışan emekçiler, yalnız değildir. Her zaman ve her koşulda emekçilerimizin yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Haklı mücadelemizi kamu vicdanında ve hukuksal olarak kazanıncaya kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı! Belediye başkanından açıklama geldi

IĞDIR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN YANIT GECİKMEDİ

İşten çıkarılma ile ilgili Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş de sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Tüm halkımızın bildiği üzere 31 Mart 2024 Yerel Seçim öncesi Belediyemize ihtiyaç fazlası personel alımı yapılmıştır. Yönetimi devraldığımız tarihten itibaren toptancı yaklaşmak yerine bizim emeğe verdiğimiz değer kurumun ihtiyacı ve bütçe durumu göz önüne alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesi gereğince kurumumuzun borç durumu dolayısıyla hizmet üretemeyecek duruma gelmesi, yüksek maliyetler, maaş, vergi, SGK ödemelerinin yapılamaması gibi nedenlerden dolayı 204 şirket personelinin iş akdine 05/07/2024 tarihinden itibaren son verilmiştir."

İŞE DÖNENE KADAR EYLEM

5 Temmuz akşamı cep telefonlarına gelen, "E-35184857-900-45735 Sayılı Başkanlık yazısına istinaden bu tarih itibarıyla iş akdiniz sonlandırılmıştır. Gereğini bilgilerinize Rica ederim." SMS ile işsiz kalan 204 kişi, bugün aileleriyle belediye önünde oturma eylemi düzenledi. Ellerinde döviz, pankart ve atılan sloganlarla belediyenin bahçesine girmek isteyen kalabalığa polis ve zabıta ekipleri engel oldu. Belediye personeli ise sık sık tartışan eylemciler, polis tarafından güçlükle sakinleştirildi. Eylemciler işe geri dönecekleri güne kadar her gün gelip burada eylem düzenleyeceklerini belirtti.

SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı! Başkandan açıklama gecikmedi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika SMS ile işten çıkarılan 204 işçi Iğdır Belediyesi önünde eylem yaptı! Başkandan açıklama gecikmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Emir Arslan: Tarafsız olmak gerekirse belediyelerde akşama kadar yatıp maaş alan o kadar çalışan varki insan gerçekten görmeden bilmeden konuşmamalı 30 2 Yanıtla
    Mükerrem Kılıç: Emir böyle konuşuyorsan işsizlik var diye konuşma o zaman 4 6
  • sertug: belediyeler işçi kardeşlerim hariç gerisi yatış yeri bence 8 0 Yanıtla
  • murat salih başçı: tebrik ederim yerine yenileri alınmayacaksa alkışlanacak hareket fazladan 204 kişi var ise. 4 0 Yanıtla

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